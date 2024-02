Meilleur vélo électrique : découvrez les modèles à acheter en 2024

Unsplash

Avec une demande de plus en plus croissante, il est normal de voir fleurir de nombreux vélos électriques chez les constructeurs. Il existe aujourd’hui des modèles adaptés à tous les besoins et à toutes les préférences. Classique, VTC ou VTTAE, vous avez l’embarras du choix.

Mais choisir le meilleur vélo électrique parfait pour son usage n’est pas une mince affaire. Entre l’autonomie, la motorisation, le type de cadre et les équipements, il faut prendre en compte de nombreux critères. De plus, il vous faudra dépenser au moins 1000€ pour être sûr d’acheter un engin confortable, performant et sécuritaire. Découvrez dans ce guide notre sélection des meilleurs vélos électriques de 2024.

Urbain NCM C5, le moins cher

Attaquons cette sélection avec un modèle entrée de gamme à l’excellent rapport qualité/prix : le Urbain NCM C5. Particulièrement performant pour une utilisation citadine, il se distingue par son prix attractif et sa simplicité. Son design est sobre bien que tendant vers un look sportif et ses finitions sont d’excellentes qualités. Pesant 18 kg, il fait preuve d’une belle maniabilité, même si certains concurrents arrivent à être plus légers que lui.

Côté technique, son moteur de 250 Watts vous permettra d’atteindre sans souci les 25 km/h. Sa batterie amovible vous permettra de profiter d’une autonomie de 90 km environ pour 6 heures de recharge. Point positif, il se décline en deux tailles : M pour les personnes mesurant entre 160 et 179 cm et le L pour celles de plus de 170 cm.

On notera cependant qu’il n’est pas des plus confortables, que ce soit l’absence de suspension ou la selle assez simpliste, il n’est pas destiné à de longs trajets sur des routes cahoteuses. Cependant, il se prête parfaitement à un usage citadin modéré, il est idéal pour de petits trajets. Attention toutefois, il n’est pas facile de mettre la main dessus, il faudra ouvrir l’œil si vous souhaitez vous le procurer.

Urbanglide E-Bike M1, le meilleur rapport qualité/prix

Continuons avec un modèle à la fois performant et abordable : le E-Bike M1 d’Urbanglide. Essentiellement conçu pour des trajets urbains, il se distingue par son design gris anthracite élégant et l’absence totale de soudure visible. Ces finitions soignées lui confèrent une allure très premium. Avec son poids de 18 kg, ce n’est pas le vélo le plus léger du marché. Il faudra le prendre en compte, surtout si vous habitez dans un immeuble de plusieurs étages. Il demeure cependant suffisamment maniable pour une utilisation quotidienne sans trop d’encombres.

Du côté de son moteur, ce dernier se trouve dans la roue arrière et déploie une puissance de 250 Watts pour une vitesse maximale de 25 km/h. Grâce à son capteur de pression, la conduite est fluide et adaptée à toutes les utilisations. Grâce à un capteur de pression, le moteur vous aide plus intensément lorsque vous pédalez fort, et moins lorsque vous pédalez doucement. Cela signifie que vous pouvez bénéficier d’une accélération rapide facilement. Cela vous donnera un coup de pouce pour monter les pentes sans trop d’effort. Aussi, il faut savoir que ses roues de 28 pouces lui confèrent une grande polyvalence.

Son autonomie est d’environ 60 km, vous pouvez la surveiller en permanence grâce au petit écran LCD qui se trouve sur le guidon. Il vous indique aussi votre vitesse, la distance parcourue ainsi que le niveau d’assistance au pédalage (parmi 5 niveaux). Côté recharge, il faudra compter environ 6 heures. Les freins à disque hydraulique sont efficaces dans toutes les conditions, même par temps de pluie. En résumé, cet Urbanglide E-Bike M1 est un excellent modèle polyvalent et accessible chez de nombreux revendeurs.

