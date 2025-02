Test RedMagic Nova : Une tablette gaming, ça vaut vraiment le coup ?

8,5/10 RedMagic Nova 649€ Voir le verdict De très bonnes performances

La dalle 144 Hz agréable

Le ventilateur intégré à 20 000 tr/min

La fonction Charge Separation Pas d'écran OLED

Autonomie un peu légère

La RedMagic Nova est une tablette gaming du constructeur chinois ZTE. Cette tablette affiche de bonnes performances, mais est-ce vraiment pratique pour jouer ? On connaissait déjà les smartphones gaming, avec les appareils de la même marque ainsi que les ROG Phone de chez Asus, mais jouer sur une tablette avec ventilateur intégré, c’est vraiment pratique ?

À vrai dire, avec les nouvelles consoles de jeu comme la Nintendo Switch 2, il n’est pas difficile de jouer avec un écran assez grand. Cependant, sur Android, cela offre une toute autre expérience. En effet, le catalogue du PlayStore est assez énorme et les jeux disponibles sont tellement nombreux, que l’on peut trouver son bonheur facilement. Alors, voyons ce que ça vaut et surtout, si c’est pratique de jouer sur une RedMagic Nova.

Quel est le prix de la RedMagic Nova ?

La RedMagic Nova est commercialisée sur le site du constructeur au prix de 499€ pour sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la version que le constructeur nous a envoyée pour ce test, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il faudra débourser la somme de 649€, ce qui reste convenable pour une tablette performante si bien équipée.

RedMagic Nova : les caractéristiques techniques

La RedMagic Nova est une tablette gamer qui n’est pas trop onéreuse comme nous l’avons vu. Cependant, elle offre de belles performances à l’aide d’une fiche technique solide, voici ses caractéristiques complètes :

SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 16 Go LPDDR5X

16 Go LPDDR5X Stockage : 512 Go UFS 4.0

512 Go UFS 4.0 GPU : Adreno 750

Adreno 750 Écran : 10,9 pouces / LCD IPS / 2880 x 1800 px / 311 DPI / 144 Hz

10,9 pouces / LCD IPS / 2880 x 1800 px / 311 DPI / 144 Hz Capacité de la batterie : 10 100 mAh

10 100 mAh Appareil photo : 50 MP au dos / caméra frontale de 20 MP

50 MP au dos / caméra frontale de 20 MP Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.1 Gen 2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.1 Gen 2 Poids : 530 grammes

Design et fonctionnalités

En termes d’esthétique, la RedMagic Nova se montre assez classique, elle offre des bordures plates avec des angles nets façon iPad de nouvelle génération, ce qui n’est pas pour nous déplaire. On pourrait penser, à tort, que cela rend sa prise en main moins pratique ou moins agréable, il n’en est rien. En effet, la prise en main de cette tablette est optimale.

Les bordures de l’écran ne sont pas trop épaisses, ni trop minces, ce qui n’est pas plus mal, afin de pouvoir poser ses pouces correctement quand on l’utilise.

Sur les tranches, on retrouve des haut-parleurs, les boutons de réglage du volume, ainsi que le bouton de verrouillage / déverrouillage de la tablette, qui renferme le capteur d’empreintes digitales. Mais ce n’est pas tout, on retrouve également un connecteur USB-C pour la charge et le transfert de données via OTG.

Le point le plus intéressant toutefois se situe au dos, la partie que l’on ne voit jamais… Cependant, cette RedMagic Nova se dote d’un module photo et ventilation qui prend en apparence toute la largeur de la tablette. En réalité, ce module ne s’étend que sur quelques centimètres, il est prolongé ensuite par des éléments graphiques sans relief notable.

Au dos, se trouve le ventilateur de la RedMagic Nova, ce dernier se montre en effet pratique pour lui apporter un brin de fraîcheur, mais ce n’est pas LA solution radicale non plus pour la maintenir parfaitement à température. Le ventilateur tourne malgré-tout à 20 000 tr/min, ce qui est similaire aux smartphones de la marque.

Au dos toujours, des zones avec des éléments graphiques et un logo rétro-éclairé, ce qui fait toujours son petit effet, sur une partie que l’on ne voit quasiment jamais toutefois.

