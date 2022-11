NVIDIA ressusciterait la GeForce RTX 4080 12 Go en janvier prochain

Le 20 septembre dernier, NVIDIA présentait ses premières cartes graphiques RTX 4000 sous architecture Ada Lovelace. L’entreprise dévoilait alors trois références, les GeForce RTX 4090, RTX 4080 16 Go et 12 Go. Depuis, NVIDIA a rétropédalé en annulant la GeForce RTX 4080 12 Go, officiellement au motif d’une “désignation 4080 […] source de confusion”. Effectivement, contrairement à ce que les noms suggéraient, les différences entre les deux références ne se limitaient pas à la quantité de VRAM. Elles portaient aussi sur d’autres aspects comme la quantité de cœurs. Bref, la GeForce RTX 4080 12 Go avait en fait tout d’une RTX 4070. À en croire le serial leaker Kopite7kimi, NVIDIA a bien l’intention de proposer une référence avec les spécifications de la RTX 4080 12 Go, mais vendue comme une GeForce RTX 4070 Ti.

The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead. — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 8, 2022

Vous partagerez sans doute notre avis, cette prédiction relève un peu du secret de polichinelle. À l’instar des GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3070, basées sur le GPU GA104, les RTX 4070 Ti et RTX 4070 partageraient un même GPU – l’AD104.

La GeForce RTX 4080 12 Go RTX 4070 Ti serait lancée en janvier 2023

Concernant la date de lancement, Kopite7kimi table sur janvier prochain. Là encore, rien de fracassant : début janvier, se déroule un petit salon assez confidentiel, appelé CES, où AMD et NVIDIA font parfois de menues annonces…

Pour connaître les spécifications de la GeForce RTX 4070 Ti, il suffirait donc de regarder celles de la GeForce RTX 4080 12 Go annulée dans le tableau ci-dessous. De l’aveu même de NVIDIA, cette carte graphique avortée, mais qui renaîtra donc peut-être bientôt sous une autre forme, s’avérait environ 30 % inférieure à la RTX 4080 16 Go dans les jeux.