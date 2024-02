Meilleure TV 4K 65 pouces : quel téléviseur 165 cm acheter en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures TV 65 pouces

Bien plus adaptées aux hautes résolutions, les grandes diagonales séduisent de plus en plus les consommateurs. Si ce format est plus adapté aux intérieurs spacieux, il reste tout de même passe-partout. Bien loin des TV 95 pouces que l’on peut trouver sur le marché actuellement.

Malgré leur taille raisonnable, elles offrent un spectacle immersif sensationnel, idéal pour regarder des films, jouer aux jeux vidéo ou consulter des photos. Pour toutes ces raisons, elles sont très plébiscitées. Cela se remarque chez les constructeurs qui multiplient les modèles de ce type. Elles ont même dépassé en volume de ventes les téléviseurs 55 pouces. En bref, elles sont devenues la norme. Découvrez notre sélection des meilleures TV 65 pouces.

Hisense 65E79KQ Pro, la TV QLED abordable

Commençons notre sélection avec un modèle abordable, idéal pour les petits budgets : le Hisense 65E79KQ Pro. La marque qui s’est fait connaître récemment et connaît une forte popularité depuis 2022 continue de diversifier ses gammes. Ce téléviseur de 65 pouces vous offrira une expérience de visionnage immersive grâce à une très bonne qualité d’affichage. Ce dernier embarque une dalle QLED d’une définition 4K UHD de 3840 x 2160 pixels capable d’afficher des couleurs éclatantes et un haut niveau de détails.

L’écran est rafraîchi à 144 Hz ce qui vous assure une belle fluidité dans les images. Ajoutons qu’il est compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG. Il ne faudra toutefois pas vous attendre à un changement phénoménal, car il est limité techniquement, surtout en termes de luminosité, ce qui est un peu décevant pour une TV QLED. Sachez toutefois qu’avec ses deux ports HDMI 2.1 vous pourrez brancher vos consoles de salons et profiter de 120 FPS. Côté son, ce n’est pas sensationnel, mais il reste respectable.

Et ne parlons de son plus gros avantage : son prix. Les téléviseurs QLED en dessous de 1000€ ne sont pas nombreux. Le rapport qualité/prix de ce modèle est presque imbattable. Bien sûr, il vous faudra faire quelques concessions, notamment sur les angles de vision, mais il reste un excellent choix pour tous les consommateurs au budget serré.

TCL 65C745, le meilleur rapport qualité/prix

La marque chinoise TCL s’est petit à petit installée aux côtés des grands noms du secteur en proposant des modèles aux tarifs agressifs et à la fiche technique fournie. Ce modèle QLED ne fait pas exception, c’est pourquoi nous l’incluons volontiers dans cette sélection. Le design de ce dernier est des plus soignés. Les bordures sont fines, le pied situé au milieu et discret et les finitions sont impeccables.

Côté technique, on trouve une dalle 4K UHD (3840 x 2160 pixels) QLED de très bonne qualité. Cette dernière est capable d’afficher des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et une excellente luminosité. Cela est notamment dû au fait qu’elle embarque la technologie HDR AiPQ Processor 3.0 pour le traitement des images. Elle est aussi compatible avec les normes Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+ qui viendront encore renforcer la qualité visuelle. Attention cependant, le HDR n’est évidemment pas une formule magique qui transforme votre téléviseur, avec des modèles entrée ou milieu de gamme comme celui-ci, la différence n’est pas toujours flagrante.

Ajoutons que cette TV est aussi dotée de quatre ports HDMI 2.1 qui vous permettront de jouer en 4K 120 FPS en profitant d’une belle fluidité. La fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) réduit la latence de façon automatique pour plus de réactivité. Côté audio, le son est riche et est compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Enfin, l’interface Google TV assure une navigation fluide et l’accès à toutes les applications populaires. Cette télé QLED 65 pouces vous offre un rapport qualité/prix des plus avantageux grâce à ses performances et ses fonctionnalités.

Philips The Xtra 65PML9008, la TV 65 pouces Ambilight

Connaissez-vous la technologie Mini-LED ? Il s’agit d’une version modernisée du rétroéclairage LED classique. Grâce au nombre accru de ces dernières, le contraste, la luminosité et le rendu des couleurs sont nettement améliorés. Voici ce qui se cache derrière ce modèle de chez Philips. Il est équipé d’une dalle VA 120 Hz et son système Mini-LED se compose 144 zones. S’il n’est pas le plus fourni du marché, il offre tout de même un pic de luminosité de 1000 cd/m² qui est plus que convaincant. Il faudra toutefois vous attendre à un léger effet de blooming. Ajoutons qu’il est compatible HDR10+ et DolbyVision.

