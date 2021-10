Les spécifications de 17 cartes mères MSI sur chipset Z690 dévoilées

La liste d’une centaine de cartes mères Z690 récemment fournie par momomo_us contient une bonne vingtaine de références MSI. Les spécifications de 17 d’entre elles ont été communiquées par 3DLogic, un détaillant russe.

Ces 17 cartes mères font partie des séries MEG, MPG, MAG et Pro. Le détaillant révèle plusieurs informations telles que le nombre d’emplacement pour la mémoire, le type de mémoire, la quantité de slots M.2, etc ; elles sont toutes rassemblées dans le tableau ci-dessous. En principe, Intel annoncera ses processeurs Alder Lake lors de l’Intel Innovation prévu les 27 et 28 octobre en vue d’un lancement le 4 novembre. MSI a pour sa part déjà planifié un évènement appelé The Next Playground le 2 novembre prochain ; le compte Twitter ukrainien de la marque a d’ailleurs teasé quelques visuels (les trois ci-dessus).

Просто не можемо приховувати від тебе нові материнські плати MSI 👀



Хочеш дізнатися про них більше? 🙃#msi #MSIMotherboard #материнськаплата pic.twitter.com/iFpYJmXowl — MSI Ukraine (@MSIUA) October 17, 2021

Spécifications cartes mères MSI

Carte mère Slots mémoire Emplacements M.2 Ports SATA III Emplacements PCIe x16 Emplacements PCIe x1 Ports USB 3.2 Gen 2×2 Ports USB 3.2 Gen 2 Wi-Fi Format MEG Z690 Ace 4 x DDR5 5 ? 3 ? 2 7 ? ATX MEG Z690 Unify 4 x DDR5 5 6 2 1 2 7 ? ATX MEG Z690 Unify-X 2 x DDR5 5 6 2 1 2 7 ? ATX MEG Z690I Unify 2 x DDR5 3 4 1 0 1 2 ? Mini-ATX MPG Z690 Carbon WiFi 4 x DDR5 5 ? 3 0 2 6 Oui ATX MPG Z690 Edge WiFi 4 x DDR5 4 6 3 0 0 5 Oui ATX MPG Z690 Edge WiFi DDR4 4 x DDR4 4 6 3 0 0 5 Oui ATX MPG Z690 Force WiFi 4 x DDR5 5 ? 3 1 1 6 Oui ATX MAG Z690 Tomahawk WiFi 4 x DDR5 4 6 3 1 1 ? Oui ATX MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 4 x DDR4 4 6 3 1 1 ? Oui ATX MAG Z690 Torpedo 4 x DDR4 4 6 3 1 1 3 ? ATX Pro Z690-A 4 x DDR5 4 ? 3 1 1 6 Non ATX Pro Z690-A DDR4 4 x DDR4 4 ? 3 1 1 6 Non ATX Pro Z690-A WiFi 4 x DDR5 4 ? 3 1 1 6 Oui ATX Pro Z690-A WiFi DDR4 4 x DDR4 4 ? 3 1 1 6 Oui ATX Pro Z690-P 4 x DDR5 3 4 2 3 0 0 Non ATX Pro Z690-P DDR4 4 x DDR4 3 4 2 3 0 0 Non ATX

