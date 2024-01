Meilleure TV Sony : quel modèle de téléviseur choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures TV Sony

Sony Bravia KD-55X75WL, la moins chère 878.95€ Voir 786.33€ Voir 799€ Voir 799€ Voir 799€ Voir 799€ Voir 799.99€ Voir Plus d'offres Sony Bravia XR-55A80L, la TV Sony OLED abordable 4,309.03€ Voir 1,658.85€ Voir 1790€ Voir 1790€ Voir 1790€ Voir 1,797.99€ Voir 1799€ Voir 1,853.10€ Voir Plus d'offres Sony XR-55A95K, la TV Sony haut de gamme 1999€ Voir 1770€ Voir 3148€ Voir

Sony a toujours été un constructeur phare dans le domaine du high-tech. Réputée pour ses innovations et la qualité de ses appareils, la marque a toujours su s’imposer et rester numéro une dans de nombreux secteurs. Si aujourd’hui la concurrence est rude pour la marque japonaise, elle reste tout de même parmi les meilleurs choix, notamment en ce qui concernant le marché des télévisions.

Sony propose en effet une vaste gamme de téléviseurs, si bien qu’il y a peu de chance que vous ne trouviez pas chaussure à votre pied. Quelle que soit la technologie que vous recherchez, LED, OLED, Mini-LED… Il existe un modèle conçu par la marque nippone. Et ils sont réputés pour leurs nombreuses qualités, que nous parcourons tout au long de ce guide. Voici notre comparatif des meilleures TV Sony.

À lire également : notre comparatif des meilleures TV 4K LED, QLED et OLED

Sony Bravia KD-55X75WL, la moins chère

Sony Bravia KD-55X75WL La moins chère 878.95€ Voir l’offre

786.33€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Qualité d'image convaincante

Qualité d'image convaincante Compatible HDR10, HDR HLG, Dolby Vision

Compatible HDR10, HDR HLG, Dolby Vision Interface Google TV

Interface Google TV Design soigné

Design soigné Pieds latéraux pratiques pour poser la TV sur un meuble On n’aime pas Seulement 50 Hz

Seulement 50 Hz Faibles contrastes

Faibles contrastes Système audio perfectible

Commençons notre sélection avec l’un des modèles les plus abordables de la marque, le Bravia KD-55X75WL. Ce téléviseur de 55 pouces vous permettra de profiter d’une belle qualité d’affichage pour un prix contenu et un format relativement compact. Il vous faudra cependant faire quelques concessions.

Sa dalle dotée d’une résolution 4K offre une image d’une qualité très satisfaisante pour une utilisation quotidienne. Il ne faudra toutefois pas vous attendre à des miracles du côté de la profondeur des contrastes et de la luminosité. Elle est compatible HDR10, HDR HLG, Dolby Vision. Mais attention, sur un téléviseur de cette gamme de prix, ces fonctionnalités n’apportent pas une différence flagrante une fois activée. Si vous pensiez pouvoir profiter d’une bonne expérience gaming grâce à ses deux ports HDMI 2.1, sachez que son taux de rafraîchissement de 50 Hz ne vous permettra malheureusement pas de jouer en 4K 120 FPS. L’image reste tout de même fluide grâce à un taux de latence assez bas, et suffira si vous jouez de façon occasionnelle.

Point positif, ce modèle fonctionne sous Google TV. L’interface est facile à prendre en main et très agréable à utiliser au quotidien. Le système audio est convaincant sans être exceptionnel, on notera toutefois qu’il est compatible Dolby Atmos et DTS. En résumé, ce modèle est parfait pour tous ceux qui recherchent un téléviseur Sony abordable et au bon rapport qualité/prix.

Sony Bravia KD-55X85L, la TV Full-LED convaincante

Sony Bravia KD-55X85L La TV Full-LED convaincante 1,497.29€ Voir l’offre

885.99€ Voir l’offre

990€ Voir l’offre

1,102.99€ Voir l’offre

1190€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1,283.81€ Voir l’offre On aime Belle qualité d'affichage pour une dalle Full-LED

Belle qualité d'affichage pour une dalle Full-LED Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix 2 ports HDMI 2.1 (4K 120 FPS, ALLM, VRR)

2 ports HDMI 2.1 (4K 120 FPS, ALLM, VRR) Pieds réglables

Pieds réglables Interface Google TV très pratique On n’aime pas Effets de blooming occasionnels

Effets de blooming occasionnels Reflets trop marqués

Continuons avec un téléviseur Full-LED qui ne manque pas de ressources. Avec lui, Sony n’a pas misé sur l’une des technologies les plus en vogue du moment, pourtant, il propose une fiche technique des plus intéressante. Et celui lui permet de rester dans des eaux tarifaires plus abordables que ces confrères OLED ou QLED.

