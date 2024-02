Meilleur casque à moins de 100 euros : quel modèle choisir en 2024

Vous pensez que trouver un bon casque audio en dessous de 100 euros est impossible ? Il est vrai que les modèles haut de gamme sont très présents sur le marché et occultent souvent les produits plus abordables. Il existe pourtant de très bons casques pas chers, et nous avons réuni pour vous les meilleurs.

Notre top 3 des meilleurs casques audio en dessous de 100€

Sony WH-CH520, la qualité audio à petit prix 49.99€ Voir 20€ Voir 45€ Voir 45.91€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 56.10€ Voir 56.73€ Voir Plus d'offres Sony WH-CH720N, le meilleur casque pas cher 99€ Voir 77.46€ Voir 84.99€ Voir 87.40€ Voir 95€ Voir 99€ Voir 99€ Voir 99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 117.50€ Voir 121.17€ Voir Plus d'offres Marshall Major IV, le plus autonome 99€ Voir 87.89€ Voir 99€ Voir 99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 104.74€ Voir 129€ Voir 129.99€ Voir 130.36€ Voir 131.04€ Voir 149.99€ Voir Plus d'offres

Si vous n’êtes pas un audiophile avec d’énormes exigences et que votre budget est limité, alors il y a de fortes chances que vous soyez à la recherche d’un bon casque audio pas cher. Toutes les marques ont leurs modèles entrée de gamme, que vous cherchiez à écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo ou regarder des films et des séries, vous trouverez forcément un casque adapté à vos besoins.

Cependant, vous devez être conscient qu’un casque à moins de 100 euros vous demandera de faire plusieurs concessions. Afin de vous aider à choisir celui qui vous correspond, nous avons sélectionné les meilleurs casques pas chers du marché. Nous détaillerons les points forts et les points faibles de chacun, pour que vous puissiez prendre la bonne décision.

À lire également : notre sélection des meilleurs casques audio

Sony WH-CH520, la qualité audio à petit prix

Sony WH-CH520 La qualité audio à petit prix € Sony WH-CH520 – Casque Bluetooth sa… 49.99€

49.99€ Voir l’offre

20€ Voir l’offre

45€ Voir l’offre

45.91€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

56.10€ Voir l’offre

56.73€ Voir l’offre On aime Qualité audio excellente

Qualité audio excellente Autonomie très généreuse

Autonomie très généreuse Application de personnalisation poussée

Application de personnalisation poussée Bluetooth Multipoint

Bluetooth Multipoint Design réussi On n’aime pas Pas de réduction de bruit active

Pas de réduction de bruit active Conception supra-aural pas très confortable

Le Sony WH-CH520 est l’un des meilleurs casques sans fil à petit prix. Il offre une performance audio remarquable pour moins de 100 euros. Son design épuré et sa légèreté sont des atouts notables. Bien que le choix d’un format supra-aural puisse limiter le confort lors d’utilisations prolongées. Il exerçe en effet une pression directe sur les oreilles.

En termes de qualité sonore, le casque se démarque particulièrement par ses possibilités de personnalisation poussée via l’application Sony. Et s’il présente une légère imprécision dans les aigus, la performance globale reste tout de même exceptionnelle à ce niveau de prix. L’autonomie est un autre point fort puisqu’il vous offre jusqu’à 45 heures d’écoute. Ajoutons à cela la fonctionnalité Bluetooth multipoint, rare dans cette gamme. Cependant, la qualité en appel laisse à désirer, ce qui pourrait être rédhibitoire pour certains utilisateurs.

Ce casque est particulièrement recommandé pour ceux qui privilégient la qualité sonore et envisagent une utilisation occasionnelle. Il est toutefois important de noter que le WH-CH520 ne propose pas de réduction active du bruit. Ce qui est compréhensible étant donné son positionnement tarifaire. En résumé, un casque très performant qui vous offrira une qualité d’écoute vraiment convaincante pour un prix très abordable.

