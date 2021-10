Une liste d’une centaine de cartes mères Z690

Si vous envisagez d’acquérir une carte mère Z690 au cours des prochaines semaines pour y installer un processeur Alder Lake-S, lesquels devraient, sauf grosse surprise, être commercialisés à partir de début novembre, vous aurez du choix. Une liste dévoilée par momomo_us renseigne les offres de cartes mères Z690 chez plusieurs fabricants : ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, NZXT. Et malgré l’absence de certaines marques plus mineures, il y’a déjà un bon paquet de références : une petite centaine, 98 précisément.

À elle seule, l’entreprise Asus proposerait une trentaine de cartes mères Z690 ; les catalogues de Gigabyte et MSI sont à peine moins riches, avec 27 et 24 références respectivement. Il y a également 14 modèles listés pour ASRock. Cette offre conséquente résulte en partie de la prise en charge de la mémoire DDR5, réservée à quelques modèles là où d’autres restent en DDR4. En conséquence, on retrouve de nombreuses redondances se distinguant simplement par le type de mémoire supporté.

Deux cartes mères Z690 de Gigabyte et une d’Asus au format mini-ITX photographiées

Un ratio cartes mères DDR4 / DDR5 variable selon les marques

Lorsque l’on regarde plus précisément la répartition des modèles en DDR4 / DDR5, on constate que les cartes mères en DDR4 sont majoritaires du côté d’ASRock mais minoritaires chez Gigabyte et MSI. En revanche, Asus ne favorise ni la DDR5 ni la DDR4, avec une égale répartition. Par ailleurs, il apparaît qu’ASRock, Asus et Gigabyte proposeront des modèles bénéficiant d’un refroidissement par watercooling ; cela est moins clair pour MSI.

Vous pouvez retrouver des tarifs préliminaires pour plusieurs cartes mères d’Asus dans une précédente actualité et également connaître tous les détails du chipset Intel Z690 ici. Rappelons également que d’autres chipsets plus accessibles permettront d’héberger un processeur Alder Lake-S, notamment les H670, B660, et H610. Néanmoins, ceux-là n’arriveraient que plus tard, probablement en début d’année prochaine, à l’occasion du lancement des puces à 65 W de TDP.