En plus de cette excellente qualité d’image, ce modèle est aussi doté de la technologie Ambilight. L’éclairage est présent à l’arrière du téléviseur, sur trois côtés, pour vous offrir une immersion supplémentaire pendant vos visionnages ou vos parties de jeux vidéo. En effet, grâce à deux ports HDMI 2.1 et d’un mode jeu réduisant la latence, vous pourrez profiter d’une expérience gaming fluide et réactive. Bonus si vous jouez sur PS5, il est équipé de l’AMD FreeSync Premium.

L’interface maison, Smart TV by TP Vision, est moins attractive que celle de Google présente sur les précédents modèles, mais elle suffit pour profiter des applications les plus populaires. Terminons avec l’audio, un système 2.0 de 40 W conçu par Philips qui n’est pas sensationnel. Malgré cela, et avec un tel rapport qualité/prix pour une télévision Mini-LED Ambilight, ce modèle a bien sa place dans notre sélection.

Samsung Neo TQ65QN90C, la qualité Samsung pour moins de 2000 euros

Montons encore en gamme avec ce modèle de chez Samsung. Son écran de 65 pouces intègre une dalle Neo QLED dotée de la technologie Quantum Mini-LED. Ce système permet d’afficher un contraste plus intense, une luminosité accrue et un rendu des couleurs plus éclatant. Avec une résolution 4K et un pic de luminosité remarquable, ce téléviseur promet une expérience visuelle immersive, que ce soit pour les films ou les jeux vidéo.

L’un des points forts de ce modèle, c’est sa technologie d’adaptation à tous les angles de vue. Il vous assure ainsi une qualité d’image constante, peu importe votre position dans la pièce. De plus, il est compatible HDR, Neo Quantum HDR+, HDR10+ et HLG vous offrant grâce à cela des images encore plus réalistes. Pour les gamers, cette TV permet une expérience de jeu optimale grâce à ses 4 ports HDMI 2.1 et une faible latence, de la réactivité et de la fluidité. Son design élégant et moderne s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs, tandis que son interface intuitive facilite l’accès aux applications populaires et aux services de streaming.

Bien que l’audio intégré de 40W soit suffisant pour une expérience classique, l’ajout d’un système audio externe pourrait améliorer davantage votre immersion. Malgré cela, le Samsung Neo TQ65QN90C, avec son prix en dessous de 2000 euros et ses caractéristiques de pointe, représente un choix parfait pour ceux qui recherchent un excellent téléviseur QLED 65 pouces.

LG OLED65G3, la meilleure TV OLED 65 pouces

Entrons dans l’univers des téléviseurs haut de gamme avec de modèle 65 pouces de chez LG. La dalle OLED qui le compose offre une image exceptionnelle avec des couleurs éclatantes, des contrastes infinis et des noirs profonds. Le pic de luminosité est quant à lui impressionnant, parmi ce qui se fait de mieux. Il y a donc peu de chance, pour ne pas dire aucune, que vous soyez déçu. Ajoutons à cela le filtre antireflet qui est des plus performants.

Mais ce n’est pas tout, LG excelle aussi lorsqu’il s’agit de vous permettre de profiter de vos jeux vidéo préférés. Avec ses 4 ports HDMI 2.1 et toutes les technologies nécessaires (VRR, ALLM, FreeSync Premium et G-Sync), l’expérience gaming devrait être inoubliable. L’interface WebOS est quant à elle toujours aussi efficace. Intuitive et fluide elle vous donnera accès à toutes les applications dont vous avez besoin. La télécommande vous permettra en plus de contrôler la TV via votre voix. On regrette que cette dernière ne soit pas rétroéclairée.

La partie audio est la seule faiblesse de ce modèle. Malgré un système 4.2 composé de quatre enceintes, il ne rivalise pas avec certains de ces concurrents en termes de richesse et de profondeur. Mais c’est bien l’un des seuls points qu’on peut lui reprocher. Car ce téléviseur LG OLED65G3 65 pouces est l’un des meilleurs choix que vous puissiez faire. Bien sûr, il faudra en contrepartie y mettre le prix.

