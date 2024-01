Meilleure TV 4K 55 pouces : quel téléviseur 140 cm acheter en 2024 ?

La catégorie des téléviseurs 55 pouces est l’une des plus populaires, elle représente presque un tiers des ventes. Idéale pour ceux qui souhaitent profiter d’une grande et excellente qualité d’image tout en conservant une taille raisonnable. Pour vous aider à sélectionner le meilleur modèle, découvrez notre sélection des meilleures TV 55 pouces 2023.

Notre top 3 des meilleures TV 55 pouces 4K

Hisense 55U8HQ, la TV Mini-Led abordable 781.99€ Voir 739.99€ Voir 774.99€ Voir 962€ Voir 1273€ Voir LG OLED55C3, le meilleur rapport qualité/prix 1,301.50€ Voir 1219€ Voir 1,289.99€ Voir 1290€ Voir 1399€ Voir 1,794.62€ Voir 1799€ Voir Plus d'offres Samsung TQ55S95C, la plus lumineuse des dalles OLED 2,069.98€ Voir 1749€ Voir 1890€ Voir 1899€ Voir 2299€ Voir 2299€ Voir 2299€ Voir 2,552.94€ Voir Plus d'offres

Avec le développement constant des nouvelles technologies, les écrans de nos téléviseurs ne cessent de s’agrandir et d’offrir une expérience de visionnage toujours plus immersive. Cependant, nombreux sont ceux qui cherchent encore des modèles de tailles contenues, plus faciles à placer dans un intérieur. À ce titre, les TV 55 pouces sont très appréciées, car elles sont le compromis parfait entre immersion et compacité.

Du fait de leur popularité, elles sont présentes en très grand nombre sur le marché. Tous les constructeurs proposent un ou plusieurs modèles de ce format. Cependant, toutes ne possèdent pas les mêmes arguments ni les mêmes fonctionnalités. Et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons élaboré pour vous cette sélection des meilleures TV 55 pouces 2024.

À lire également : notre comparatif des meilleures TV 4K LED, QLED et OLED

TCL 55C74, le téléviseur 55 pouces pas cher

TCL 55C74 Le téléviseur 55 pouces pas cher 500€ Voir l’offre

649.99€ Voir l’offre

649.99€ Voir l’offre On aime Bonne qualité d'image pour cette gamme de prix

Bonne qualité d'image pour cette gamme de prix Performances correctes pour du jeu vidéo

Performances correctes pour du jeu vidéo Micros intégrés au châssis

Micros intégrés au châssis Connectique HDMI 2.1

Connectique HDMI 2.1 Interface Google TV

Interface Google TV Design soigné et bordures très fines On n’aime pas Traitement antireflet perfectible

Traitement antireflet perfectible HDR peu convaincant

HDR peu convaincant Blooming assez conséquent

Commençons notre sélection avec un modèle de téléviseur 55 pouces abordable, mais pas dépourvu d’arguments : le TCL 55C74. Pourvu d’une dalle LCD VA rafraîchie à 100 Hz, il dispose d’une définition Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. C’est grâce à un rétroéclairage composé de 120 zones qu’il est capable de fournir une belle qualité d’image. Celle-ci est lumineuse et offre un beau niveau de détail et une grande fluidité. Cependant, si vous avez tendance à être dérangé par le blooming, sachez que vous en retrouverez inévitablement sur ce modèle.

Ce produit TCL est compatible avec la majorité des formats HDR : Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Toutefois, ce dernier n’apporte pas une grande plus-value. Il est bon sans être exceptionnel, ce qui est normal avec un modèle de cette gamme de prix. Il est aussi doté de quatre entrées HDMI, dont deux compatibles HDMI 2.1. C’est idéal pour le gaming, domaine dans lequel il est bon, offrant une belle réactivité. Attention cependant à son emplacement, car il a tendance à capter tous les reflets.