Jabra Elite 45h, le plus polyvalent

Jabra Elite 45h Le plus polyvalent € Jabra Elite 45h – Écouteurs supr… 83.98€

83.98€ Voir l’offre

58.29€ Voir l’offre

104.90€ Voir l’offre On aime Son autonomie très généreuse

Son autonomie très généreuse Sa restitution sonore équilibrée et polyvalente

Sa restitution sonore équilibrée et polyvalente Sa conception soignée

Sa conception soignée Son micro de bonne qualité

Son micro de bonne qualité Ses fonctionnalités complètes On n’aime pas Son design supra-auriculaire

Son design supra-auriculaire Impossibilité de l'utiliser en filaire

Le Elite 45h se distingue comme une option intéressante pour ceux qui cherchent un casque sous la barre des 100€. Il conjugue à la fois légèreté et robustesse pour une expérience d’écoute très agréable. Son gros point fort, c’est son autonomie de plus de 50 heures. Elle le rend capable de tenir plusieurs jours, voire semaines, sans avoir à la recharger. Il arbore une conception de qualité, mélangeant un plastique solide, des coussinets en simili-cuir et un arceau en aluminium. Il fait partie des plus légers du marché avec ses 160 grammes.

Cependant, il faut noter qu’il s’agit d’un modèle supra-aural. Cela peut ne pas convenir à tous les utilisateurs,surtout ceux en quête d’isolation sonore. Et cette configuration peut devenir inconfortable au fil du temps. Côté son, le casque offre une restitution sonore étonnement équilibrée. Même si elle manque un peu de détails et de précisions. Néanmoins, pour un tel prix, difficile de demander plus.

Malgré cela, le Jabra Elite 45h est un choix judicieux pour un usage quotidien. D’autant plus qu’il dispose de fonctionnalités comme le multipoint et une application dédiée pour la personnalisation de l’audio. Il bénéficie également d’une expérience utilisateur agréable, avec des commandes vocales multilingues et un micro intégré de bonne qualité. Tout cela le rend difficile à égaler dans cette gamme de prix. Idéal pour ceux qui privilégient l’endurance et la praticité à la perfection sonore.

JBL Tune 710BT, le plus confortable

JBL Tune 710BT Le plus confortable € JBL Tune 720BT, casque audio sans f… 61.99€

61.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

57.02€ Voir l’offre

60€ Voir l’offre

61.99€ Voir l’offre

61.99€ Voir l’offre

65.90€ Voir l’offre

69€ Voir l’offre

78.99€ Voir l’offre On aime Très confortable grâce à sa conception supra-aural

Très confortable grâce à sa conception supra-aural Qualité audio satisfaisante

Qualité audio satisfaisante Très bonne autonomie

Très bonne autonomie Bluetooth multipoint

Bluetooth multipoint Bon isolation passive On n’aime pas Pas de réduction de bruit active

Le casque JBL Tune 710BT est l’un des choix les plus confortables de notre sélection. Il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un casque sans fil à prix modéré et qui sont prêts à faire certaines concessions pour bénéficier d’un produit à la fois fonctionnel et confortable. Ce modèle est particulièrement conseillé à ceux qui désirent profiter du confort offert par son design circum-auriculaire qui englobe entièrement les oreilles pour une expérience prolongée sans gêne.

Sur le plan sonore, le Tune 710BT offre une performance acceptable compte tenu de son prix, mais il ne faut pas s’attendre à des prouesses. L’absence de réduction de bruit active signifie également que la plupart des sons extérieurs ne seront pas filtrés, ce qui peut impacter l’immersion sonore dans des environnements bruyants. Néanmoins, les écouteurs englobants vous isolent tout de même plus qu’un casque à conception supra-aural.

L’autonomie de ce casque est un point fort notable, elle atteint en effet jusqu’à 50 heures, ce qui permet de l’utiliser pendant une à deux semaines sans nécessité de recharge selon l’intensité de votre utilisation. Les commandes sont intuitives et faciles à manipuler, offrant une expérience agréable. De plus, la fonctionnalité Bluetooth multipoint est un avantage appréciable puisqu’elle permet de connecter le casque simultanément à plusieurs appareils, une caractéristique pratique pour ceux qui jonglent entre différentes sources audio.