Sony Bravia XR-65A95L, l’une des meilleures TV QD OLED

Terminons cette sélection avec un modèle que nous considérons comme l’un des meilleurs téléviseurs jamais conçus. Avec son XR-65A95L, Sony n’a rien laissé au hasard, puisqu’il est excellent sur tous les points, à commencer par son écran. Il se compose d’une dalle 65 pouces 4K QD-OLED tout simplement sublime. La qualité d’affichage est l’une des meilleures du marché, avec des contrastes, des couleurs et un niveau de détails à couper le souffle. Cette TV vous offrira à coup sûr une expérience cinématographique inoubliable. Et son revêtement antireflet vous permettra d’en profiter dans toutes les conditions.

Côté design, on se trouve face à des bordures inexistences et une finesse incroyable. Ses deux pieds, situés de chaque côté du cadre, sont réglables pour vous permettre de placer une barre de son. Cependant, cela ne sera pas forcément nécessaire, car ce dernier est très correct grâce au système Acoustic Surface Audio +. Enfin, si vous êtes un amateur de jeux vidéo, sachez que Sony ne vous a pas oublié. Grâce à ses deux ports HDMI 2.1, vous pourrez profiter d’une image 4K 120 FPS fluide et réactive grâce au VRR.

Concernant l’interface, Sony continue de faire confiance à Google TV. Vous aurez donc accès à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Terminons avec la télécommande : elle est ergonomique, rétroéclairée et dotée d’un micro ainsi que d’un haut-parleur. Finalement, seul le prix de cette magnifique télévision 65 pouces pourrait vous freiner à acquérir un tel bijou d’innovation.

🤔 Pourquoi choisir un téléviseur 65 pouces ?

Ce format offre un équilibre parfait entre immersion et praticité en s’adaptant bien à la plupart des espaces de vie tout en offrant un vrai spectacle. Les modèles de 65 pouces intègrent souvent les dernières innovations technologiques, comme la résolution 4K Ultra HD, garantissant une qualité d’image exceptionnelle. En termes de prix, ces téléviseurs sont devenus plus abordables avec les années, offrant aujourd’hui un excellent rapport qualité/prix.

D’autant plus que les téléviseurs 65 pouces sont maintenant très présents dans les gammes des constructeurs, devenant le format le plus acheté par les consommateurs. Cela vous permet de profiter d’un large choix de marques et de modèles. Et puisqu’il est important de considérer l’espace disponible chez vous et la distance de visionnage pour optimiser au mieux l’expérience visuelle, sachez qu’un téléviseur de 65 pouces convient parfaitement à la majorité des salons, offrant une expérience cinématographique parfaite sans être trop imposant dans la pièce.

📏 Quelle distance de visionnage pour un téléviseur 65 pouces ?

Lorsqu’on choisit un téléviseur de 65 pouces, la distance d’affichage est un élément important à prendre en compte. L’adapter correctement vous permettra de profiter pleinement de la qualité d’image de votre TV. Avec un écran de cette taille, l’équilibre entre immersion et confort visuel est essentiel. Généralement, le calcul est le suivant : la diagonale multipliée par 1,6. Pour un téléviseur de 65 pouces, on obtient 2,64 mètres. C’est donc la distance idéale qui vous permettra d’apprécier les détails sans que l’écran ne domine complètement votre champ de vision.

Cependant, il est aussi important de prendre en compte que les technologies évoluent à vitesse grand V. Avec les hautes résolutions équipant les TV d’aujourd’hui, vous pouvez tout à fait réduire cette distance d’affichage.

⚙️ LED, QLED, OLED ou Mini-LED : quelle technologie choisir pour sa TV 65 pouces ?

© Unsplash

Lors de l’achat de votre TV 65 pouces, vous avez le choix entre plusieurs technologies d’affichage. Plusieurs facteurs, notamment le prix, vont influencer votre décision. Les téléviseurs LED sont généralement les plus abordables, offrant une bonne qualité d’image et une consommation énergétique moindre. C’est un choix parfait pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité/prix et qui s’accommodent d’une qualité correcte.

Les QLED intègrent une couche de points quantiques pour améliorer la luminosité et élargir la gamme de couleurs. Les TV QLED vous demanderont un budget plus conséquent, mais vous offriront l’accès à des images plus vives et colorées.

Les téléviseurs OLED, réputés pour leur contraste infini et leurs noirs profonds. Ils bénéficient notamment de pixels qui s’éteignent individuellement, permettant un meilleur contrôle des images. Cette technologie offre une expérience visuelle supérieure, parfaite pour les cinéphiles, mais ayant un coût bien plus élevé. Ceux qui sont prêts à investir davantage pour une qualité d’image à couper le souffle privilégient donc souvent les TV OLED.