Ajoutons qu’il embarque plusieurs micros sur son châssis. Cela vous permettra de le contrôler à la voix même si vous n’avez pas la télécommande sous la main. Cette dernière est d’ailleurs assez ergonomique et regroupe des raccourcis vers la majorité des plateformes de streaming connues. Terminons avec l’audio compatible Dolby AC4, Dolby TrueHD et Dolby Atmos. Ne vous attendez pas à un rendu incroyable. Malgré ces quelques faiblesses, si vous cherchez une bonne TV 55 pouces 4K abordable, ce modèle ne vous décevra pas.

Hisense 55U8HQ, la TV Mini-Led abordable

Hisense 55U8HQ La TV Mini-Led abordable 781.99€ Voir l’offre

739.99€ Voir l’offre

774.99€ Voir l’offre

962€ Voir l’offre

1273€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Belle luminosité générale

Belle luminosité générale Convaincante pour une utilisation gaming

Convaincante pour une utilisation gaming Design sobre et finitions soignées

Design sobre et finitions soignées Performances HDR très convaincantes

Performances HDR très convaincantes Compatibilité HDMI 2.1 On n’aime pas Manque de contrastes

Manque de contrastes Télécommande peu esthétique

Télécommande peu esthétique Attention aux reflets

Montons en gamme progressivement avec un téléviseur Mini-LED abordable signé Hisense. Ce dernier embarque une dalle LCD Ultra HD rafraîchie à 120 Hz et rétroéclairée par 2560 mini-leds. Ce système lui confère une très belle luminosité, bien plus convaincante que sur un appareil LED classique. On regrette simplement son manque de contraste dû à la technologie IPS.

Ce téléviseur est compatible avec tous les formats HDR soit Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Et contrairement au modèle que nous avons présenté précédemment, il permet ici d’obtenir un très bon rendu. La qualité d’image est impressionnante, notamment grâce à une bonne gestion du local dimming. Fait rare sur une TV de cette gamme de prix. Côté jeux vidéo, ses deux entrées HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz vous permettront de brancher vos consoles. Si vous n’obtiendrez pas la réactivité la plus impressionnante du marché, vous pourrez tout de même profiter d’une belle fluidité en jeu.

Parlons rapidement de son design. Ce dernier est sobre et vous permettra d’intégrer cette TV partout. Ses fines bordures lui confèrent un rendu premium et son pied central, bien qu’assez massif, fait preuve de belles finitions. Son interface Vidaa U est à la fois pratique et réactive. On y retrouve toutes les applications populaires. La télécommande nous a cependant moins convaincus, car bardée de boutons dédiés aux applications de streaming. Pratique, mais peut-être un peu excessif. Hisense fait donc ici l’effort de proposer un téléviseur abordable et performant. S’il n’est pas exempt de certaines faiblesses, il offre un rapport qualité/prix difficilement égalable pour une technologie Mini-LED.

Philips 55OLED848, la TV 55 pouces Ambilight

Philips 55OLED848 La TV 55 pouces Ambilight 1,592.25€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,689.40€ Voir l’offre On aime Sa technologie Ambilight

Sa technologie Ambilight Sa magnifique dalle Oled 4K

Sa magnifique dalle Oled 4K Compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision

Compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision Performante aussi bien pour le gaming que le cinéma

Performante aussi bien pour le gaming que le cinéma Interface Google TV fluide et réactive

Interface Google TV fluide et réactive Fonctionnalités gaming pratiques (Game Bar) On n’aime pas Système son perfectible

Système son perfectible Qualité d'image en dessous de certaines concurrentes OLED

Connaissez-vous la technologie Ambilight ? Cette dernière, appartenant à Philips, permet de diffuser un halo lumineux, aux couleurs de ce que vous êtes en train de visionner, à l’arrière de votre écran. Cela renforce à la fois l’immersion et le confort visuel. Et c’est ce que vous propose ce modèle Philips de 55 pouces. En plus de l’Ambilight, il est aussi doté d‘une dalle Oled 4K UDH d’une résolution de 3840 x 2160 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a peu de chances que vous soyez déçu par ses images réalistes, riches en contrastes et en couleurs. Notons que son écran est compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision. De quoi faire encore monter d’un cran le niveau de détails.

