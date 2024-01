Meilleure TV 4K 75 pouces : quel téléviseur 190 cm acheter en 2024 ?

Si vous ne supportez plus votre petit téléviseur et que vous souhaitez vous offrir une expérience cinématographique en grand format, alors il est peut-être temps de craquer pour une TV 75 pouces. Ces dernières vous feront bénéficier d’une immersion incomparable, à condition d’avoir de la place, et un certain budget. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles de TV 4K 75 pouces.

Notre top 3 des meilleures TV 4K 75 pouces

Hisense Hisense 75E79KQ, la moins chère 950.99€ Voir 988.99€ Voir 999.99€ Voir 1,024.23€ Voir 1,035.99€ Voir LG OLED77C3, la meilleure TV 75 pouces 3,498.53€ Voir 3,267.99€ Voir 3390€ Voir 3399€ Voir 3399€ Voir 3,442.33€ Voir 3,472.32€ Voir 3,751.69€ Voir Plus d'offres Samsung TQ75QN900C, la TV 75 pouces haut de gamme 6212€ Voir 5989€ Voir 5989€ Voir 5989€ Voir 6061€ Voir 7990€ Voir 7999€ Voir Plus d'offres

La taille des téléviseurs n’a eu de cesse d’augmenter au cours des dernières années. Les nouvelles technologies d’affichages permettent en effet de profiter d’une image magnifique, même sur des écrans grand format. On trouve notamment des dalles de 85 et 90 pouces qui offrent une expérience de visionnage exceptionnelle. Cependant, peu sont ceux ayant la place de mettre un tel téléviseur dans leur salon. C’est pour cela que la taille intermédiaire de 75 pouces est intéressante.

Évidemment, ce sont aussi de grandes télévisions. Et il est important de vérifier que vous possédez la place et le recul nécessaire avant de les acheter. Cependant, elles s’intègrent bien dans la majorité des intérieurs. Ils existent des modèles aux technologies différentes, allant du Full LED au OLED, faisant bien entendu varier les prix. Car il vous faudra prévoir un budget assez conséquent pour vous offrir ce format. Découvrez dès maintenant les meilleurs téléviseurs 75 pouces 2024.

À lire également : notre comparatif des meilleures TV 4K LED, QLED et OLED

Hisense 75E79KQ, la moins chère des TV 75 pouces

Hisense 75E79KQ Une TV QLED pour moins de 1000 euros 950.99€ Voir l’offre

988.99€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

1,024.23€ Voir l’offre

1,035.99€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Technologie QLED

Technologie QLED Résolution 4K

Résolution 4K Design élégant aux bordures ultra-fines

Design élégant aux bordures ultra-fines Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG DTS:X et Dolby Atmos On n’aime pas Limitée à 50 Hz

Limitée à 50 Hz Navigation assez fastidieuse

Navigation assez fastidieuse Pas adaptée au gaming

Commençons cette sélection avec un modèle de TV 75 pouces abordable signé Hisense. La marque chinoise est réputée pour concevoir des produits au rapport qualité/prix très intéressant et à la tarification avantageuse. Et en effet, trouver des téléviseurs 4K grand format (et QLED par-dessus le marché) en dessous de 1000 euros, ce n’est pas une tâche facile.

Cette TV 75E79KQ est certes affichée tout juste sous la barre des 1000 euros, on trouve difficilement meilleur prix pour une telle fiche technique. Commençons par son design. Ce dernier est sobre et soigné. Les bordures sont très fines ce qui lui confère une allure vraiment premium. Les pieds se trouvent de chaque côté de l’écran, ce qui peut poser problème si votre meuble TV n’est pas assez grand (c’est pour cela que certains constructeurs privilégient de le placer au centre). La dalle de 189 centimètres dispose de la technologie Qled et offre un très beau rendu. Elle est compatible Dolby Vision IQ, HDR 10, HDR10+ ainsi que HLG. La partie sonore est elle aussi très réussie, fonctionnant avec les systèmes Dolby Atmos et DTS:X.

Attention cependant si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous ne pourrez pas profiter de la 4K à 120 FPS. La latence en jeu reste toutefois très correcte. Terminons avec l’interface signée Vidaa U, l’OS conçu par la marque. Ce dernier n’est pas des plus ergonomique, mais il est fluide et vous permettra de profiter de toutes les applications du moment. En résumé, cette TV Hisense 75E79KQ est un excellent choix pour tous ceux à la recherche d’une TV 75 pouces abordable.