Marshall Major IV, le plus autonome

Marshall Major IV Le plus autonome € Marshall Casque Bluetooth supra-aur… 99€

99€ Voir l’offre

87.89€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

104.74€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

130.36€ Voir l’offre

131.04€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre On aime Monstrueuse autonomie

Monstrueuse autonomie Design rétro

Design rétro Finitions de qualité

Finitions de qualité Recharge sans-fil, Bluetooth multipoint…

Recharge sans-fil, Bluetooth multipoint… Bonne restitution sonore On n’aime pas Pas d’application dédiée

Pas d’application dédiée Pas de réduction de bruit active

Le Marshall Major IV se distingue dans le monde des casques pas cher par son autonomie exceptionnelle de 80 heures. Il vous offre la possibilité de l’utiliser pendant près de 3 semaines sans avoir besoin de le recharger. En plus de cela, ce modèle illustre la réputation de Marshall pour sa qualité, sa construction robuste, son arceau en aluminium et son design compact et léger. Cependant, son format supra-auriculaire pourra vous causer de l’inconfort au fil du temps.

Et il ne mise pas uniquement sur son esthétique pour se démarquer. En dehors de son design, il est apprécié pour sa prise en main intuitive grâce à des contrôles très pratiques et un kit mains libres de bonne qualité. Malgré l’absence de réduction de bruit active ou d’une application dédiée, Marshall a intégré des fonctions utiles telles que la connexion multipoint et la recharge sans fil Qi.

Le Major IV propose également une expérience audio satisfaisante, adaptée à divers usages multimédias, malgré une qualité sonore qui pourrait être perçue comme un peu déséquilibrée. Néanmoins avec un tel prix, il ne faut pas s’attendre à tout avoir. Il reste un excellent modèle de casque à moins de 100 euros.

Sony WH-CH720N, le meilleur casque audio pas cher

Sony WH-CH720N Le meilleur casque audio pas cher € Sony WH-CH720N – Casque Bluetooth s… 99€

99€ Voir l’offre

77.46€ Voir l’offre

84.99€ Voir l’offre

87.40€ Voir l’offre

95€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

117.50€ Voir l’offre

121.17€ Voir l’offre On aime Qualité audio très satisfaisante

Qualité audio très satisfaisante Très confortable

Très confortable Réduction de bruit active efficace

Réduction de bruit active efficace Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Bluetooth multipoint On n’aime pas Finitions un peu décevantes

Finitions un peu décevantes Qualité en appel très perfectible

Sony se positionne sur le marché des casques sans fil abordables avec un autre modèle, le WH-CH720N. Son design circum-auriculaire et sa légèreté le rendent très confortable, idéal pour des sessions d’écoutes prolongées. Sa construction est principalement en plastique mais il dispose d’une bonne qualité audio, bien que perfectible dans les aigus, et elle est complétée par une réduction de bruit active efficace, offrant une expérience immersive. Elle est évidemment loin d’être l’une des plus performantes du marché, mais elle vous conviendra si vous n’avez pas d’énormes exigences.

Ajoutons à tout cela que son autonomie peut aller jusqu’à 50 heures et que l’application Headphone Connect de Sony vous permettra de faire différents réglages. Il dispose aussi du Bluetooth Multipoint. Avec son confort, sa qualité audio, ses fonctionnalités et son prix abordable, il se hisse aisément à la première place de notre sélection des meilleurs casques pas cher.

