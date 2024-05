Meilleure manette de jeu pour smartphone iOS et Android : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures manettes pour smartphones

Jouer sur un smartphone gaming est devenu une expérience presque incontournable pour tous les amateurs de jeux vidéo. Cependant, bien que les jeux mobiles aient gagné en complexité et en taille, l’interface tactile limite bien souvent l’expérience de jeu. Alors pour tous ceux qui prennent au sérieux le gaming sur mobile, l’utilisation d’une manette devient essentielle, non seulement pour profiter d’une meilleure maniabilité, mais aussi pour booster ses performances et ses résultats !

Les manettes pour smartphones sont conçues spécifiquement pour améliorer l’expérience de jeu sur mobile. Elles permettent de transformer votre smartphone en une véritable console portable. Que vous utilisiez un service de Cloud Gaming ou que vous jouiez à des titres directement installés sur votre mobile comme Fortnite ou Genshin Impact, l’ajout de cet accessoire peut radicalement changer votre expérience. Mais alors, comment choisir la meilleure manette pour votre smartphone ? Quels que soient vos besoins, notre sélection est conçue pour vous aider à trouver celle qui conviendra parfaitement à votre style de jeu, et à votre smartphone.

Razer Kishi V2, le meilleur rapport qualité/prix

Commençons directement ce comparatif avec un modèle très apprécié par les gamers : le Razer Kichi V2. Grâce à son ergonomie et à sa compatibilité avec Android et iOS, cette manette pour smartphone séduit de nombreux utilisateurs. Elle est conçue pour encadrer votre mobile en se plaçant de part et d’autre de ce dernier, le transformant en une véritable console portable. Cette configuration évoque en effet le design des manettes de la Nintendo Switch. Cette manette offre une expérience de jeu très agréable et rend les sessions de jeu prolongées moins fatigantes pour les mains. La Kishi V2 peut accueillir une grande variété de téléphones, y compris ceux qui sont protégés par des coques. Idéal pour ne pas avoir à retirer ses protections pour chaque partie.

Les boutons de ce modèle ont été conçus pour être réactifs. Ils fournissent un clic satisfaisant et un retour tactile précis, essentiel pour le jeu plus compétitif. Il intègre deux boutons programmables, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de jeu selon leurs préférences. Cette manette se connecte via USB, ce qui élimine le besoin de recharge et garantit qu’elle reste alimentée tant que votre téléphone est chargé. Avec toutes ces caractéristiques, la Razer Kishi V2 offre une solution ergonomique, performante et relativement abordable pour le jeu sur smartphone.

Razer Kishi Ultra, la plus haut de gamme

Razer a aussi conçu un modèle de manette de smartphone haut de gamme : la Razer Kishi Ultra. Cette dernière repousse les limites du gaming mobile avec un design ergonomique et des fonctionnalités premium. Elle s’adapte aussi bien aux smartphones qu’aux tablettes allant jusqu’à 8 pouces et offre une prise en main vraiment très confortable. Elle est équipée d’effets RGB ainsi que des switchs mecha-tactiles de Razer. Le clic est des plus satisfaisants et un retour tactile très précis. De plus, des boutons de raccourcis personnalisables R4/L4 ont été ajoutés pour une utilisation unique et intuitive, rendant cette manette non seulement performante mais également très pratique à utiliser.

L’application Nexus de Razer accompagne la Kishi Ultra et offre une interface utilisateur simple. Elle propose des fonctionnalités telles que la personnalisation des zones tactiles sur l’écran, le streaming vers des plateformes de médias sociaux, et l’ajustement des effets lumineux Chroma. Malgré son prix élevé, la Razer Kishi Ultra justifie son coût par sa polyvalence et sa compatibilité avec une grande variété d’appareils, y compris ceux protégés par des coques. C’est une option idéale pour les gamers sur mobile qui recherchent la crème de la crème en matière de manettes.

Nacon MG-X Pro, la manette smartphone au meilleur prix

Retournons dans des eaux tarifaires plus abordables avec la Nacon MG-X Pro. Ce modèle se distingue grâce à son approche ergonomique qui rappelle grandement les manettes traditionnelles. Avec sa capacité à accueillir des smartphones jusqu’à 6,7 pouces, il offre également une compatibilité intéressante. Sa certification officielle Xbox est un gage de qualité, cette manette est parfaite pour ceux qui souhaitent profiter du Xbox Game Pass. La connexion se fait par Bluetooth, c’est donc un modèle sans-fil, mais elle promet jusqu’à 20 heures d’autonomie, un atout non négligeable.

La Nacon MG-X Pro adopte un design qui rappelle celui des manettes classiques, avec des poignées ergonomiques qui offrent un grand confort, surtout lors de sessions prolongées. Cette conception facilite également l’insertion et le maintien du smartphone, peut de chance qu’il glisse par inadvertance donc. Malgré une certaine inquiétude quant à la latence due à sa connexion Bluetooth, en pratique, la réactivité est impeccable, même avec le cloud gaming. En somme, la Nacon MG-X Pro est une option robuste et fiable pour les joueurs mobiles qui cherchent à se rapprocher le plus possible de l’ergonomie des manettes traditionnelles, et sans avoir à trop entamer leur budget.