TCL 75C805, un bon rapport qualité/prix

TCL 75C805 Un bon rapport qualité/prix 1,606.27€ Voir l’offre

1390€ Voir l’offre

1399€ Voir l’offre

1399€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,547.02€ Voir l’offre

1,563.59€ Voir l’offre

1,689.40€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'affichage en 144 Hz

Excellente qualité d'affichage en 144 Hz Belle luminosité

Belle luminosité 4 ports HDMI 2.1

4 ports HDMI 2.1 Gaming en 4K 120 FPS

Gaming en 4K 120 FPS Mode Game Master Pro 2.0

Mode Game Master Pro 2.0 Pied au centre du téléviseur

Pied au centre du téléviseur Interface Google TV On n’aime pas Système son perfectible

La TCL 75C805 est une autre option intéressante sur le segment des téléviseurs 75 pouces. Elle se distingue par son utilisation de la technologie Mini LED. Elle promet une luminosité impressionnante et un affichage précis des contrastes pour un prix contenu. Avec sa résolution 4K et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, elle offre des couleurs exceptionnelles et un rendu d’image très convaincant.

Son design est moderne. Sa dalle de 189 cm maximise l’espace d’affichage grâce à des bordures très fines. Son pied se trouve au centre, ce qui permet de la placer facilement sur la grande majorité des meubles TV. La qualité sonore n’est pas en reste, puisque ses deux haut-parleurs de 15 Watts sont compatibles avec la technologie Dolby Atmos. Les gamers seront aussi ravis d’apprendre que ce modèle dispose de 4 ports HDMI 2.1 qui leur permettront de brancher leurs consoles next-gen et de profiter de la 4K à 120 FPS. Ajoutons à cela un mode Game Master Pro 2.0 qui améliore grandement l’expérience de jeu.

Enfin, notez que l’interface est signée Google TV, vous pourrez donc profiter d’une belle fluidité en plus de toutes vos applications favorites. Concernant la commande vocale, elle est compatible avec Alexa et Google Home. Ce modèle de chez TCL représente donc l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché actuellement

Sony Bravia KD75X85L, une vraie bonne surprise

Sony Bravia KD75X85L Une vraie bonne surprise 2,170.92€ Voir l’offre

1799€ Voir l’offre

1,804.40€ Voir l’offre

1,903.80€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

1999€ Voir l’offre

2,198.02€ Voir l’offre On aime Très bonne qualité d'affichage

Très bonne qualité d'affichage Design soigné et bordures très fines

Design soigné et bordures très fines Compatible HDR 10, HLG et Dolby Vision

Compatible HDR 10, HLG et Dolby Vision 4K 120 FPS

4K 120 FPS Système audio convaincant On n’aime pas Seulement 2 ports HDMI 2.1

Seulement 2 ports HDMI 2.1 Technologie Full LED un peu datée

Le Sony Bravia KD75X85L se présente, elle aussi, comme un choix intéressant, bien qu’un petit peu plus onéreux. La marque, connue pour sa qualité et ses innovations, offre ici un téléviseur Full LED 4K qui promet un rendu visuel remarquable. La taille de l’écran et les bordures très fines sont idéales pour créer une expérience cinématographique immersive. Et si vous êtes étonné de trouver dans ce comparatif la technologie LED, un peu daté, soyez rassuré. Associée à une résolution 4K, cette dalle assure une qualité d’image éclatante avec des noirs profonds et des contrastes saisissants.

Ce modèle est également compatible avec les fonctionnalités HDR 10, HLG et Dolby Vision, Ces dernières permettent d’enrichir l’expérience visuelle en améliorant considérablement les détails de l’image. Le rendu une fois activé est réellement meilleur, contrairement à certains modèles plus abordables dont le HDR est parfois décevant​. Côté jeux vidéo, les gamers ne seront pas déçus. On trouve un mode jeu qui réunit tous les réglages nécessaires à une bonne expérience. La latence est faible et on trouve 2 ports HDMI 2.1.