Son design est des plus soignés, à l’image de la majorité des téléviseurs Sony, avec des bordures très fines. On apprécie grandement que ses pieds soient réglables. Côté qualité d’image, la dalle Full-LED ne déçoit pas. La luminosité et les contrastes sont excellents, même si on remarque tout de même quelques effets de blooming occasionnels (un halo lumineux autour des objets clairs lorsque le fond est sombre). Elle vous permettra tout de même de profiter d’une belle immersion. Ce modèle est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision (pas HDR10+). Le résultat une fois activé est bon sans être époustouflant, ce qui est normal avec un modèle de cette gamme de prix.

Côté gaming, cette TV dispose de deux entrées HDMI 2.1 qui vous offriront la possibilité de jouer en 4K 120FPS. Elle possède aussi des fonctionnalités VRR et ALLM. L’input lag est d’environ 19 ms, ce qui est correct et tout à fait acceptable pour un modèle LCD de ce prix. Ajoutons tout de même qu’il vous faudra veiller à l’emplacement de votre téléviseur, car ce dernier n’est pas équipé d’un filtre antireflet. Évitez donc de le placer trop près d’une fenêtre. Ce modèle conviendra donc à la très grande majorité des utilisateurs à la recherche d’une bonne TV à prix contenu.

Sony Bravia XR-55A80L, la TV Sony OLED abordable

Sony XR-55A80L La TV Sony OLED abordable 4,309.03€ Voir l’offre

1,658.85€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1,797.99€ Voir l’offre

1799€ Voir l’offre

1,853.10€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité d'affichage Contraste infini

Contraste infini Fonctionnalités gaming > HDMI 2.1 4K 120 Hz, VRR, ALLM

Fonctionnalités gaming > HDMI 2.1 4K 120 Hz, VRR, ALLM Très bon système son

Très bon système son Pieds réglables On n’aime pas Seulement deux ports HDMI 2.1

Seulement deux ports HDMI 2.1 Luminosité un peu décevante pour du OLED

Si votre budget vous le permet, vous pouvez vous diriger vers le Bravia XR-55A80L, le modèle OLED le plus abordable du constructeur. Ce dernier vous permettra de profiter d’une très belle image, mais aussi d’un son convaincant, pour un prix bien en dessous des 1000 euros. Le rendu est vibrant et les détails foisonnent. De quoi s’offrir une belle immersion, surtout en activant le mode Cinéma qui apporte profondeur et réalisme à l’image. Attention toutefois à fermer vos volets pour en profiter, car l’antireflet n’est pas parmi ce qui se fait de mieux.

Ajoutons à ces points déjà très positifs qu’il dispose de deux ports HDMI 2.1 qui vous permettront de jouer en 4K 120 FPS avec vos consoles next-gen. Il dispose aussi des fonctionnalités VRR et ALLM et sa latence est très bonne. Ce modèle se prête donc particulièrement bien à un usage gaming. L’interface Google TV est quant à elle à la fois pratique et complète et vous permettra de profiter de toutes vos applications préférées facilement.

Passons maintenant à l’audio, qui, comme sur beaucoup de téléviseurs Sony, est très bon. Trois haut-parleurs de 10W chacun composent le système Acoustic Surface Audio+. Il est compatible DTS et Dolby Atmos. Ajoutons que les pieds de la TV sont réglables pour vous permettre de placer une barre de son si vous le souhaitez. En résumé, ce modèle est un très bon ticket d’entrée vers le OLED et l’un des meilleurs rapports qualité/prix pour une TV Sony.

Sony XR-65A90J, le bon choix en 65 pouces

Sony XR-65A90J le bon choix en 65 pouces 1800€ Voir l’offre

2,538.99€ Voir l’offre

2,970.35€ Voir l’offre On aime Très belle qualité d'affichage

Très belle qualité d'affichage Design original et soigné

Design original et soigné HDMI 2.1 > 4K 120 FPS et fonctionnalités VRR et ALLM

HDMI 2.1 > 4K 120 FPS et fonctionnalités VRR et ALLM HDR10, HLG, et Dolby Vision

HDR10, HLG, et Dolby Vision Télécommande rétroéclairée

Télécommande rétroéclairée Bon système son On n’aime pas Pas compatible HDR10+

Pas compatible HDR10+ Seulement deux ports HDMI 2.1

Montons en gamme avec ce modèle XR-65A80L. Son prix n’est pas des plus abordables, mais sa fiche technique des plus convaincante et sa magnifique qualité d’affichage devraient achever de vous convaincre. D’ailleurs, tout commence avec son design original. Les pieds de ce téléviseur sont posés au ras du cadre, ce qui donne l’impression qu’il n’en a pas. Bien sûr, ces derniers sont réglables si jamais vous souhaitez intégrer une barre de son.