Peugeot City E-Legend ELC-01, le plus design

Si vous aimez les vélos au look originaux, alors vous devriez adorer ce Peugeot City ELC-01. Avec son design vintage, il ne passe pas inaperçu, vous permettant de profiter du charme de l’ancien tout en bénéficiant d’équipements modernes. Un cadre en aluminium de grande qualité en forme de col de cygne équipe ce modèle, renforçant son côté vintage et facilitant la montée en selle. Il est toutefois réservé à la conduite en ville. Un détail à prendre en compte. Notez aussi qu’avec ses 22,7 kg, il ne fait pas partie des modèles les plus maniables.

Il possède un certain nombre d’accessoires très utile au quotidien, notamment un porte-bagage pour transporter quelques affaires ou accrocher des sacoches, une large selle à ressort pour le confort et un garde-boue pour le préserver des intempéries. Le tout offre une expérience de conduite citadine très agréable. Passons à la partie technique, il est équipé de deux roues de 26 pouces idéales pour une utilisation en ville. Son moteur déploie une puissance de 250 Watts et est placé sur la roue avant, cela lui confère une bonne traction, mais aussi le défaut de patiner légèrement au démarrage. Ses freins à disque sont efficaces par tous les temps. Seule l’absence de suspension pourra venir ternir l’expérience de conduite.

Son autonomie est de 80 km environ et sa batterie, se trouvant sous le porte-bagage, se recharge en 5 heures. Vous pourrez aussi profiter de 8 vitesses qui se contrôlent au niveau du guidon et de 4 niveaux d’assistance, dont un mode “walk” pour marcher à côté de votre vélo. Avec ce Peugeot City E-Legend ELC-01, vous pouvez profiter de performances convaincantes, d’un confort de conduite satisfaisant et d’une bonne autonomie sans pour autant faire une croix sur votre style.

Scooty Country 28, le tout terrain pas cher

Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique ergonomique, endurant, performant et abordable, alors ce modèle Scooty Contry 28 devrait parfaitement répondre à vos attentes. Adapté aux cyclistes débutants comme aux confirmés, ce modèle permet de rouler sur toutes sortes de terrains avec ses grandes roues de 27,5 pouces. Son cadre en aluminium lui confère une allure premium, son design est classique, mais ses finitions très soignées. Et ses suspensions placées sur la fourche avant vous assurent un excellent confort de conduite.

Côté technique, il se compose d’un moteur de 250 Watts situé dans la roue avant. Et qui vous permettra d’atteindre 25 km/h. Il vous propose 8 rapports de vitesse signés Shimano ainsi que 5 niveaux d’assistance. Sa batterie de 36V vous permet quant à elle de profiter de 65 km d’autonomie environ. Ce vélo s’adapte donc bien aux trajets domicile/travail, même ceux qui sont assez longs. Attention cependant à ses 22 kg qu’il vous faudra transporter. Son système de freinage par freins à disque est efficace par tous les temps.

Ajoutons que ce vélo intègre des feux avant et arrière ainsi qu’un écran LCD permettant de l’allumer et de l’éteindre, de choisir le niveau d’assistance, d’allumer les feux et de contrôler le niveau de la batterie. Ce dernier est très lisible, même lorsque vous êtes en route. Disponible en noir et en bleu, il saura répondre aux besoins des utilisateurs désireux d’acquérir un vélo électrique aussi performant qu’abordable.

Carratt VTT E-3400, le meilleur VTT électrique

Carratt VTT E-3400 Le meilleur VTT électrique 979.99€ Voir l’offre

Le look de ce modèle est bien différent du très vintage City E-Legend car il s’agit d’un VTT, plus précisément d’un VTTAE, puisqu’il est électrique. Il est équipé de roues de 27,5 centimètres très polyvalentes qui vous permettront d’être à l’aise sur presque tous les terrains. Sa transmission 8 vitesses ainsi que ses freins à disque mécanique sont signés Shimano et son poids total est de 22 kg. Ne vous attendez donc pas à pouvoir le soulever d’une main pour le monter au 6e étage de votre immeuble.