À lire également : notre sélection des meilleurs casques à réduction de bruit active

Logitech G Pro X, pour les gamers

Logitech G Pro X Pour les gamers € Logitech G PRO X Casque Gamer Over-… 90.98€

90.98€ Voir l’offre

65€ Voir l’offre

90.99€ Voir l’offre

92.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

115.70€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

123.10€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

139€ Voir l’offre

147.93€ Voir l’offre On aime Qualité sonore de bonne qualité

Qualité sonore de bonne qualité Réduction de bruit passive efficace

Réduction de bruit passive efficace Très confortable

Très confortable Micro performant

Micro performant Logiciel G Hub complet

Logiciel G Hub complet Triple connectivité (USB Lightspeed, Bluetooth et filaire) On n’aime pas Assez massif

Terminons cette sélection avec un modèle de casque en dessous de 100 euros mais cette fois destiné aux gamers. Ce Logitech propose de nombreux atouts, notamment un son surround 7.1, une réduction passive du bruit très efficace et un micro Blue Voice (en collaboration avec la marque Blue Microphones) très performant. Il est capable de rendre votre voix plus claire tout en réduisant les bruits environnements afin que vos interlocuteurs vous entendent parfaitement.

Son look est plutôt passe-partout pour un casque gamer même s’il est assez massif, et il est très confortable grâce à sa conception supra-aural. Le son est aussi très convaincant grâce à une carte son dédiée, et le logiciel G Hub vous permettra de faire de nombreux réglages. Ajoutons à cela une triple connectivité (Lightspeed, Bluetooth et filaire). C’est le casque idéal pour jouer en coopération avec vous amis sans avoir à dépenser une somme trop importante.

💶 À quelles concessions s’attendre avec un casque à moins de 100 euros ?

Lorsque vous recherchez un casque audio à moins de 100 euros, il est essentiel de comprendre les concessions auxquelles vous pourriez être confronté. Tout d’abord, la qualité sonore peut être un point important. Les casques abordables ont souvent des haut-parleurs de qualité variables, ce qui peut se traduire par une expérience d’écoute moins immersive et détaillée que celle offerte par des modèles plus onéreux.

Un autre aspect à prendre en compte est le confort. Les casques bon marché peuvent parfois compromettre le confort de port pour réduire les coûts. Les coussinets d’oreille et le serre-tête peuvent être moins rembourrés, ce qui peut entraîner une sensation d’inconfort lors d’une utilisation prolongée. La durabilité peut également être une concession. Les matériaux utilisés dans les casques abordables peuvent être moins robustes, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de s’user ou de se casser après une utilisation intensive.

Enfin, les fonctionnalités avancées peuvent être limitées avec les casques à moins de 100 euros. Vous pourriez ne pas bénéficier de fonctionnalités telles que la réduction active du bruit ou le Bluetooth Multipoint que l’on trouve généralement dans les modèles plus chers.

🤔 Quelles sont les différences entre les casques circum-auriculaire et supra-auriculaire ?

Les casques circum-auriculaires enveloppent complètement l’oreille, offrant une excellente isolation sonore et une qualité sonore supérieure. Mais ils peuvent être plus volumineux et moins portables. En revanche, les casques supra-auriculaires reposent sur l’oreille, ce qui les rend plus compacts et portables, mais ils offrent une isolation sonore moindre et peuvent être moins confortables pour une utilisation prolongée. Le choix entre les deux dépend de vos préférences personnelles et de votre utilisation prévue.

⚙️ Qu’est-ce que la réduction de bruit passive ?

La réduction de bruit passive fait référence à la capacité d’un casque audio, d’un écouteur ou d’un dispositif similaire à atténuer les bruits ambiants sans utiliser de technologie active. Cette réduction de bruit est généralement obtenue grâce à la conception physique du casque lui-même.

Les casques dotés de réduction de bruit passive sont conçus avec des matériaux et des caractéristiques spécifiques pour bloquer ou minimiser la pénétration du son extérieur dans l’oreille de l’utilisateur. Ces caractéristiques peuvent inclure des coussinets d’oreille bien rembourrés, des coques en forme de coupe-circuit pour les écouteurs, une isolation acoustique améliorée, et parfois une conception circum-auriculaire qui enveloppe complètement l’oreille pour une meilleure isolation.

À lire également :