Il possède une dalle OLED de 65 pouces conçue par LG Display offrant un très beau rendu contrasté, lumineux et foisonnant de détails. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. De quoi profiter d’une belle immersion que ce soit devant un film ou un jeu vidéo. On notera qu’on retrouve cette fois la présence d’un traitement antireflet très efficace qui vous permet de placer votre téléviseur près d’une fenêtre sans être gêné. La TV est compatible HDR10, HLG, et Dolby Vision (mais pas HDR10+). Le rendu de ce dernier est impeccable.

Terminons avec le fait qu’il est doté de deux entrées HDMI 2.1 permettant de jouer en 4K 120 FPS ainsi que des fonctionnalités VRR et ALLM. Cela fait de lui un bon téléviseur pour le gaming. L’interface Google TV est quant à elle toujours aussi agréable à utiliser. Terminons avec un détail qui fait toujours plaisir, une télécommande rétroéclairée. En résumé, si vous cherchez l’une des meilleures TV OLED conçue par Sony, complète et performante, et que vous disposez d’un certain budget, c’est le modèle qu’il vous faut.

Sony XR-55A95K, la TV Sony haut de gamme

Sony XR-55A95K La TV Sony haut de gamme 1999€ Voir l’offre

1770€ Voir l’offre

3148€ Voir l’offre On aime Qualité d'affichage époustouflante

Qualité d'affichage époustouflante Luminosité bien présente

Luminosité bien présente Bon système audio

Bon système audio Interface Google TV

Interface Google TV 2 ports HDMI 2.1 > 4K 120 FPS

2 ports HDMI 2.1 > 4K 120 FPS Fonctionnalités ALLM et VRR On n’aime pas Forte consommation

Forte consommation Prix élevé

Entrons dans l’univers des TV Sony haut de gamme avec ce modèle XR-65A95K. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs téléviseurs de la marque. Sa fiche technique est aussi impressionnante que son prix est élevé. Vous l’aurez compris, il ne s’adresse pas à toutes les bourses.

Il possède une dalle QD-OLED 4K mesurant 55 pouces. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Globalement, il n’y a pas grand-chose à dire sur la qualité de l’image qui est vraiment magnifique. À cela s’ajoute qu’elle est compatible HLG, HDR10 et Dolby Vision. Le rendu est d’ailleurs impeccable, lumineux et rempli de détails. Elle est bien entendu adaptée pour le gaming avec ses deux ports HDMI 2.1 ainsi que ses technologies VRR et ALLM. L’image est fluide et réactive et vous assure une bonne expérience de jeu.

Terminons avec le système de son, qui est tout bonnement excellent. Ce n’est pas très étonnant puisqu’il s’agit d’une TV Sony, mais il est important de le relever car peu de modèles proposent un audio aussi qualitatif. En résumé, vous avez ici affaire à un téléviseur haut de gamme doté de toutes les fonctionnalités qu’on peut attendre. Il vous offrira une expérience premium et immersive, pour peu que vous puissiez y mettre le prix.

Sony XR-85X95K, la TV Mini-LED grand format

Sony XR-85X95K 3699€ Voir l’offre

3699€ Voir l’offre

3699€ Voir l’offre On aime Magnifique qualité d'image

Magnifique qualité d'image Le pic de luminosité en HDR

Le pic de luminosité en HDR 4K 120 Hz, ALLM, VRR

4K 120 Hz, ALLM, VRR Trois ports HDMI 2.1

Trois ports HDMI 2.1 Le filtre antireflet très performant

Le filtre antireflet très performant Interface Google TV On n’aime pas Système audio décevant

Système audio décevant Prix très élevé

Terminons maintenant l’une des rares télévisions Mini-LED du constructeur. Cette dernière offre une qualité d’affichage magnifique et une luminosité incroyable, surtout avec les contenus HDR. Ses angles de vision sont impressionnants, sont filtre antireflet performant… Il y a peu de choses à lui reprocher. Et tant mieux quand on voit son prix.

Il est doté d’une dalle 85 pouces 4K LCD VA rafraîchie à 100 Hz éclairée de milliers de mini LED. À cela s’ajoute son filtre à boîte quantique (XR Triluminos Pro) qui lui permet d’afficher une luminosité très haute et des couleurs éclatantes. Ajoutons à cela deux autres filtres : le X-Wide Angle améliorant les angles de vision et le X-Anti Reflection pour éviter les reflets. Avec toutes ces technologies de pointe, il y a peu de chances que vous soyez déçu par le rendu. Immersion garantie. La TV est compatible avec les normes HDR10, HLG et Dolby Vision (toujours pas HDR10+). Le rendu est excellent.