Enfin, les TV Mini-LED utilisent une technologie plus récente. Elles offrent un meilleur contrôle du rétroéclairage grâce à des LED plus petites, résultant en un meilleur contraste et une meilleure uniformité de la luminosité. Bien que moins coûteux que l’OLED, les Mini-LED sont généralement plus chers que les modèles QLED et LED standards. Cependant, elles représentent un bon compromis pour ceux qui recherchent une qualité d’image améliorée sans avoir à débourser le prix de l’OLED.

💡 Qu’est-ce que la QD OLED ?

La QD OLED (Quantum Dot OLED) est une technologie d’affichage novatrice développée par Samsung. Elle combine les avantages des technologies OLED et Quantum Dot pour offrir une qualité d’image exceptionnelle. Dans les écrans QD OLED, une dalle de pixels auto-émissifs s’associe à des nano-cristaux pour améliorer la luminosité et élargir la gamme de couleurs. Cette combinaison permet aux téléviseurs d’offrir des couleurs très vives et précises.

En plus de cela, la technologie QD OLED hérite de l’excellent contraste et des noirs profonds caractéristiques des écrans OLED. Cette technologie représente une avancée significative dans le domaine des écrans, promettant une expérience visuelle immersive et des images d’une qualité spectaculaire.

🧐 Quelle est la différence entre HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision ?

Les normes HDR telles que HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision sont conçues pour améliorer la qualité d’image des téléviseurs en offrant une gamme dynamique plus étendue et des détails visuels plus précis. Voici les principales différences entre ces normes :

HDR10

Le HDR10 est un format HDR ouvert et largement utilisé. Il prend en charge une gamme dynamique de 10 bits, permettant plus d’un milliard de couleurs. Avec cette norme, les métadonnées (informations sur la luminosité et la couleur) sont statiques, ce qui signifie qu’elles sont définies une fois pour l’intégralité de la vidéo. Ce format est compatible avec la plupart des téléviseurs HDR, mais ne prend pas en charge l’ajustement dynamique des images.

HLG (Hybrid Log-Gamma)

Conçu pour la diffusion télévisée en direct, il est notamment utilisé pour la télévision par câble et satellite. Le HLG est compatible avec les téléviseurs HDR sans nécessiter de changements dans les réglages. Il utilise des métadonnées dynamiques pour ajuster automatiquement la gamme dynamique en fonction du contenu.

HDR10+

Développé par Samsung et adopté par plusieurs autres fabricants, le HDR10+, comme le HDR10, utilise une gamme dynamique de 10 bits, mais avec des métadonnées dynamiques. Elles permettent d’ajuster la luminosité et les couleurs scène par scène, offrant ainsi une meilleure expérience visuelle.

Dolby Vision

Développé par Dolby Laboratories, Dolby Vision est considéré comme l’une des normes HDR les plus avancées. Il utilise une gamme dynamique de 12 bits, offrant une plus grande précision des couleurs. Les métadonnées dynamiques sont également utilisées, ce qui permet des ajustements image par image pour une qualité optimale. Le Dolby Vision est souvent associé à des contenus de haute qualité tels que les films Blu-ray 4K et les services de streaming premium.

En résumé, ces différentes normes HDR visent toutes à améliorer l’expérience visuelle en étendant la gamme dynamique et en ajustant la luminosité et les couleurs pour des images plus vibrantes et réalistes. Le choix entre HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision dépendra de la compatibilité de votre téléviseur et du contenu que vous souhaitez regarder.

🔉 La qualité audio est-elle vraiment importante ?

La partie audio d’un téléviseur joue un rôle essentiel dans l’expérience globale de visionnage. La qualité sonore peut considérablement contribuer à l’immersion lors de la visualisation de films, d’émissions de télévision ou de jeux vidéo. Évidemment, si vous possédez déjà un système audio externe tel qu’une barre de son ou un système home cinéma, la partie audio interne du téléviseur peut perdre en importance.

Néanmoins, il est essentiel de s’assurer que le téléviseur offre des options de connectivité suffisantes pour pouvoir connecter des systèmes audio externes si nécessaire, afin de personnaliser votre expérience audio en fonction de vos besoins et préférences. En somme, la partie audio du téléviseur est un élément clé de votre expérience de divertissement, mais son importance varie selon vos besoins et préférences personnelles.

