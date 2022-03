Onda H610M+ : une carte mère qui supporte la mémoire DDR5 et DDR4

Les cartes mères sur chipsets série 600 pour les processeurs Alder Lake supportent soit la DDR5 soit la DDR4 ; la Onda H610M+ prend en charge les deux. Cette référence possède en effet deux slots DIMM, l’un en DDR4, l’autre en DDR5. Bien sûr, la carte mère ne peut prendre en charge qu’un seul type de mémoire à la fois, et ne permet donc pas du dual channel. Elle accepte un module mémoire DDR4-3200 et un module DDR5-4800 d’une capacité maximale de 32 Go.

Cette originalité mise à part, la H610M+ est une carte mère relativement classique qui adopte un facteur de forme microATX. Elle possède un socket LGA1700 destiné à accueillir un processeur Alder Lake, jusqu’aux Core i7 uniquement selon la fiche technique. La carte mère bénéficie d’un sous-système d’alimentation à 8 phases.

Un emplacement PCIe 5.0 x16

La carte mère d’Onda possède un emplacement PCIe 5.0 x16 ainsi qu’un emplacement PCIe x1. Pour le stockage, elle offre aux utilisateurs trois ports SATA III et un emplacement M.2 PCIe 3.0 x4. Il y a un emplacement M.2 supplémentaire, mais celui-ci est occupé par la carte Wi-Fi.

Du côté de la connectique, le panneau arrière abrite un port combo PS/2, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port Gigabit Ethernet et trois E/S audio 3,5 mm. La carte mère abrite également deux connecteurs USB 2.0 et USB 3.0. Enfin, cette Onda H610M+ exploite l’iGPU du processeur Alder Lake via un port VGA ou HDMI.

Ce modèle devrait se cantonner au marché chinois. et son prix reste inconnu pour l’instant. Il est probable qu’à l’avenir, d’autre marques lancent une carte mère du même acabit dans nos contrées. Par le passé, ASRock et Biostar par exemple ont proposé des cartes mères DDR3 / DDR4 pour le socket LGA1151.

