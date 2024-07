LG MyView 34SR65QC : cet écran sans PC se prend pour une TV miniature

MyView 34SR65QC ©LG

LG vient de présenter un nouvel écran un peu particulier. Encore une fois, comme avec ses écrans pliants présentés en septembre 2023, l’entreprise risque de décevoir les joueurs. Ces nouveaux moniteurs LG MyView 34SR65QC ne seront pas des écrans gamer.

Très spéciaux, ces appareils ne nécessitent même pas d’ordinateur pour fonctionner. Plus besoin d’un appareil connecté du type laptop ou PC de bureau, ces écrans LG semblent parfaitement autonomes.

Ces moniteurs sont donc un peu spéciaux et fonctionnent de façon similaire à un téléviseur LG. Diverses applications de divertissement sont accessibles via la plateforme maison de l’entreprise webOS.

Cet écran LG permet de travailler sans PC

Cependant, ce nouveau modèle de la famille LG MyView Smart Monitor reste un outil de travail. Des applications intelligentes permettent d’éditer des documents mais aussi d’utiliser les systèmes de stockage cloud. Si brancher un PC ne sera certainement pas impossible, LG semble plus intéressé par l’idée de connecter les smartphones et les tablettes des utilisateurs.

MyView 34SR65QC ©LG

Une fonctionnalité permet de dupliquer l’écran de son téléphone en format ultra large 21:9. De plus, l’outil Screen Split permet d’arranger les applications ouvertes afin d’optimiser la surface d’affichage du moniteur.

Ce nouvel écran MyView 34SR65QC n’intègre pas une dalle OLED mais utilise plutôt la technologie LCD, plus précisément VA. Il offre une définition WQHD de 3440 x 1440 pixels et mesure 34 pouces (86 cm). La luminosité de 300 nits semble tout à fait correcte pour une utilisation en intérieur du moniteur.

En revanche, LG ne précise pas si un filtre anti-reflet sera présent. De plus, il semblerait que l’entreprise n’axe vraiment pas sa communication sur les joueurs puisque le taux de rafraichissement, la prise en charge du VRR et le temps de réponse sont également absents de la présentation de LG.

Le MyView 34SR65QC est-il gadget ?

MyView 34SR65QC ©LG

Au final, cet écran flambant neuf s’approche plus d’une télévision miniature (une télécommande est même fournie) avec des fonctionnalités de bureautique. Si l’idée de pouvoir se passer d’un PC pour travailler est intéressante, l’intérêt de ce nouveau moniteur MyView pourrait être limité.

Certes, l’accès à Disney+ ou YouTube est appréciable, les performances de l’écran vont devoir être au niveau pour justifier l’utilisation d’outils de travail sans ordinateur. Qui plus est, son prix va devoir être attractif sans quoi les laptops et les PC de bureau risquent d’être des offres plus intéressantes pour ce genre d’usage.

Actuellement, les écrans MyView sont vendus entre 169 et 399 euros. Il est probable que cette nouvelle version, un peu plus grande, sera plus onéreuse. Pour l’instant, ce moniteur intelligent sera disponible aux États-Unis et en Corée en août avant d’être lancé dans le reste du monde.