Le moteur Brushless de 250 Watts, placé à l’arrière du véhicule, offre une puissance suffisante pour rouler sur tous les terrains, même ceux présentant des obstacles, et en toutes conditions. On trouve sur ce modèle une batterie amovible de 13000 mAh qui vous assurera une autonomie d’environ 80 km ce qui est plus que correct pour un VTT électrique à moins de 2000€.

À noter qu’il est aussi livré avec plusieurs éclairages de sécurité pour rouler dans les meilleures conditions possibles. Le guidon est la selle sont aussi réglables. Pour un VTT électrique, il présente non seulement des caractéristiques tout à fait convaincantes, mais aussi un rapport qualité/prix très intéressant, surtout pour une telle qualité. Les vélos électriques capables de circuler en tout terrain sont souvent très chers. Ils demandent en effet des technologies de pointe, ce Carratt VTT E-3400 est donc un excellent choix.

Legend ebikes Monza, le vélo électrique pliable

Legend ebikes Monza Le vélo électrique pliable 1999€ Voir l’offre

Si ce qui compte pour vous, c’est avant tout de pouvoir transporter facilement votre vélo électrique n’importe où, alors ce modèle de chez Monza devrait vous plaire. Ce dernier est non seulement pliable, ce qui vous permettra de le faire rentrer dans une voiture ou bien de l’emporter avec vous dans les transports en commun, mais il pèse aussi moins de 20 kg, ce qui le rend plus maniable.

Bien qu’il ne dispose pas de suspension, le confort de conduite reste intact grâce à ses pneus “ballons” suffisamment larges pour amortir les chocs. Les roues sont d’ailleurs assez petites, 20 pouces, idéals pour le milieu urbain. Côté technique, il est doté d’un groupe de 6 vitesses Shimano Tourney TX. D’un moteur de 250 Watts et de freins à disque à commande hydraulique. Le tout pour une expérience de conduite très agréable.

Sa batterie amovible de 36 Watts vous permettra de tenir une centaine de kilomètres environ. Ce qui est plus que suffisant. D’autant plus qu’elle se recharge en à peine 4 heures. L’écran présent sur le guidon intègre différentes fonctions et fournit les informations de base : niveau de charge et niveau d’assistance. Il dispose aussi d’une connexion Bluetooth pour se connecter à votre smartphone et vous donner encore plus d’informations. Il est aussi bien visible de jour que de nuit. En résumé, ce modèle Monza Legend ebikes est à la fois performant, compact, et un vrai régal à conduire. Un excellent choix pour les citadins exigeants.

Choisir le vélo électrique idéal nécessite de prendre quelques instants pour réfléchir à vos besoins spécifiques. Tout d’abord, vous pouvez déterminer l’usage que vous souhaitez avoir de votre vélo. Si vous avez l’habitude de faire de petits trajets quotidiens urbains, un modèle de ville avec une position de conduite confortable pourrait être parfait. Pour des balades tout-terrain, privilégiez un VTTAE doté d’une suspension robuste et de pneus spécifiques. La puissance du moteur et l’autonomie de la batterie sont aussi des facteurs cruciaux. Un moteur puissant permet une assistance efficace, tandis qu’une batterie généreuse garantit de longs trajets.

Considérez également le système de changement de vitesse, les options de freinage, et le poids, car ils influent sur l’expérience d’utilisation et le confort de conduite. Si cela est possible, testez plusieurs modèles, afin de trouver celui qui convient parfaitement à votre style de vie et à vos préférences. Enfin, assurez-vous de vérifier les avis des utilisateurs avant de faire votre choix. En suivant ces quelques conseils, vous devriez trouver le vélo électrique qui correspondra à vos besoins. Et qui vous offrira une expérience de conduite optimale.

💡 Quels sont les différents types de vélo électrique ?