Enfin, Sony ayant toujours mis un point d’honneur sur la qualité sonore, on profite avec cette TV d’une expérience audio immersive. En conclusion, le Sony Bravia KD75X85L représente un excellent choix pour ceux qui recherchent un grand téléviseur 4K avec une belle qualité d’image et un design des plus soigné.

LG OLED77C3, la meilleure TV 75 pouces

LG OLED77C3 La meilleure TV 75 pouces 3,498.53€ Voir l’offre

3,267.99€ Voir l’offre

3390€ Voir l’offre

3399€ Voir l’offre

3399€ Voir l’offre

3,442.33€ Voir l’offre

3,472.32€ Voir l’offre

3,751.69€ Voir l’offre On aime Pied central…

Pied central… Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Belle qualité d'affichage

Belle qualité d'affichage Design très réussi

Design très réussi Compatible HDR10 et Dolby Vision

Compatible HDR10 et Dolby Vision Interface WebOS ergonomique On n’aime pas …mais en option

…mais en option Système son en retrait

Les TV LG font incontestablement partie des plus populaires du marché, et la série C3 en est la plus fière représentante. Ces téléviseurs sont d’une qualité impressionnante pour un prix relativement abordable, en tout cas par rapport à certains concurrents. Et vous n’aurez que peu de concessions à faire. Le modèle 77 pouces est doté d’un design très soigné et de bordures très fines, comme on a l’habitude d’en voir chez LG. Point positif pour le pied au centre du produit et qui facilite son positionnement sur un meuble télé (notez toutefois qu’il est en option).

Côté technique, on trouve une dalle OLED aux contrastes et à la colorimétrie sans défauts. Ajoutons à cela sa compatibilité HDR10 et Dolby Vision permettant de booster la luminosité, et vous obtenez une image au rendu impeccable. Côté jeux vidéo, les ports HDMI 2.1 vous permettront de profiter de la 4K 120 FPS. La fréquence de rafraîchissement en jeu passe quant à elle de 100 Hz à 120 Hz pour toujours plus de fluidité. Ajoutons que ce modèle est aussi compatible avec le système AMD FreeSync.

L’interface WebOS est signée LG et vous offre tout ce qu’on attend d’une télévision connectée. La navigation et à la fois fluide et intuitive. Ajoutons à tout cela un dernier point positif : ce modèle consomme assez peu par rapport à certains concurrents. Seul le système audio ne semble pas vraiment à la hauteur du reste. En résumé, c’est un excellent choix. Ce modèle C3 est une valeur sûre qui ne vous décevra pas.

Philips 77OLED848, la TV 75 pouces Ambilight

Philips 77OLED848 La TV 75 pouces Ambilight 3999€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

4,049.71€ Voir l’offre

4,076.58€ Voir l’offre

4,404.58€ Voir l’offre On aime La technologie Ambilight

La technologie Ambilight Belle qualité d'affichage grâce à l'IA

Belle qualité d'affichage grâce à l'IA VRR, AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync

VRR, AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync 4K 120 FPS

4K 120 FPS Design remarquable On n’aime pas Son prix assez élevé

Son prix assez élevé Ambilight à seulement 3 côtés

Montons en gamme avec ce modèle de Ambilight de chez Philips. Véritable vitrine du constructeur néerlandais, cette TV vous offre une fiche technique des plus impressionnante. Attention cependant, elle réclame un certain budget. Pour environ 4000 euros, vous bénéficiez d’une dalle de 75 pouces utilisant la technologie OLED. Cela vous garantit des noirs absolus, des couleurs éclatantes et un rendu d’une fluidité parfaite grâce, notamment, à son utilisation de l’IA dans le traitement des images. La résolution 4K UHD et la fréquence de rafraîchissement de 120Hz contribuent à améliorer la netteté et l’affichage des détails.

L’un des points forts de ce téléviseur est sa fonction Ambilight, unique à Philips. Cette technologie projette de la lumière sur le mur qui se trouve derrière le téléviseur, se synchronisant avec les couleurs de l’écran, ce qui crée une atmosphère immersive et réduit la fatigue oculaire lors de sessions de visionnage prolongées​. On notera cependant que les bandeaux lumineux ne se trouvent que sur trois côtés, ce qui est un petit peu décevant pour un modèle de cette gamme de prix.