Le système sonore, bien qu’un peu décevant pour un modèle de cette gamme de prix, est suffisant pour une utilisation classique. Pour la connectique, on trouve 2 ports HDMI 2.1, 3 ports USB et un port Ethernet RJ-45. Vous pourrez donc brancher vos consoles nouvelle génération et profiter d’une d’une belle réactivité grâce aux technologies VRR AMD, FreeSync et G-Sync. D’ailleurs Philips a pensé à tout puisqu’une Game Bar vous permettra d’accéder rapidement aux paramètres tout en étant en jeu.

Ce téléviseur fonctionne via Google TV, vous offrant l’accès à une interface fluide et à toutes les applications populaires, notamment les services de streaming. La télécommande vous permettra aussi de la contrôler à la voix. Elle est en effet compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa. Cette télévision Philips est un excellent choix de modèle 55 pouces, surtout si vous êtes attiré par la technologie Ambilight.

LG OLED55C3, le meilleur rapport qualité/prix

LG OLED55C3 Le meilleur rapport qualité/prix 1,301.50€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1219€ Voir l’offre

1,289.99€ Voir l’offre

1290€ Voir l’offre

1399€ Voir l’offre

1,794.62€ Voir l’offre

1799€ Voir l’offre On aime Une image OLED magnifique

Une image OLED magnifique Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Compatible HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Compatible HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ Excellentes performances gaming

Excellentes performances gaming Compatible HDMI 2.1, FreeSync et G-Sync

Compatible HDMI 2.1, FreeSync et G-Sync Contrastes et colorimétrie impressionnants On n’aime pas Audio perfectible

Audio perfectible Télécommande toujours pas rétroéclairée

Télécommande toujours pas rétroéclairée Filtre antireflet peu efficace

Continuons avec le modèle que nous considérons comme le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection : le téléviseur LG 55C3. Il s’agit de l’un des meilleurs représentants de la technologie OLED chez le constructeur. Un produit décliné depuis plusieurs années maintenant et qui continue de séduire de nombreux utilisateurs. Pour moins de 2000 euros, vous pouvez mettre la main sur une TV à la qualité d’image exceptionnelle. Compatible HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ, elle vous offrira un niveau de détails impressionnant, des couleurs éclatantes, une belle luminosité boostée par la technologie Brightness Booster et, grâce au OLED, des contrastes presque infinis.

En plus d’une immersion cinématographique à couper le souffle, elle vous offrira aussi la possibilité de plonger dans l’univers de vos jeux vidéo préférés avec ses 4 entrées HDMI 2.1 permettant de jouer en 4K 120 FPS ainsi que son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les technologies AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync sont aussi de la partie. Que vous soyez sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series, vous ne serez pas déçu. L’interface WebOS de chez LG est toujours aussi complète et réactive.

Le bloc audio se compose de deux haut-parleurs de 10 W et d’un caisson de basse de 20 W. Le rendu n’est pas aussi bon qu’avec une barre de son, mais il reste très correct. Il est compatible avec les systèmes DTS:X et WOW Orchestra. Comme vous le constatez, ce modèle C3 de chez LG est un téléviseur OLED incontournable et au rapport qualité/prix difficilement égalable pour de telles performances.

Samsung TQ55S95C, la plus lumineuse des dalles OLED

Samsung TQ55S95C La plus lumineuse des dalles OLED 2,069.98€ Voir l’offre

1749€ Voir l’offre

1749€ Voir l’offre

1890€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

2299€ Voir l’offre

2299€ Voir l’offre

2299€ Voir l’offre

2,552.94€ Voir l’offre On aime Luminosité record

Luminosité record Performances gaming impressionnantes

Performances gaming impressionnantes Design et finitions sublimes

Design et finitions sublimes Qualité d'image excellente

Qualité d'image excellente Télécommande ergonomique et rechargeable

Télécommande ergonomique et rechargeable Technologie QD OLED plus que convaincante On n’aime pas Audio perfectible

Audio perfectible Prix élevé

Prix élevé Incompatible Dolby Vision

Entrons dans l’univers des téléviseurs 55 pouces haut de gamme avec ce sublime modèle de chez Samsung. Sublime, c’est le cas de le dire. Avec son pied presque invisible (qui referme la connectique), ses bordures inexistantes et sa finesse extrême, le boîtier de cette TV est l’un des plus réussis du marché. Et le constructeur coréen a décidé de pousser son design jusqu’à sa télécommande ergonomique, légère et qui va à l’essentiel. En plus, elle est rechargeable par panneau solaire, vous pouvez enfin dire adieu aux piles.