Il existe différents types de vélo électriques conçus pour répondre à une variété de besoins et de préférence. En premier lieu, on trouve les engins de ville, adaptés aux déplacements quotidiens en milieu urbain. Ils offrent un design ergonomique et une assistance électrique idéale pour les petits trajets et les arrêts fréquents. Les VTT électriques, quant à eux, sont équipés de suspensions robustes et d’une puissance accrue. Idéal pour affronter des terrains plus accidentés et offrir une expérience de conduite tout-terrain.

Les vélos pliables électriques sont parfaits pour les citadins en quête de facilité de stockage et de déplacement. À l’inverse, les modèles cargo sont conçus pour le transport de charges importantes, offrant une solution écologique pour les courses. En fonction de votre style de vie, de vos préférences de conduite et de vos besoins spécifiques, vous trouverez forcément un type de vélo électrique adapté à votre usage.

✅ Quels sont les avantages d’un vélo électrique ?

Les vélos électriques offrent une multitude d’avantages, faisant d’eux une option très attractive pour de nombreuses personnes. Tout d’abord, l’assistance électrique facilite grandement les trajets, en particulier sur des distances assez longues ou des terrains vallonnés. Cela qui permet aux cyclistes de conserver leur énergie et de réduire leur fatigue. Ils sont également une alternative plus écologique que la voiture ou les transports en commun. Ils contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de l’environnement. De plus, ils sont souvent plus accessibles pour les personnes faisant du sport très ponctuellement, les incitant à adopter le vélo comme moyen de transport régulier.

Ils sont aussi une solution idéale pour les trajets urbains, permettant d’éviter les embouteillages, de stationner facilement et d’économiser sur les coûts de carburant. D’autant plus que la variété des modèles disponibles offre également une grande flexibilité, répondant aux besoins spécifiques de tous les utilisateurs. En résumé, les vélos électriques offrent de nombreux avantages. Incluant une conduite plus facile, une empreinte environnementale réduite, une accessibilité accrue. Une solution pratique pour les déplacements quotidiens.

🚫 Quels sont les inconvénients d’un vélo électrique ?

Bien que les vélos électriques présentent de nombreux avantages, ils ne sont pas exempts d’inconvénients. Tout d’abord, la technologie intégrée, notamment la batterie et le moteur, peut rendre le coût initial d’achat plus élevé que celui d’un modèle traditionnel. Le poids supplémentaire dû à ces derniers peut également rendre le vélo plus lourd. Ce qui peut être un inconvénient lors du transport ou du stationnement.

Par ailleurs, la dépendance à l’électricité constitue un autre point à considérer. Si la batterie se décharge pendant un trajet, le vélo devient plus difficile à manœuvrer à cause de son poids. De plus, les bornes de charge ne sont pas aussi répandues que les stations-service pour les véhicules à combustion, limitant son utilisation à de courtes distances ou vous obligeant à le charger très régulièrement. Malgré ces inconvénients, de nombreuses personnes considèrent que les avantages des vélos électriques surpassent largement ces points négatifs, en faisant un choix parfait pour de nombreux utilisateurs.

📝 Y a-t-il des réglementations à respecter pour conduire un vélo électrique ?

Comme pour les trottinettes électriques, il y a quelques règles de bases à respecter lorsqu’on souhaite circuler avec un vélo électrique. Concernant le véhicule en lui-même, il est soumis aux mêmes règles que pour les modèles traditionnels. Il doit être muni de feux avant et arrière, d’un avertisseur sonore et de deux systèmes de freinage. Ce dernier doit agir sur les deux roues.

Ensuite, concernant les règles propres à l’électrique :

La vitesse maximum est de 25 km/h

La puissance du moteur doit être inférieure ou égale à 250 Watts

Les batteries doivent obligatoirement être recyclables

Il doit être conforme aux normes de sécurité

Le chargeur doit être stocké de manière sécurisée

La conformité aux normes de sécurité est indispensable si vous souhaitez bénéficier des aides de l’état. Soit le constructeur fournit un certificat, soit une mention figure sur le vélo.

