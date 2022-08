Seagate lance deux nouveaux SSD Nytro d’entreprise

Les Nytro 5550 SSD et Nytro 5350, disponibles dans les formats 15 et 7 mm.

Seagate ajoute deux références à sa gamme de SSD Nytro, le Nytro 5550 SSD et le Nytro 5350 SSD. Ce sont des SSD NVMe basés sur la technologie Phison et conçus pour les centres de données.

Crédit : Seagate

Afin de garantir l’intégrité des données et éviter toute perte de données en cas de coupure de courant, la gamme de disques Nytro 5050 de Seagate inclut un système de protection des données en cas de panne d’électricité ainsi qu’une sécurité SED TCG. La garantie est de cinq ans.

Nytro 5350

Selon Seagate, le SSD Nytro 5350 PCIe Gen4 NVMe double le débit en lecture des derniers SSD SAS et décuple la bande passante des SSD SATA. Concrètement, il offre une bande passante pouvant atteindre jusqu’à 7,4 Go/s, ainsi que des vitesses d’écriture et de lecture aléatoires pouvant atteindre 195 000 IOPS et 1,7 M IOPS respectivement. Ce Nytro 5350 est disponible dans une capacité de 15,36 To dans un format 15 mm et de 7,68 To dans un format 7 mm. Il possède deux ports prenant en charge les interfaces U.2 et U.3. En matière d’endurance, Seagate renseigne une écriture complète par jour (DWPD) et un temps moyent entre deux pannes (MTBF) de 2,5 millions d’heures.

Nytro 5550

Le SSD Nytro 5550 PCIe Gen4 NVMe affiche des vitesses d’écriture aléatoire allant jusqu’à 470 000 IOPS et des vitesses de lecture aléatoire atteignant 1,7 M IOPS. Ce disque offre une capacité de 12,80 To dans un format 15 mm et de 6,40 To dans un format 7 mm. Le DWPD passe à 3 tandis que le MTBF reste de 2,5 millions d’heures.

Ces SSD NVMe Seagate Nytro 5350 et Nytro 550 seront disponibles dans le courant du mois. La société n’a pas précisé les tarifs. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la gamme de SSD Nytro 5050 NVMe en suivant ce lien.

Crédit : Seagate

Source : communiqué de presse Seagate