Passons à ses caractéristiques, ce modèle est doté d’une dalle QD-OLED (pour Quantum Dot OLED). Cela signifie que son affichage combine des pixels auto-émissifs OLED avec des nano-cristaux Quantum Dot, une technologie propre à Samsung. Grâce à elle, les couleurs sont aussi fidèles qu’éclatantes, les contrastes sont infinis, les noirs absolus et la luminosité excellente. C’est d’ailleurs le plus gros point fort de ce produit, les pics lumineux sont les meilleurs enregistrés à ce jour sur une TV OLED. Avec de telles performances, l’immersion est assurée.

Mais Samsung n’a pas encore dévoilé toutes ses cartes, car elle excelle aussi lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux vidéo. Avec son mode d’affichage réservé au gaming, sa technologie « Dynamic Black Equilizer » qui permet d’éclaircir les zones sombres de l’écran, ou encore son « Motion Plus » permettant de compenser les mouvements en jeu, il saura répondre aux attentes des gamers exigeants. L’interface est rapide et ergonomique et le son plus que satisfaisant, même s’il reste en retrait par rapport aux modèles haut de gamme de chez Sony par exemple. Malgré cela, il reste l’un des meilleurs téléviseurs 55 pouces du moment.

Sony XR-55A95K, la plus haut de gamme des TV 4K 55 pouces

Sony XR-55A95K La plus haut de gamme des TV 4K 55 pouces 1999€ Voir l’offre

2200€ Voir l’offre

3148€ Voir l’offre On aime Sa magnifique dalle QD OLED

Sa magnifique dalle QD OLED Ses angles de vision hors-norme…

Ses angles de vision hors-norme… Son filtre antireflet

Son filtre antireflet Son excellent système audio

Son excellent système audio Son interface Google TV

Son interface Google TV Ses performances jeux vidéo

Ses performances jeux vidéo Son sublime design On n’aime pas Sa consommation +++

Sa consommation +++ …son prix, lui aussi hors-norme

Terminons cette sélection avec un modèle qui représente à nos yeux l’excellence des modèles 55 pouces : Sony XR-55A95K. Si ce dernier mérite tant d’éloges, c’est parce qu’il ne laisse rien de côté. Image, performances, son, connectique, télécommande… Sony nous met face à un produit prodigieusement bien fini. Tout d’abord, il faut savoir qu’il est doté d’une dalle QD-Oled produite par Samsung Display, ce qui explique sa sublime qualité d’affichage.

Qu’il s’agisse de la luminosité, des angles de vision, des contrastes ou bien de la colorimétrie, tout ou presque est meilleur qu’ailleurs. Il est compatible HDR (HDR10, HLG et Dolby Vision) qu’il exploite à la perfection. Ajoutons à tout cela qu’il est doté d’un filtre antireflet très performant qui conserve très bien les angles de vision. Côté jeux vidéo, il excelle aussi bien entendu, vous permettant de profiter de vos titres préférés avec une fluidité et une réactivité à couper le souffle.

Impossible de ne pas s’arrêter un instant sur le design sobre et épuré de ce modèle, avec son pied invisible caché à l’arrière de l’écran. Concernant l’audio, il embarque un système Acoustic Surface Audio+, le rendu est tout bonnement excellent et vous garanti une immersion sensationnelle. L’interface, gérée par Googe TV, est l’une des plus complètes du marché. Finalement, il serait peut-être plus rapide de citer le seul défaut de ce téléviseur : sa consommation excessive due à sa dalle QD OLED. Sony gère le reste des éléments avec brio, faisant de la XR-55A95K la TV 55 pouces la plus impressionnante du marché.

