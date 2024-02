Meilleure barre de son : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures barres de son

Samsung Q800C, le meilleur rapport qualité/prix
Sennheiser Ambeo Plus, la meilleure barre de son
Sonos Arc, la plus polyvalente

Dans le monde de l’audiovisuel, les barres de son occupent une place de choix. Conçus pour améliorer de façon significative le son d’une télévision (qui n’est généralement pas exceptionnel, même pour les modèles haut de gamme), ces dispositifs compacts sont une alternative séduisante aux systèmes traditionnels, bien plus encombrants. Elles ont en effet la capacité de simuler un son surround sans avoir besoin de disperser des haut-parleurs à chaque coin de son séjour.

Le marché des barres de son est vaste et en constante évolution. Cette diversité répond à différents besoins, que vous recherchiez une simple amélioration sonore ou une expérience immersive digne d’une salle de cinéma. Naviguer dans un tel marché peut s’avérer complexe. Face à l’abondance de spécifications techniques, de fonctionnalités et de marques, il n’est pas toujours aisé de déterminer quelle barre de son conviendra le mieux à ses besoins et à son environnement. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleures barres de son 2024.

Sennheiser Ambeo Plus, la meilleure barre de son

Sennheiser Ambeo Plus La meilleure barre de son

On aime Qualité audio excellente

Compatible avec beaucoup de formats

Connectique fournie

Technologie Ambeo très réussie

Très belle immersion On n'aime pas Tarif élevé

Tarif élevé Caissons vendus à part

Commençons avec la barre de son que nous considérons comme la meilleure de cette sélection : la Sennheiser Ambeo Plus. Celle dernière se distingue par sa qualité sonore exceptionnelle et son excellent rapport qualité/prix. Sennheiser vous promet ici une expérience home-cinema de premier ordre grâce à une configuration en 5.1.2 capable de simuler un son 7.1.4 grâce à la technologie Ambeo.

Au niveau de la conception, l’Ambeo Plus se présente avec un design sobre et élégant et des finitions impeccables, malgré des dimensions qui demandent un certain espace sur un meuble TV. Sa connectivité est complète, incluant des ports HDMI eARC, optique S/PDIF, USB-A, RCA, RJ45, ainsi qu’une prise en charge de flux 4K 60 Hz et HDR. Que demander de plus ? Elle est également équipée du Bluetooth. Elle supporte une vaste gamme de formats audio, y compris Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H ou encore 360 Reality Audio, assurant ainsi une compatibilité étendue avec toutes sortes de contenus.

L’expérience utilisateur est encore enrichie par des commandes tactiles intuitives, une télécommande ergonomique et l’application Sennheiser Smart Control. Elle propose également une compatibilité avec AirPlay 2, Google Chromecast, et Alexa. Son rendu sonore est impressionnant, offrant une belle homogénéité, des graves profonds et une spatialisation vraiment remarquable. Malgré cela, vous pouvez ajouter si vous le souhaitez le caisson de basses Ambeo Sub. Il améliore encore la profondeur des graves. Avec sa qualité sonore, sa polyvalence et sa compatibilité avec de nombreux formats, l’immersion est garantie.

Samsung HW-Q990C, l’ensemble Home Cinéma

Samsung HW-Q990C L'ensemble Home Cinéma

On aime Belle qualité sonore

L'ajout des caissons crée une vraie bulle immersive

Basses puissantes

Finitions très soignées

Large compatibilité On n'aime pas Câbles d'alimentation trop courts

Câbles d'alimentation trop courts Pas de prise en charge 4K/120 Hz et VRR

La barre de son Samsung HW-Q990C se positionne, elle aussi, comme une référence incontournable sur le marché des équipements home cinema. Elle offre une expérience sonore d’une qualité exceptionnelle en étant associée à un caisson de basse et à deux satellites. Ses performances sont tout simplement époustouflantes. Le système 7.1.4 est capable de simuler jusqu’à 11.1.4 canaux et propose une immersion sonore proche de la perfection, avec une puissance sonore impressionnante et un caisson de basses très réactif.

