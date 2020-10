NVIDIA lancerait ses RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et RTX 3070 avec 16 Go en décembre

Des informations évoquant des cartes graphiques RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et RTX 3070 avec 16 Go ont émergé il y a quelques semaines, rapidement étayées par une diapo volée chez l’entreprise Galax. Aux dernières nouvelles, ces deux références congestionnées en VRAM arriveraient en décembre.

C’est ce que prétend VideoCardz, qui mentionne des sources internes de NVIDIA. Ces deux variantes seraient similaires aux RTX 3080 et RTX 3070 déjà officialisées, exception faite de leur quantité de mémoire vidéo dédiée. Ainsi, la RTX 3080 utiliserait toujours un GPU G102-200 avec 8 704 cœurs CUDA d’activés, mais embarquerait 20 Go de mémoire de GDDR6X, soit deux fois plus que la RTX 3080 lancée le 17 septembre dernier. Idem pour la RTX 3070 toujours dotée d’un GPU104-300 avec 5 888 cœurs CUDA d’activés, mais équipée de 16 Go de mémoire vidéo dédiée (GDDR6), contre 8 Go pour celle qui débarquera le 29 octobre prochain.

Les GPU GA104-300 destinés aux RTX 3070 prennent la pose

Quid des problèmes d’approvisionnement ?

Ces deux cartes seraient l’une des réponses de NVIDIA au RX 6000 d’AMD sous architecture RDNA 2 que l’entreprise dévoilera le 28 octobre ; s’ajouterait également une RTX 3060 Ti.

Néanmoins, la pertinence d’une telle surabondance de VRAM peut questionner, surtout sur ce type de cartes. Déjà, certains utilisateurs ne savent que faire des 24 Go de leur RTX 3090 et les emploient à d’autres applications farfelues comme y installer Crysis 3.

De plus, se pose aussi la question des problèmes de stocks. NVIDIA a déjà du mal à honorer les commandes actuelles, donc on voit mal comment elle pourrait ajouter deux modèles supplémentaires sans aggraver la situation.