Côté gaming, vous ne serez pas déçu. Les ports HDMI 2.1 vous permettront de profiter de la 4K 120 FPS. La technologie VRR (Variable Refresh Rate) couplée avec les systèmes AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync vous offrira une fluidité et une qualité impressionnante, quelle que soit la console next-gen sur laquelle vous comptez jouer. En résumé, cette TV 75 pouces de chez Philips est un excellent choix haut de gamme, surtout si vous êtes un amateur du système Ambilight.

Samsung TQ75QN900C, la TV 75 pouces haut de gamme

Samsung TQ75QN900C La TV 75 pouces haut de gamme 6212€ Voir l’offre

5989€ Voir l’offre

5989€ Voir l’offre

5989€ Voir l’offre

6061€ Voir l’offre

7990€ Voir l’offre

7999€ Voir l’offre On aime Image à couper le souffle

Image à couper le souffle Compatible HDR10+

Compatible HDR10+ 4K 120 FPS

4K 120 FPS Équipé des systèmes VRR, FreeSync et G-Sync

Équipé des systèmes VRR, FreeSync et G-Sync Design épatant On n’aime pas Son prix très élevé

Son prix très élevé La 8K peu exploitée pour l'instant

Partons dans des eaux tarifaires moins accessibles avec ce modèle de chez Samsung. Nous souhaitions en effet terminer ce guide en vous présentant ce qui se fait actuellement de mieux sur le secteur des téléviseurs 75 pouces. Et si cette TV est aussi chère, c’est parce qu’elle prend en charge la 8K. Cette résolution est en effet disponible dans le commerce, cependant, elle n’est encore que peu exploitée que ce soit dans les jeux vidéo ou le cinéma.

Toutefois, sachez que malgré cela, ce téléviseur vous fera profiter d’une qualité exceptionnelle, voire incomparable, en 4K. Vous vous trouvez face à une dalle OLED aux contrastes quasi infinis et aux couleurs éclatantes. L’expérience visuelle est réellement impressionnante. Ajoutons à cela qu’il est compatible HDR10+ (mais pas Dolby Vision). Évidemment, il ne décevra pas non plus les gamers en prenant en charge la 4K 120 FPS. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz vous assure également une image fluide. Elle est également équipée avec les systèmes VRR, FreeSync et G-Sync.

L’interface Tizen est réactive et pratique, elle vous permettra d’installer toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin. Terminons avec le fait qu’elle est compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Bixby. En résumé, ce modèle ultra haut de gamme est vraiment splendide, mais pas forcément nécessaire pour tous les consommateurs.

📏 Combien mesure une TV de 75 pouces ?

La taille d’un téléviseur de 75 pouces correspond à la diagonale de l’écran. Cela équivaut à environ 190 cm. Cependant, il est important de considérer aussi les dimensions totales du téléviseur, qui incluent donc le cadre et les éventuels pieds. Cela peut varier selon les modèles.

🧐 À quelle distance placer une télévision de 75 pouces ?

Pour une expérience de visionnement optimale avec un téléviseur de 75 pouces, la distance recommandée entre le téléviseur et le spectateur est d’environ 3 mètres. Cette distance permet d’apprécier pleinement la qualité d’image sans que l’écran ne paraisse trop grand ou trop petit. Si vous voulez faire le calcul facilement, sachez qu’il vous suffit de multiplier la diagonale par 1,6.

Toutefois, les technologies actuelles sont si performantes qu’il est possible de réduire quelque peu cette distance. Tout le monde n’a pas 3 mètres entre son canapé et sa télévision, alors il ne faut pas que cela vous prive de choisir le modèle de vos rêves. Cela dépend aussi de votre consommation et de votre tolérance.

⚙️ Quelle technologie d’affichage choisir ?

Les technologies d’affichage les plus courantes pour les téléviseurs de 75 pouces incluent l’OLED, le QLED et le Full LED. L’OLED offre des contrastes intenses et des noirs plus profonds, tandis que le QLED se distingue par sa belle luminosité et sa vaste gamme de couleurs. Le Full LED est généralement plus abordable, offrant une bonne qualité d’image pour un prix plus contenu. Le choix dépend de vos préférences personnelles, mais aussi de votre budget.

👉 Nos autres guides sur les télévisions