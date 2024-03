Meilleure montre connectée : quel modèle de smartwatch acheter en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures montres connectées

Apple Watch Série 9, la meilleure des montres Apple
Withings ScanWatch 2, la plus discrète
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, la moins chère

Bien plus que de simples appareils capables de donner l’heure, les montres connectées se révèlent être de véritables couteaux suisses, offrant une gamme étendue de fonctionnalités. De la prise vos constantes vitales au suivi de votre activité sportive en passant par la possibilité de prendre des appels, elles s’avèrent particulièrement précieuses pour le quotidien.

Mais face à la diversité des designs, des marques, et des fonctionnalités offertes, il est complexe de faire le bon choix parmi l’abondance de modèles disponibles. Que vous soyez à la recherche d’une Galaxy Watch, d’une Apple Watch, d’une montre Garmin ou encore d’un modèle Withings, notre sélection est conçue pour répondre à tous les budgets et à tous les besoins. Et c’est dans cette optique que nous avons sélectionné pour vous les meilleures montres connectées du moment.

Apple Watch Série 9, la meilleure des montres Apple

Apple Watch Série 9 La meilleure des montres Apple

La dernière innovation de la firme de Cupertino, l’Apple Watch Series 9, introduit quelques améliorations par rapport aux précédentes versions. Bien que le design reste fidèle aux générations précédentes, cette itération met l’accent sur la performance et l’expérience utilisateur avec l’introduction de la puce S9, plus performante, et de la nouvelle fonction « double tap » qui permet de réaliser certaines actions sans avoir à toucher l’écran.

Elle offre une qualité d’affichage exceptionnelle grâce à son écran Oled capable d’atteindre une luminosité de 2000 nits, et conserve la polyvalence des cadrans personnalisables. De plus, watchOS 10 enrichit l’expérience avec une interface repensée et des fonctionnalités de suivi de santé et de sport toujours plus précises. Concernant l’autonomie, un point traditionnellement critiqué chez les Apple Watch, la Series 9 montre des signes d’amélioration avec une capacité à tenir une trentaine heures en usage normal, et elle propose la recharge rapide.

Les utilisateurs à la recherche d’une montre performante et esthétiquement intemporelle trouveront dans la Series 9 la compagne idéale. Elle est disponible en plusieurs tailles (41 et 45 mm), finitions (acier ou en aluminium) et couleurs (rose, minuit, argent, lumière stellaire et rouge), offrant ainsi une certaine personnalisation pour répondre aux goûts de chacun. La Series 9 se positionne comme un choix judicieux pour ceux qui cherchent à mettre à jour leur équipement ou s’offrir leur première montre. Toutefois, pour les détenteurs des versions les plus récentes, sauf pour ceux cherchant les dernières innovations. L’Apple Watch Series 9 s’affirme comme un choix solide pour accompagner les utilisateurs dans leur quotidien.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, la meilleure des montres Samsung

Samsung Galaxy Watch 6 Classic La meilleure des montres Samsung

La Galaxy Watch 6 Classic, dernière-née de Samsung, marque le retour en force de la gamme “Classic” avec une conception élégante et la réintroduction de la lunette rotative. Disponible en deux tailles de boîtier, 43 et 47 mm, cette montre se distingue ses matériaux haut de gamme tels que l’acier inoxydable et le verre à cristaux de saphir, offrant durabilité et élégance. Elle équipe un écran AMOLED lumineux, capable d’afficher des couleurs vives et des contrastes profonds.

Côté fonctionnalités, la Galaxy Watch 6 Classic n’en manque pas. Elle met l’accent sur le suivi de la santé et du sport. Elle se dote du nouveau processeur Exynos W93, accompagné de 2 Go de RAM, qui lui garantissent des performances fluides. Ajoutons à cela qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres. Malgré ces avancées, la montre fait face à des défis, notamment son autonomie décevante, limitée à environ une journée et demie.

La Galaxy Watch 6 Classic se positionne comme un choix premium pour les utilisateurs Android, en particulier ceux équipés d’un appareil Samsung, avec qui elle offre une synergie parfaite grâce à One UI et Google WearOS 4.0. Elle est donc recommandée pour ceux qui cherchent une montre connectée alliant design, performances et intégration étroite avec l’écosystème Samsung. Ce modèle confirme le statut de la marque de leader dans le segment des montres connectées Android, en continuant de fournir une expérience utilisateur riche et diversifiée.

