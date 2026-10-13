Les ventes de smartphones s’effondrent, mais l’iPhone ne s’est jamais aussi bien vendu

Alors que le marché des smartphones s’effondre sous le poids de la crise des composants, un fabricant parvient à tirer son épingle du jeu. Apple signe une performance historique au troisième trimestre 2026, malgré des ventes elles aussi en recul.

© Apple

Au troisième trimestre 2026, les livraisons mondiales de smartphones ont enregistré une baisse de 20 % par rapport à la même période l’année précédente, selon un rapport publié par Counterpoint Research. Ce recul amène le marché à son niveau le plus bas pour un troisième trimestre depuis 14 ans. Dans ce contexte de contraction, Apple a vu sa part des livraisons mondiales atteindre 22 %, franchissant pour la première fois le seuil des 20 % lors d’un troisième trimestre.

Un marché pénalisé par le coût des composants

La chute globale des livraisons s’explique par des contraintes d’approvisionnement en mémoire et par la hausse du prix des composants. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif où le secteur subit directement les conséquences de cette crise de la mémoire. Le rapport de Counterpoint Research ne communique toutefois pas les volumes de livraisons en chiffres absolus.

Évolution des parts de marché des fabricants

Avec 22 % des livraisons au troisième trimestre 2026, contre 18 % un an plus tôt, Apple a réduit l’écart avec Samsung, qui conserve la première place mondiale avec 23 % de part de marché.

© Counterpoint Research

Derrière ce duo, les autres acteurs figurant dans le top cinq ont tous vu leur part de marché diminuer par rapport au troisième trimestre 2025 :

Xiaomi s’établit à 10 %

OPPO atteint 9 %

vivo enregistre 8 %

Analyse des résultats d’Apple

Bien que sa part de marché ait progressé, Apple a également enregistré une baisse du volume global de ses livraisons d’une année sur l’autre. Selon Counterpoint Research, ce recul est principalement lié à l’absence d’un modèle iPhone 18 de base lors du lancement, ce qui a réduit le volume de ventes par rapport au lancement de la gamme complète de l’iPhone 17 un an plus tôt. De plus, Apple s’est aligné sur les augmentations de prix du secteur, bien que cet impact n’ait concerné que les dernières semaines du trimestre.

Cette baisse des volumes a toutefois été atténuée par les ventes continues de la série iPhone 17 ainsi que par un démarrage des modèles iPhone 18 Pro supérieur à celui de leurs prédécesseurs, en particulier sur les marchés chinois et indien.