📏 Combien mesure un téléviseur de 55 pouces ?

Il n’est pas toujours facile de se rendre compte de la taille d’un TV quand on parle en pouces. Sachez donc que la dalle d’un téléviseur de 55 pouces mesure 139,7 cm de diagonale, 121 cm de long et 68 cm de large.

À cela il faut rajouter la taille du cadre, ou des bordures si vous préférez, plus ou moins larges en fonction du constructeur, ainsi que le pied. Notez aussi que toutes les TV ne sont pas fines de la même manière et que certains modèles seront plus faciles à coller au mur que d’autres.

🤔 Pourquoi choisir une TV de 55 pouces ?

Pour plusieurs raisons, le format 55 pouces est l’un des plus répandus lorsqu’il s’agit de choisir un téléviseur en 2024. Tout d’abord, on peut noter qu’il s’agit des modèles les moins chers pour de la 4K UHD. C’est aussi une taille qui se prête particulièrement bien à cette définition. Parfois, il vaut mieux un petit écran d’excellente qualité, qu’un grand écran médiocre.

C’est aussi un format qui vous permettra d’intégrer facilement votre TV dans un espace assez restreint. Qu’il s’agisse d’une petite distance de recul ou d’un manque de largeur, la TV 140 centimètres est assez passe-partout. Dernier argument, tous les constructeurs en produisent ce qui vous permet de profiter un large choix pour coller à vos besoins et à votre budget.

Pour résumer, même si de plus en plus les modèles 65 pouces ont tendance à repasser sur le devant de la scène, dépassant même parfois les autres formats en volume de ventes, les télévisions 55 pouces ont encore de beaux jours devant elles grâce à leur compromis entre immersion, qualité d’image et compacité.

👀 Quelle est la distance idéale pour une TV 4K 55 pouces ?

Avec l’arrivée des nouvelles technologies et des très hautes résolutions, vous devez savoir que les conventions concernant les distances d’affichages se sont beaucoup assouplies. Vous pouvez désormais vous approcher bien plus de votre écran sans ressentir de gêne. Bien sûr, cette donnée dépendra avant tout de vous, de votre fatigue visuelle, de vos habitudes… Faites donc plusieurs essais avant de choisir la distance définitive.

Et si vous voulez faire les choses dans les règles de l’art, alors le calcul est simple : vous devez multiplier la diagonale de votre téléviseur par 1,6. Ainsi, pour une TV de 55 pouces mesurant 140 centimètres, la distance d’affichage sera d’environ 2,24 mètres.

⚙️ LCD, QLED, OLED, Mini-Led ? Quelle technologie choisir pour son téléviseur 55 pouces ?

Vous l’avez remarqué, les téléviseurs 55 pouces de notre sélection ne possèdent pas tous les mêmes technologies d’affichage. Certains sont en LED, d’autres en Mini-LED et d’autres encore en OLED ou en QD OLED. Toutes ces appellations désignent certaines qualités visuelles, plus cette dernière est élevée, plus le tarif le sera.

Les modèles LED sont les plus anciens et aussi les moins chers (si l’on fait l’impasse sur les modèles LCD qui eux sont vraiment datés), mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne sont pas performants. On trouve encore aujourd’hui des TV LED offrant une très bonne qualité d’image. Entre prix abordable et consommation d’énergie moindre, elles séduisent encore de nombreux consommateurs.

© Unsplash

Les TV Mini-LED quant à elles sont dotées de LED plus petites qui assurent un meilleur contrôle de la luminosité et des contrastes. Les couleurs sont aussi plus réalistes et plus éclatantes. Elles sont évidemment plus chères que les TV LED classiques.

Les technologies OLED, QLED et QD OLED sont quant à elles les plus performantes. Elles proposent des qualités d’affichages bien supérieures avec, dans le cas du OLED et du QD OLED, des noirs absolus, une luminosité exceptionnelle et des contrastes infinis. Le choix de l’une ou l’autre de ces technologies dépendra donc avant tout de votre budget et de vos besoins.

👉 Nos autres guides sur les télévisions