Malgré ses nombreux atouts, quelques inconvénients mineurs sont toutefois à noter, comme un écran en façade que nous jugeons trop petit et des câbles d’alimentation un peu courts qui peuvent limiter l’installation en fonction de votre agencement. Ces points faibles sont néanmoins mineurs et ne diminuent en rien la qualité globale de l’expérience utilisateur, qui reste à un très bon niveau.

Avec des finitions impeccables et une grande facilité d’installation, la Samsung HW-Q990C se veut également polyvalente et compatible avec une grande variété de formats audio, y compris Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD, DTS:X et LPCM multicanal. Son prix est élevé, mais il reflète l’investissement dans un système de son de haute qualité, capable de transformer n’importe quel salon en une salle de cinéma privée. Une valeur sûre pour ceux qui recherchent le meilleur en matière d’immersion sonore à domicile.

Sonos Arc, la plus polyvalente

Sonos Arc La plus polyvalente

On aime Excellente qualité sonore, claire et vive

Calibration acoustique TruePlay très efficace

S'intègre parfaitement dans un écosystème Sonos

Application mobile très intuitive

Alexa et Google intégrés On n'aime pas Connectique un peu pauvre

Connectique un peu pauvre Pas compatible DTS

La Sonos Arc, la barre de son haut de gamme de chez Sonos, se distingue par une excellente qualité audio, une calibration acoustique TruePlay efficace et une qualité de fabrication irréprochable. La configuration initiale de cette barre de son est extrêmement simple, et elle est facilitée par une application mobile des plus intuitive. Ajoutons qu’elle intègre nativement les assistants vocaux Alexa et Google, idéal pour un usage quotidien.

L’immersion qu’offre cette barre de son est impressionnante. Et son système multiroom est si efficace qu’on ne trouve pas d’équivalent aussi bon. Cependant, elle présente quelques faiblesses telles que sa connectique, jugée trop minimaliste. Elle souffre aussi d’une compatibilité limitée, notamment avec le format DTS. Et sa prise en charge du Dolby Atmos peut décevoir. Vous devrez aussi prévoir un bel espace entre votre meuble TV et le cadre de celle-ci, car cette barre de son a un effet un assez grand format.

Néanmoins, malgré ses quelques défauts, la Sonos Arc reste une option solide pour ceux qui cherchent à enrichir leur expérience home cinema avec une barre de son de qualité, en particulier pour les utilisateurs déjà engagés dans l’écosystème Sonos. Elle offre un son riche et immersif, particulièrement lorsqu’elle est couplée avec le caisson de basses Sonos Sub vendu séparément, mais nécessaire pour exploiter pleinement ses capacités sonores.

Samsung HW-Q800C, le meilleur rapport qualité/prix

Samsung HW-Q800C Le meilleur rapport qualité/prix

On aime Rendu sonore équilibré et précis

Basses profondes

Grosse puissance

Design réussi

Format assez compact

Deux prises HDMI On n'aime pas Enceintes arrière en option

Enceintes arrière en option Surtout adaptée aux TV Samsung

Si vous cherchez une bonne barre de son, mais que votre budget est serré, alors la Samsung HW-Q800C vous séduira de par son excellent rapport qualité/prix. Son design sobre et son format compact permettent une intégration parfaite devant votre téléviseur, tandis que son caisson de basse offre un son profond, assurant une immersion des plus agréable. Elle s’intègre parfaitement dans les espaces de taille moyenne sans nécessiter l’ampleur ou l’investissement d’un modèle supérieur tel que le HW-Q990C.

En termes de connectivité, cette barre de son se montre à la hauteur avec une compatibilité à de nombreux formats dont DTS:X et Dolby Atmos. Mais aussi avec les principaux assistants vocaux, AirPlay 2, Spotify Connect, et Chromecast. Elle bénéficie en outre de fonctionnalités exclusives aux utilisateurs de TV Samsung, comme la transmission sans fil de l’audio en Dolby Atmos et la technologie Q-Symphony qui synchronise les haut-parleurs du téléviseur avec la barre de son. Ces caractéristiques font de la HW-Q800C une solution polyvalente adaptée à une plusieurs usages, de la musique au cinéma, en passant par les jeux vidéo.