SteelSeries Nimbus+, pour les utilisateurs IOS

Quittons un instant les manettes qui se placent de chaque côté du smartphone pour retourner vers quelque chose de plus traditionnel. SteelSeries nous propose en effet le modèle Nimbus+, dédié aux appareils iOS, qui se positionne comme un choix idéal pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et autres produits Apple. Elle se distingue par son design rappelant les manettes classiques, offrant une prise en main familière et confortable. L’intégration du port Lightning est particulièrement pratique, car il permet de recharger le smartphone tout en jouant. Notez tout de même qu’elle fonctionne via le Bluetooth.

La manette est également équipée d’une impressionnante batterie offrant jusqu’à 50 heures d’autonomie. Le support intégré pour poser le smartphone est un ajout bienvenu, bien que l’angle de vision puisse ne pas convenir à tous les utilisateurs. Nous le disions, elle est spécialement conçue pour l’écosystème Apple et bénéficie de la certification MFi qui lui assure une compatibilité totale avec tous les jeux supportant les contrôleurs externes sur iOS. Cette manette se révèle particulièrement adaptée pour tirer parti d’Apple Arcade. Malgré son prix qui peut être considéré comme élevé, la Nimbus+ justifie cet investissement par sa qualité de construction, son ergonomie et ses fonctionnalités bien pensées pour une intégration parfaite dans l’univers Apple.

8BitDo SN30 Pro+, pour les amateurs de rétrogaming

Avis aux amateurs de rétrogaming, la manette 8Bitdo SN30 Pro+ est faite pour vous. Elle fusionne à la perfection le charme du rétro avec les exigences modernes. Ce modèle, qui se démarque des autres manettes de la marque par l’ajout de poignées et de gâchettes analogiques, offre une excellente. Bien que son design soit fortement inspiré des contrôleurs de la Super Nintendo, elle est compatible non seulement avec la Nintendo Switch, mais aussi avec les PC et les smartphones Android, ce qui en fait une option polyvalente pour diverses plateformes de jeu. Son approche de design néo-rétro satisfait à la fois les nostalgiques et les gamers modernes.

Côté technique, la SN30 Pro+ de 8Bitdo ne lésine pas sur les fonctionnalités, offrant des sticks analogiques, une croix directionnelle améliorée et une série de boutons répondant aux normes actuelles de réactivité et de précision. Elle se distingue également par sa légèreté et sa robustesse. Sa construction est bien pensée car elle intègre une batterie amovible, augmentant ainsi sa durée de vie. L’ensemble est complété par un logiciel de personnalisation qui permet aux utilisateurs de remapper les boutons et d’ajuster la sensibilité des contrôles, renforçant ainsi son adaptabilité. Toutefois, malgré ses nombreux atouts, elle pourrait ne pas convenir aux mains très petites, et le manque de grip sur les poignées pourrait réduire la prise en main pour certains utilisateurs.

Sachez que la marque propose aussi la manette 8BitDo SF30 Pro dont vous pouvez lire le test ici.

Razer Raiju Mobile, la meilleure manette pour smartphone

Comme on dit, le meilleur pour la fin. La Razer Raiju Mobile est une excellente manette pour smartphone. Elle se distingue par sa capacité à connecter le smartphone soit par USB, soit via Bluetooth, offrant ainsi une grande flexibilité de connexion pour convenir aux préférences de tous les utilisateurs. Il faudra cependant passer outre sa compatibilité exclusive avec Android, qui est évidemment un frein pour les utilisateurs d’iOS. Malgré cela, la Raiju Mobile brille par la qualité de ses boutons et de ses gâchettes, dont la course peut être ajustée.

Et justement, en termes de fonctionnalité, la Razer Raiju Mobile ne lésine pas sur les options de personnalisation grâce à l’application Razer, qui permet aux utilisateurs de reconfigurer facilement les boutons pour s’adapter à différents jeux. La manette elle est conçue pour offrir une expérience similaire à celle d’une console. L’autonomie est également impressionnante, plus de 20 heures sur une seule charge, idéal pour les longues sessions de jeu. Le support intégré pour smartphone est robuste et supporte des appareils de toutes tailles. Bien que la Raiju Mobile représente un certain investissement, elle offre une expérience de jeu mobile de haute qualité.

🎮 Qu’en est-t-il des manettes Xbox Series et DualSense ?