🦺 Quels sont les équipements obligatoires pour conduire en vélo électrique ?

Pour rouler en vélo électrique, certains équipements sont obligatoires, voici lesquels :

Un casque pour tous les enfants jusqu’à 12 ans

pour tous les enfants jusqu’à 12 ans Un gilet de haute visibilité la nuit

la nuit Une sonnette en bon état

en bon état Un éclairage fonctionnel

Si vous ne possédez pas un ou plusieurs de ces éléments, vous risquez des amendes allant jusqu’à 750€.

🚲 Mon vélo électrique doit-il être assuré ?

Il n’est pas obligatoire d’assurer son vélo électrique tant que la puissance ne dépasse pas 250 Watts et qu’il est bridé à 25 km/h. Au-delà, il faut l’assurer. Cependant, vous avez toujours la possibilité de souscrire à une assurance, notamment en cas de vol ou d’accident. Une garantie responsabilité vous permettra par exemple de couvrir les dégâts que vous pourriez causer à un tiers.

🔋 Quelle est la durée de vie d’une batterie de vélo électrique

La durée de vie d’une batterie de vélo électrique varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la qualité de la batterie, la manière dont elle est utilisée, et les conditions d’entreposage. En général, une batterie de vélo électrique peut durer entre 2 et 7 ans, avec une moyenne de 3 à 5 ans. En partant du principe qu’elle recevra entre 500 et 600 cycles de chargement Cependant, il est possible de maximiser sa longévité en suivant quelques conseils d’entretien.

Voici quelques conseils qui vous aideront à allonger la durée de vie de votre batterie :

Chargez-la correctement : Utilisez le chargeur fourni avec votre vélo électrique et suivez les instructions du fabricant. Évitez de laisser la batterie se décharger complètement, car cela peut réduire sa durée de vie. Il est recommandé de recharger la batterie lorsque son niveau atteint environ 20-30%.

: Utilisez le chargeur fourni avec votre vélo électrique et suivez les instructions du fabricant. Évitez de laisser la batterie se décharger complètement, car cela peut réduire sa durée de vie. Il est recommandé de recharger la batterie lorsque son niveau atteint environ 20-30%. Stockage adéquat : Si vous n’utilisez pas votre vélo électrique pendant une période prolongée, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec à une température modérée. Évitez les températures extrêmes, car elles peuvent endommager la batterie.

: Si vous n’utilisez pas votre vélo électrique pendant une période prolongée, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec à une température modérée. Évitez les températures extrêmes, car elles peuvent endommager la batterie. Entretien régulier : Vérifiez régulièrement l’état de la batterie et nettoyez les contacts électriques pour éviter les pertes d’énergie. Assurez-vous également que la batterie est fixée correctement sur le vélo pour éviter les vibrations excessives.

: Vérifiez régulièrement l’état de la batterie et nettoyez les contacts électriques pour éviter les pertes d’énergie. Assurez-vous également que la batterie est fixée correctement sur le vélo pour éviter les vibrations excessives. Évitez les températures extrêmes : Les températures très chaudes ou très froides peuvent nuire à la performance de la batterie. Évitez de laisser votre vélo électrique exposé à des conditions météorologiques extrêmes.

: Les températures très chaudes ou très froides peuvent nuire à la performance de la batterie. Évitez de laisser votre vélo électrique exposé à des conditions météorologiques extrêmes. Remplacement lorsque nécessaire : Si vous constatez que la capacité de la batterie diminue significativement au fil du temps, envisagez son remplacement. Les batteries modernes sont généralement conçues pour être remplaçables, ce qui prolonge la durée de vie de votre vélo électrique.

Il est important de noter que les batteries de vélo électrique ont une capacité de charge limitée, ce qui signifie qu’elles perdront progressivement de l’autonomie au fil des années. Cependant, en suivant ces conseils d’entretien, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie et maximiser ses performances tout au long de son cycle de vie.