Malgré certains compromis comme l’absence d’enceintes arrière (qui se justifie par son prix), la HW-Q800C offre une base solide pour une expérience surround convaincante. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un kit d’enceintes arrière optionnel. En définitive, elle représente un équilibre judicieux entre performance, esthétique et fonctionnalité. Un investissement pertinent pour ceux qui désirent rehausser leur expérience audiovisuelle sans trop dépenser.

Sharp HT-SB107, la moins chère

Sharp HT-SB107 La moins chère

On aime Bonne restitution des voix

Format compact

Tarif très intéressant

Quelques options de personnalisation bienvenues

Connectique fournie On n'aime pas Puissance modeste

Puissance modeste Qualité sonore moindre par rapport à la concurrence

Il n’est pas toujours nécessaire d’investir des sommes astronomiques pour s’offrir une bonne barre de son. Le modèle de chez Sharp, le HT-SB107, est une option très économique. Idéal pour ceux qui cherchent à améliorer le son de leur téléviseur à moindre coût. Bien que ses petits transducteurs ne permettent pas de créer une ambiance sonore immersive, elle se distingue par une bonne restitution des voix et une scène sonore relativement large. En définitive, elle offre une mise à niveau significative par rapport à des haut-parleurs intégrés. Sa conception est compacte et soignée. Et sa télécommande ergonomique ajoute à son attrait pour les utilisateurs à la recherche d’une solution abordable.

Malgré ses atouts, la HT-SB107 montre tout de même ses limites. La qualité sonore est limitée dans les aigus. Et sa puissance est assez modeste. Cela n’est pas très étonnant compte tenu de son positionnement tarifaire. Mais la possibilité de personnaliser le son via la télécommande permet d’atténuer ce défaut. Cependant, pour les films ou la musique demandant une large gamme dynamique, ses performances restent en deçà des modèles plus haut de gamme, il faut le savoir.

En définitive, la Sharp HT-SB107 représente un premier prix pour ceux qui cherchent à améliorer simplement le son de leur téléviseur sans s’attendre à une expérience cinématographique complète. Évidemment, envisagez de la prendre seulement si vous avez un téléviseur d’entrée ou de moyenne gamme. Sans cela l’amélioration de la qualité sonore ne sera pas suffisante pour que vous voyiez nettement la différence.

Sennheiser Ambeo Mini, la plus compacte

Sennheiser Ambeo Mini La plus compacte

On aime Format compact idéal pour les petites TV

Qualité sonore excellente malgré son petit gabarit

Bonne connectivité

Application complète

Belle immersion On n'aime pas Connectique minimaliste

Connectique minimaliste Manque de profondeur dans les graves

La Sennheiser Ambeo Mini, bien que plus compacte que certains modèles concurrents, se distingue par son ambition de fournir une bonne expérience audio. Malgré sa taille réduite et un design sobre, cette barre de son ne lésine pas sur les fonctionnalités. Sa construction est irréprochable et elle est facilement intégrable dans toutes les configurations, en particulier avec les écrans de taille moyenne, 55 pouces par exemple.

Du côté de la connectique, l’Ambeo Mini fait un choix audacieux. La simplification extrême des ports, se limitant à un HDMI 2.1 eARC et une prise USB pourrait décevoir certains utilisateurs. Néanmoins, l’appareil offre de nombreux réglages, des options de connectivité sans fil et la compatibilité avec les assistants vocaux. Le tout est géré par une application intuitive qui centralise les contrôles.

Les performances audio de l’Ambeo Mini sont particulièrement remarquables pour son petit gabarit. Elle fournit une excellente immersion et une belle qualité sonore. Sa technologie Ambeo parvient à créer une scène sonore immersive. Malgré quelques concessions, la Sennheiser Ambeo Mini s’impose comme une solution audio de haute qualité pour ceux qui cherchent à maximiser l’espace sans compromettre les performances sonores.

Une barre de son est un dispositif conçu spécifiquement pour améliorer le son d’une télévision afin de créer une expérience d’écoute plus immersive, comme au cinéma. Face aux haut-parleurs intégrés dans la plupart des téléviseurs, qui peuvent souvent manquer de clarté et de profondeur, une barre de son offre une amélioration significative grâce à sa capacité à reproduire une gamme plus large de fréquences sonores.

