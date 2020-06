Square Enix revient sur le GeForce Now de NVIDIA

Les derniers mois avaient été critiques pour le service GeForce Now de NVIDIA, avec la perte de plusieurs gros éditeurs, notamment Activision Blizzard, Bethesda, Microsoft Xbox Game Studios ou encore 2K Games. Parmi ces renégats, se trouvait également le studio Square Enix. NVIDIA est parvenu à convaincre celui-ci de revenir sous sa bannière.

Une réintégration dont la société est plutôt fière. En effet, elle indique dans un communiqué que « le légendaire éditeur Square Enix est de retour cette semaine sur GeForce Now avec 14 de ses meilleurs jeux PC et de nombreux autres vont arriver ! […] Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux Square Enix dans le catalogue GeForce NOW. Ces 14 jeux, y compris Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition avec RTX seront instantanément disponibles pour les membres qui les possèdent sur Steam à partir d’aujourd’hui ».

14 jeux Square Enix, mais aussi 7 autres titres et Rocket League compatible NVIDIA Highlights

La liste des 14 jeux Square Enix est la suivante :

Battallion 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life Is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

Outre les jeux Square Enix, sept autres titres débarquent sur le service de NVIDIA :

Hardspace Shipbreaker

Automation

Paladins

Power of Seasons

Samurai Showdown Neogeo Collection

Satisfactory

SMITE

Enfin, l’entreprise précise aussi que Rocket League supporte désormais NVIDIA Highlights. Cette technologie détecte et enregistre automatiquement les moments forts d’une partie.