Il est tout à fait possible d’utiliser les manettes Xbox Series et la DualSense de Sony avec des smartphones fonctionnant sous Android et iOS grâce à leur compatibilité Bluetooth. Pour les utilisateurs d’Android comme pour ceux d’Apple, la connexion se fait simplement en associant la manette via les paramètres Bluetooth du téléphone. La majorité des smartphones récents sont compatibles avec ces dispositifs. Cependant, il est important de noter que cette compatibilité peut varier entre les modèles de smartphones et les jeux, nous vous conseillons donc de vous renseigner en amont sur les spécificités de chaque mobile et jeu.

Lorsque vous choisissez une manette pour votre smartphone, vous devez prendre en compte plusieurs caractéristiques essentielles. Premièrement, la compatibilité ; assurez-vous que la manette fonctionne bien avec votre système d’exploitation, que ce soit Android ou iOS. Vérifiez également si elle nécessite des applications spécifiques ou des adaptateurs pour se connecter.

La connectivité est un autre facteur important. Les manettes peuvent se connecter via Bluetooth ou USB. Les connexions Bluetooth sont plus communes pour les manettes sans fil, offrant une grande facilité d’usage sans les contraintes des câbles, tandis que les connexions USB peuvent parfois offrir une réponse plus rapide et fiable.

Ensuite, considérez l’ergonomie de la manette. Celle-ci doit être confortable à tenir pendant de longues sessions de jeu, avec des boutons et des joysticks bien placés. La qualité de fabrication doit aussi être suffisamment robuste pour résister à une utilisation régulière.

L’autonomie de la batterie est également essentielle pour les manettes sans fil. Recherchez des modèles offrant plusieurs heures de jeu sur une seule charge. Certaines manettes haut de gamme proposent même des batteries remplaçables ou la capacité de jouer tout en chargeant.

Les fonctionnalités supplémentaires telles que les boutons programmables, les gâchettes ajustables, et les feedbacks haptiques peuvent également enrichir votre expérience de jeu, en vous permettant de personnaliser davantage votre style de jeu. Enfin, tenez compte de l’espace de rangement et du transport. Certaines manettes sont livrées avec des étuis ou des clips pour téléphone, ce qui peut être très pratique pour les joueurs mobiles souvent en déplacement.

📊 Quelles différences entre une manette Bluetooth et une manette USB ?

La différence entre une manette Bluetooth et une manette USB pour smartphones réside dans le mode de connexion. Les manettes Bluetooth offrent une connectivité sans fil, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement et élimine les encombrements de câbles. Elles sont idéales pour jouer à distance confortablement, mais peuvent parfois présenter des délais de réponse (latence) minimes qui peuvent affecter les jeux très rapides ou compétitifs. De plus, la connexion Bluetooth consomme généralement plus de batterie tant sur la manette que sur le smartphone.

En revanche, les manettes USB, qui se connectent directement au smartphone via un câble USB ou USB-C, offrent une réponse presque instantanée sans latence perceptible, ce qui est crucial pour les jeux nécessitant une précision extrême. Cependant, elles restreignent les mouvements en raison du câble et peuvent ne pas être compatibles avec tous les téléphones sans un adaptateur approprié. Chaque type de manette a donc ses avantages et ses inconvénients.

🍏 Quelles manettes pour smartphones sont compatibles avec iOS ?

Pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, les options de manettes compatibles avec iOS sont moins diversifiées que sur Android. Les manettes les plus populaires incluent toutefois les manettes officielles d’Apple. En plus de ces manettes de console traditionnelles, Apple propose également son propre contrôleur MFi (Made for iPhone/iPad) certifié par des marques telles que SteelSeries avec le modèle Nimbus+.

Ces manettes sont spécifiquement conçues pour fonctionner avec les appareils iOS et sont optimisées pour les jeux disponibles sur l’Apple Arcade et d’autres plateformes de jeu iOS. Elles offrent généralement des fonctionnalités supplémentaires adaptées à l’écosystème Apple, comme des boutons dédiés pour les captures d’écran ou le menu Home. Choisir l’une de ces manettes garantit une compatibilité et une performance optimales lors du jeu sur des appareils iOS.

🧐 Combien ça coûte une manette pour smartphone ?

Le coût d’une manette pour smartphone varie en fonction de la marque, des fonctionnalités et de la compatibilité avec différents appareils. Les manettes d’entrée de gamme peuvent être trouvées pour aussi peu que 20 à 30 euros. Elles offrent des fonctionnalités de base et une connectivité souvent limitée à certaines plateformes. Des modèles plus sophistiqués et de marques reconnues comme Razer, SteelSeries ou 8Bitdo, qui offrent une plus grande compatibilité, des fonctionnalités et une meilleure ergonomie, peuvent coûter entre 50 et 100 euros.

Les manettes haut de gamme, telles que les versions spécialisées ou celles conçues pour des performances professionnelles, peuvent même dépasser largement les 100 euros, notamment lorsqu’elles intègrent des technologies supplémentaires comme des gâchettes à réponse tactile ou une connectivité améliorée. Le choix dépendra de vos besoins et de votre budget.

À lire également : notre sélection des meilleures consoles portables