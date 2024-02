Quatre boîtiers Corsair à double chambre, pour les cartes mères à connecteurs inversés

Pour se démarquer de leurs concurrents, les fabricants de boîtiers rivalisent d’ingéniosité en concevant des modèles toujours plus originaux et impressionnants. Les 6500 Series et 2500 Series que Corsair vient de lancer rentrent justement dans cette catégorie.

©Corsair

Deux modèles de boîtiers font ainsi leur apparition au catalogue de Corsair, les 2500X et 6500X, avec pour chacun d’eux une variante équipée de ventilateurs supplémentaires en façade (2500D Airflow et 6500D Airflow). La principale différence entre les 2500 Series et 6500 Series est visible au premier coup d’œil : la première gamme est plus compacte, compatible uniquement avec les cartes mères mATX et mITX, tandis que la seconde acceptera n’importe quelle carte mère.

©Corsair

Modèle 2500X 2500D

Airflow 6500X 6500D

Airflow Dimensions 376 x 469 x 304 mm 496 x 481 x 328 mm Poids 13.4 kg 13.9 kg 16.4 kg 16.9 kg Coloris Noir, Blanc Compatibilité GPU 400mm max Compatibilité Ventirad CPU 180mm max 190mm max Compatibilité Alimentation 225mm max Slots d’extension 4 8 + 3 Entrées/Sorties frontales 1x USB 3.1 Type-C

2x USB 3.0

1x audio in/out 1x USB 3.2 Gen2 Type-C

4x USB 3.2 Gen1

1x audio in/out Baies internes 2 x 2,5″

2 x 3,5″ 3 x 2,5″

3 x 3,5″

Des boîtiers qui cachent presque totalement les câbles

Reprenant le design et les principales caractéristiques des boîtiers 680X et 280X du constructeur, ces nouveaux modèles possèdent deux compartiments distincts, permettant de simplifier le montage et d’optimiser le flux d’air et donc in fine d’améliorer le refroidissement des composants.

Ils sont surtout compatibles avec les quelques cartes mères équipées de connecteurs inversés et dissimulés que l’on trouve sur le marché, telles que les ASUS BTF ou MSI PROJECT ZERO, et rentrent donc en concurrence avec le MAG PANO M100R PZ que nous avons précédemment testé. En pratique, cela permet de monter une configuration sans qu’un seul câble ne soit visible (à l’exception des câbles d’alimentation PCIe de la carte graphique).

Côté tarifs, les Corsair 2500X et 2500D Airflow sont affichés à 150 euros sur le site du constructeur, tandis que les Corsair 6500X et 6500D Airflow se négocient vers les 195 euros. Il faudra en revanche patienter jusqu’au 14 mars prochain pour acquérir l’un de ces nouveaux boîtiers.

Notons enfin que Corsair propose sur son site une gamme d’accessoires “fonctionnels et esthétiques” pour ses boîtiers. On trouve par exemple une façade optionnelle en verre trempé, un cache-câble, un système permettant de router le câblage ou encore un kit de support vertical pour les cartes graphiques.