Huawei Watch GT 4, la plus design

Huawei Watch GT 4 La plus design

Huawei continue de marquer le marché des montres connectées avec sa toute nouvelle Huawei Watch GT 4 qui allie design et innovations. Disponible en deux tailles de boîtiers, 41 et 46 mm, cette montre se distingue par sa qualité de fabrication, rappelant les montres traditionnelles, mais avec une touche de modernité. Avec à son système d’exploitation Harmony OS 4.0, elle se positionne comme une bonne alternative de milieu de gamme, proposant un équilibre entre fonctionnalités et prix accessible.

L’écran AMOLED de la Watch GT 4 offre une luminosité et un contraste élevés et garantit une excellente visibilité même en plein soleil. Ce modèle se démarque également par son autonomie impressionnante, car elle est capable de tenir plusieurs jours. Cela en fait le compagnon idéal pour ceux qui cherchent à éviter les recharges fréquentes tout en bénéficiant d’un suivi précis de leurs activités quotidiennes et sportives.

Malgré ses atouts indéniables, la Watch GT 4 fait face à certaines limitations, notamment l’absence d’une vaste sélection d’applications due à l’isolement de Huawei du Play Store de Google. Toutefois, elle compense par des fonctionnalités bien intégrées et un système qui se veut intuitif et fluide. Les utilisateurs à la recherche d’une montre connectée élégante, performante et à l’excellent rapport qualité/prix trouveront dans la Huawei Watch GT 4 un appareil capable de répondre à leurs attentes.

Google Pixel Watch 2, la montre connectée signée Google

Google Pixel Watch 2 La montre connectée signée Google

Google a sorti récemment sa Pixel Watch 2, la deuxième version de sa montre connectée. Cette dernière marque une évolution notable par rapport à la première édition, tout en conservant certains éléments, notamment le design, qui avaient séduit les utilisateurs. Performante grâce à son processeur Snapdragon Wear 5100, son utilisation est très fluide. Et la nouvelle version de Wear OS permet une expérience utilisateur très intuitive, malgré une autonomie qui demeure son talon d’Achille. Cette faiblesse, associée à la nécessité d’un abonnement Fitbit Premium pour accéder à toutes les données, et une lisibilité parfois compromise par un écran de petite taille, pourraient toutefois inciter certains à explorer d’autres options sur le marché.

Cependant, la Pixel Watch 2 se révèle être une option intéressante, bien qu’elle ne rivalise pas encore tout à fait avec les leaders du marché que sont Samsung et Apple en termes de fonctionnalités. Elle constitue tout de même un choix solide pour ceux qui privilégient l’intégration avec les smartphones Google et Fitbit. Son prix est assez élevé. Elle s’adresse à un public spécifique, prêt à accepter certains compromis en échange des avantages qu’elle offre, notamment une expérience utilisateur enrichie avec Fitbit et une précision accrue des relevés de santé.

En conclusion, la Pixel Watch 2 témoigne des efforts de Google pour affiner son offre dans le domaine des nouvelles technologies, corrigeant plusieurs défauts de la première génération tout en maintenant ses points forts. C’est un choix attractif, même si des progrès restent à faire sur l’autonomie et le design pour rivaliser pleinement avec les références du marché.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, la moins chère

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite La moins chère

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite se positionne comme une option économique très intéressante pour ceux qui recherchent une montre connectée fonctionnelle à un prix abordable. Avec un design épuré rappelant celui de l’Apple Watch et un écran LCD lumineux, elle offre lisibilité et confort d’utilisation. Cette montre embarque les fonctionnalités essentielles pour le suivi sportif et de santé, telles que la mesure de la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation dans le sang et le suivi du sommeil, en plus d’intégrer un GPS et de permettre la gestion de la musique depuis le smartphone. Elle propose également un éventail de 100 activités sportives via son application, si jamais vous manquez d’idées.

Malgré quelques concessions, notamment sur la personnalisation et la qualité de l’écran, la Redmi Watch 2 Lite se distingue par son rapport qualité/prix. Elle offre quasiment tout ce que l’on attend d’une montre connectée. Son autonomie est satisfaisante, atteignant jusqu’à une semaine en usage basique. En résumé, la Redmi Watch 2 Lite prouve que l’on peut avoir un appareil compétent sans dépenser une fortune, même si les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités plus avancées ou d’une expérience plus personnalisée pourraient vouloir considérer d’autres options.