Il est doté de 3 entrées HDMI 2.1, ce qui est toujours une de plus que la majorité des téléviseurs de cette sélection. On regrette que Sony ne fasse pas le choix d’en équiper 4, comme le fait la concurrence. Cette TV est aussi pourvue des fonctionnalités ALLM et VRR, pour une expérience gaming optimale. Ajoutons à cela l’excellente interface Google TV, une télécommande rétroéclairée ainsi qu’un micro intégré directement sur la télévision. Seul le système audio nous déçoit, surtout avec un produit de cette gamme de prix.

🤔 Pourquoi choisir une TV Sony ?

Sony est, et ce depuis longtemps, un acteur majeur dans l’industrie des technologies de l’audiovisuel. La fiabilité et l’efficacité de ses produits ne sont plus à prouver. Et sa qualité d’image est exceptionnelle. Les téléviseurs Sony intègrent des technologies avancées, et la majorité des modèles embarquent des dalles OLED. Elles garantissent une expérience visuelle immersive, des couleurs éclatantes et des contrastes infinis. Que vous regardiez des films ou jouiez à des jeux vidéo, vous ne serez jamais déçu. D’autant plus que Sony propose une gamme variée de TV pour répondre à différents besoins et budgets, des modèles OLED haut de gamme aux téléviseurs LED plus abordables.

Les téléviseurs Sony offrent aussi une qualité audio exceptionnelle qui les distingue de la concurrence. Cette qualité sonore est principalement due à la technologie Acoustic Surface, qui équipe de nombreux modèles. Cette technologie permet d’intégrer les haut-parleurs directement derrière l’écran, créant ainsi une expérience audio immersive, car le son semble sortir de l’image.

Ajoutons à cela que si vous possédez une PS5, il est particulièrement recommandé de vous tourner vers une TV Sony, qui est conçue de façon à être parfaitement compatible avec cette dernière.

⚙️ Comprendre ce qu’est le XR Cognitive Processor de Sony

Le XR Cognitive Processor de Sony est une avancée technologique dans le domaine des téléviseurs. Ce processeur de pointe, intégré dans certaines TV Sony Bravia, repose sur l’intelligence artificielle pour offrir une expérience de visionnage et d’écoute exceptionnelle. Il fonctionne en divisant l’écran en de multiples zones et en détectant le meilleur point focal de l’image. Cela lui permet d’ajuster individuellement chaque zone pour une netteté, un contraste et des couleurs optimisés. En faisant cela, il reproduit la façon dont le cerveau humain traite les images.

Et le XR Cognitive Processor ne se limite pas à l’aspect visuel. Il améliore également la qualité sonore en fonction du contenu à l’écran. Cette combinaison d’intelligence artificielle et de traitement avancé des signaux vidéo et audio garantit une expérience de divertissement immersive et réaliste. Avec le XR Cognitive Processor, Sony continue d’élever la barre en matière de technologie. Offrant ainsi aux spectateurs des images et un son supérieurs, pour encore plus d’immersion.

💡 Se repérer parmi les gammes des téléviseurs Sony

Pour vous aider à vous repérer parmi les gammes des téléviseurs Sony et faire le meilleur choix possible, il est essentiel de comprendre les principales séries disponibles sur le marché. Cependant, ce n’est pas une chose aisée quand on voit à quoi ressemblent les références.

Décomposons-en une : celle de la Sony Bravia XR-55A80L

Les deux premières lettres donnent une indication sur le processeur embarqué. XR pour Cognitive Processor XR, il fait partie des plus haut de gamme.

donnent une indication sur le embarqué. XR pour Cognitive Processor XR, il fait partie des plus haut de gamme. Le nombre qui suit , ici 55, fait référence à la taille l’écran en pouces.

, ici 55, fait référence à l’écran en pouces. La lettre qui vient ensuite indique la technologie utilisée. Le A signifie ici OLED.

indique la utilisée. Le A signifie ici OLED. Le nombre qui suit est une indication qui nous renseigne sur la série .

est une indication qui nous renseigne sur la . Et enfin, la dernière lettre fait référence à l’année. Ici L pour 2023. On trouvera un M pour 2024.

Il ne s’agit pas des nomenclatures les plus simples du marché. Mais une fois le concept saisi, il est bien plus facile de s’y retrouver.

👉 Nos autres guides sur les télévisions