Le fonctionnement d’une barre de son est assez simple. Elle se connecte à votre téléviseur via un câble (HDMI ARC ou optique) ou sans fil (Bluetooth ou Wi-Fi). Elle utilise ensuite sa technologie intégrée pour projeter le son de manière à ce qu’il remplisse la pièce. Certains modèles sont équipés de subwoofers ou d’un caisson de basse, (intégrés ou non), pour renforcer la qualité. D’autres peuvent simuler un son surround pour une expérience encore plus immersive, sans avoir besoin de placer de multiples enceintes à travers la pièce.

🔉 Pourquoi choisir une barre de son plutôt qu’un home cinéma ?

L’avantage principal d’une barre de son réside dans sa compacité. Facile à installer, elle se connecte à votre téléviseur avec un minimum de câbles, voire sans fil. Cela évite ainsi la complexité souvent associée aux systèmes home cinéma traditionnels. Cette simplicité s’étend à l’utilisation quotidienne, avec des réglages intuitifs et une intégration facile dans votre environnement.

Les barres de son occupent également moins d’espace. Ce qui les rend idéales pour les petits salons ou pour ceux qui préfèrent un aspect visuel épuré. Leur design compact permet de profiter d’un son immersif sans avoir besoin de plusieurs enceintes dispersées dans la pièce.

Enfin, le coût est un facteur important. Les barres de son sont généralement plus abordables que les systèmes home cinéma complets. C’est une solution économique pour améliorer son expérience audiovisuelle. Elles représentent un excellent compromis entre performance, coût, et commodité, rendant l’audio haute qualité accessible à tous.

⚙️ Quels sont les critères importants à considérer lors de l’achat d’une barre de son ?

Lorsque vous êtes sur le point de choisir une nouvelle barre de son, plusieurs facteurs doivent guider votre réflexion. La qualité du son est bien sûr primordiale, assurez-vous qu’elle offre la qualité et l’immersion que vous recherchez. Bien sûr, cela dépendra de votre budget.

La connectivité est également essentielle, vérifiez les options disponibles pour une compatibilité avec vos autres appareils. Le design et la taille de la barre de son doivent aussi s’harmoniser avec votre espace de vie. Et s’adapter à l’emplacement prévu sous votre TV. Les fonctionnalités supplémentaires, telles que l’intégration des assistants vocaux et la présence d’un caisson de basse externe peuvent également enrichir votre expérience.

Enfin, le budget joue un rôle non négligeable. Il est important de trouver un appareil offrant un bon équilibre entre les fonctionnalités souhaitées et le montant que vous êtes prêt à investir. En prenant en compte ces critères, vous serez bien renseigné pour choisir une barre de son qui améliorera significativement votre expérience audiovisuelle à la maison.

👀 Est-il nécessaire d’avoir un caisson de basse ?

La question de l’intégration d’un caisson de basse avec votre barre de son dépend de vos préférences personnelles en matière de son et de l’espace que vous avez. Un caisson de basse, comme son nom l’indique, est conçu pour reproduire les fréquences basses. Il enrichit ainsi la profondeur et la dimension du son. Ce qui est particulièrement appréciable pour regarder des films, jouer aux jeux vidéo ou écouter de la musique.

Cependant, de nombreuses barres de son modernes sont équipées de technologies avancées qui leur permettent de produire un son riche et complet sans l’aide d’un caisson de basse externe. Pour les espaces plus petits ou pour ceux qui préfèrent une configuration audio plus discrète, une barre de son sans caisson de basse externe peut très bien suffire à fournir une expérience d’écoute satisfaisante.

📺 Les barres de son sont-elles compatibles avec toutes les TV ?

Les barres de son sont généralement compatibles avec la très grande majorité des téléviseurs. Elles offrent une variété d’options de connexion, telles que HDMI (avec support ARC pour un contrôle simplifié), optique, et parfois auxiliaire (3,5 mm). Cela couvre ainsi les entrées audio disponibles sur presque tous les téléviseurs, qu’ils soient récents ou un peu plus anciens.

Sachez aussi que, quelle que soit la taille de votre TV (65 pouces, 75 pouces, 55 pouces…), vous pourrez y adapter une barre de son. La majorité des constructeurs font en sorte que les pieds de leurs téléviseurs soient réglables, afin que vous puissiez y placer votre dispositif sans qu’il empiète sur votre écran.