Withings ScanWatch 2, la plus discrète

Withings ScanWatch 2 La plus discrète

La Withings ScanWatch 2 s’impose comme une montre hybride de qualité, offrant un mix réussi entre design traditionnel et fonctionnalités modernes. Son boîtier en acier inoxydable, sa couronne rotative et son verre saphir témoignent d’une construction robuste et élégante, tandis que son interface discrète évite la surcharge d’informations, favorisant une expérience utilisateur épurée axée sur les fonctionnalités santé.

L’application dédiée se révèle simple d’utilisation et offre un suivi complet des différentes métriques de santé. Notez toutefois que la montre elle-même ne propose pas d’interaction avec les notifications ou les appels, se concentrant davantage sur le suivi de l’activité physique. Malgré cela, la promesse d’une autonomie allant jusqu’à 30 jours selon l’utilisation est un atout considérable qui minimise les contraintes de recharge fréquentes, offrant ainsi de la tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

En conclusion, la Withings ScanWatch 2 se distingue par son design raffiné et ses fonctionnalités de santé avancées. Elle représente une option séduisante pour ceux qui privilégient un suivi précis et un style classique et discret. Toutefois, l’absence de certaines fonctionnalités sportives et la limitation de l’interaction avec le smartphone pourraient inciter certains consommateurs à considérer d’autres options.

⌚️ Pourquoi s’acheter une montre connectée ?

L’achat d’une montre connectée, c’est l’adoption d’un compagnon quotidien destiné à enrichir et simplifier votre vie. Ces gadgets sophistiqués, qui vont bien au-delà de la simple indication de l’heure, offrent une palette variée de fonctionnalités allant du suivi de l’activité physique et de la santé, à la gestion des notifications et des appels, sans oublier le contrôle de la musique ou encore l’accès à des applications diverses. Ils se présentent comme des assistants personnels permettant de rester connecté et informé sans avoir à sortir constamment votre smartphone de votre poche ou de votre sac.

D’autre part, les montres connectées s’avèrent être d’excellents alliés pour ceux qui aspirent à mener une vie plus saine et active. Grâce à leurs capteurs avancés, elles fournissent des données précises sur la fréquence cardiaque, les pas effectués, les calories brûlées, et même la qualité du sommeil. Ces informations sont essentielles pour fixer des objectifs de santé et suivre ses progrès. Par ailleurs, leurs capacités à intégrer des alertes pour se réveil, l’hydratation ou les pauses pause de relaxation font d’elles des outils précieux pour favoriser un meilleur équilibre entre travail et bien-être. En somme, l’achat d’une montre connectée est une démarche vers une vie connectée plus riche et une santé mieux surveillée.

❓ Quelles sont les différences entre les montres et les bracelets connectés ?

Les montres et les bracelets connectés, bien qu’appartenant à la catégorie plus large des “wearables“, se différencient principalement par leurs fonctionnalités et leur design. Les montres connectées offrent une gamme plus large de fonctionnalités, allant du contrôle des notifications à la navigation GPS, la réception d’appels, et même l’accès à des applications tierces directement depuis votre poignet. Elles arborent généralement un écran plus grand et plus interactif, permettant une meilleure visualisation et plus d’interaction. Esthétiquement, elles ressemblent à des montres traditionnelles, avec des designs variés et souvent plus élégants, et peuvent servir d’accessoire en plus de leurs fonctions technologiques.

Les bracelets connectés, quant à eux, se concentrent sur le suivi de l’activité physique et de la santé, tels que le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, et parfois le suivi de l’hydratation ou des niveaux de stress. Ils sont généralement plus discrets, avec un design plus simple et un écran plus petit, ce qui les rend moins interactifs au quotidien. Leur simplicité d’utilisation et leur autonomie prolongée, souvent supérieure à celle des montres connectées, en font des choix privilégiés pour ceux qui cherchent avant tout un outil de suivi de santé et d’activité physique sans les fonctionnalités supplémentaires d’une smartwatch.

✅ iOS ou Android : que choisir ?

Lorsqu’il s’agit de choisir une montre connectée, le système d’exploitation de votre smartphone joue un rôle crucial dans votre décision, surtout si vous tenez à une intégration fluide et à accéder à toutes les fonctionnalités offertes par votre montre. Pour les utilisateurs d’iPhone, une Apple Watch est souvent le choix privilégié, car elle est conçue pour fonctionner de manière optimale avec l’écosystème iOS. Cela signifie une synchronisation des notifications, des appels, des messages, et l’accès à Siri directement depuis votre poignet.

D’un autre côté, si vous possédez un smartphone Android, vous avez une gamme plus large de montres connectées à choisir, incluant les appareils sous Wear OS de Google, ainsi que ceux de marques telles que Samsung, Fitbit, et Xiaomi… Ces montres sont compatibles avec Android et, dans certains cas, avec iOS également, bien que les fonctionnalités puissent être limitées avec ce dernier. Les montres Android sont réputées pour leur diversité de design, leur personnalisation et la variété des applications disponibles. Cela vous permet de choisir une montre qui correspond non seulement à vos besoins en matière de suivi de santé et d’activité physique mais aussi à votre style personnel.

💪 Peut-on vraiment améliorer sa forme physique avec une montre connectée ?

Une montre connectée peut être un allié précieux pour améliorer sa forme physique. Grâce à ses fonctions de suivi d’activité, elle vous permet de mesurer vos progrès quotidiens, de fixer des objectifs personnalisés et de rester motivé grâce à des rappels et des encouragements. Que vous souhaitiez augmenter votre nombre de pas, surveiller votre fréquence cardiaque pendant les exercices, ou améliorer la qualité de votre sommeil, ces dispositifs offrent des données précieuses qui peuvent vous aider à adopter de meilleures habitudes de vie. En outre, avec l’accès à divers programmes d’entraînement et la possibilité de suivre plusieurs types d’activités physiques, elles encouragent une routine d’exercice variée et adaptée à vos besoins.

💰 Combien faut-il dépenser pour une bonne montre connectée ?

Le prix d’une bonne montre connectée peut varier considérablement en fonction de ses fonctionnalités, de sa marque et de sa conception. Généralement, vous pouvez vous attendre à dépenser entre 150 et 400 euros pour un modèle offrant un bon équilibre entre qualité, performance et fonctionnalités. Les modèles d’entrée de gamme à ce prix offrent souvent le suivi d’activité de base, les notifications et certaines fonctions de santé, tandis que les modèles plus coûteux peuvent inclure des fonctionnalités avancées comme le paiement mobile, le GPS intégré, et une meilleure autonomie. Néanmoins, il est important de définir vos besoins pour avoir l’assurance de ne payer pour les fonctionnalités que vous utiliserez réellement.

📞 Est-il possible de passer des appels téléphoniques avec une montre connectée ?

Il est tout à fait possible de passer des appels téléphoniques avec une montre connectée, à condition qu’elle soit équipée de cette fonctionnalité. Les modèles compatibles disposent généralement d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés, permettant de passer et de recevoir des appels directement depuis la montre quand elle est connectée à votre smartphone via Bluetooth. Certains modèles plus avancés peuvent même inclure une connectivité LTE/4G, offrant ainsi la possibilité de passer des appels sans avoir besoin d’être à proximité immédiate du téléphone.

🏊‍♂️ Quelles sont les meilleures montres connectées pour la natation ?

La question de l’étanchéité des montres connectées est essentielle pour les amateurs de sports aquatiques. Heureusement, la plupart des montres connectées modernes sont conçues pour résister à l’eau à différents degrés. Les niveaux d’étanchéité varient généralement entre les marques, avec des classifications allant de la simple résistance aux éclaboussures jusqu’à des normes permettant la natation et, dans certains cas, la plongée. Des marques telles que Apple, Garmin, et Samsung offrent des montres capables de supporter des immersions jusqu’à 50 mètres sous l’eau, rendant ces dispositifs parfaits pour suivre vos sessions de natation ou même résister à une pluie battante. Cependant, n’oubliez pas qu’il est crucial de vérifier les spécifications de chaque montre avant d’entreprendre des activités aquatiques, car les capacités d’étanchéité peuvent varier considérablement d’un modèle à l’autre.