La tablette pèse 530 grammes, ce qui est convenable, bien qu’à certains moments, l’envie de la poser et de jouer sur la table du salon puisse se faire ressentir.

Un écran 144 Hz mais LCD

La RedMagic Nova dispose d’un bel écran de 10,9 pouces de diagonale avec une définition de 2880 x 1800 pixels, ce qui est tout à fait convenable. Alors, nous pouvions nous attendre à une dalle OLED sur cette tablette, tant qu’à faire ! Mais non, le constructeur a préféré laisser une dalle LCD IPS, ce qui est un peu dommage à nos yeux. Cependant, on retrouve ici une très belle dalle, rassurez-vous !

La densité de pixels est ici de 311 pixels par pouce et cette dalle monte à une fréquence de 144 Hz, ce qui est toujours pratique pour les gamer accros à la fluidité. Toutefois, pas de dalle 165 Hz ici, nous ne sommes pas convaincus que ça soit indispensable.

La dalle, malgré qu’elle ne soit “que” une dalle LDC IPS, affiche tout de même de très belles couleurs. Le seul petit défaut que l’on peut lui trouver, c’est la luminosité de seulement 550 nits, mais ce n’est pas une dalle OLED encore une fois, donc ça n’est pas dramatique. Dans tous les cas, c’est une tablette et pas un smartphone, il est donc peu probable et peu conseillé d’aller jouer à la plage avec. Son utilisation se faisant essentiellement en intérieur, la luminosité pas très élevée ne sera donc pas handicapante.

L’écran permet de régler un mode nuit, avec un affichage sombre, ainsi qu’un mode lecture, avec des couleurs plus chaudes pour diminuer la lumière bleue, comme tout bon écran sur le marché en 2025. Avec ceci, un taux d’échantillonnage tactile de 840 Hz, pour une réactivité instantanée au moindre doigt sur l’écran.

Performances de la RedMagic Nova

La RedMagic Nova se débrouille bien niveau performances, avec des scores sur nos applications de benchmarks assez solides. La tablette se dote du SoC Snapdragon 8 Gen 3 de chez Qualcomm, un modèle performant. Cette puce déjà présente dans le Xiaomi 14, se décompose de la manière suivante :

1 Cortex X4 cadencé à 3,3 GHz

3 Cortex A720 cadencés à 3,2 GHz

2 Cortex A720 cadencés à 3 GHz

2 Cortex A520 cadencés à 2,3 GHz

Avec ceci, un total de 16 Go de RAM dans la version envoyée par la marque pour le test, avec 512 Go de stockage. Une seconde variante existe en 12 / 256, à un tarif inférieur. Mais tant qu’à faire, autant avoir la version avec le plus de stockage, c’est tout de suite plus intéressant pour un appareil que l’on garde un peu plus d’un an.

L’Adreno 750 a ici été boosté pour gagner 25% de performances en plus par rapport à la version précédente du SoC, le Snapdragon 8 Gen 2.

Les benchmarks montrent en effet de très bonnes performances, plus de 2 millions de points sur Antutu Benchmark, plus de 7200 points en multi-core sur GeekBench, c’est pleinement satisfaisant.

Pour ce qui est de la RAM et du stockage, nous avions rarement au vu aussi bon, avec plus de 4000 Mo/s en lecture et quasiment pareil sur la RAM, le tout avec une latence excessivement faible, c’est une très bonne nouvelle.

La puce de stockage de 512 Go est également très performante, on profite pleinement des débits de l’UFS 4.0.

Abordons enfin la partie graphique ici, avec une puce Adreno 750 boostée comme précédemment évoqué, qui offre de très belles performances. En effet, ce modèle dépasse les scores maximaux sur plusieurs benchmarks de 3DMark, les autres restent également pleinement convaincants.

À l’usage, cette RedMagic Nova se montre parfaitement satisfaisante. Nous avons pu jouer à une dizaine de jeux du PlayStore avec, sans souci de fluidité ou autre. Alors, remplacerait-elle une console portable ? Difficile à dire pour autant.

Une autonomie perfectible

Avec sa batterie de 10 100 mAh, la RedMagic Nova se positionne dans la bonne moyenne des tablettes, cependant, on peut avoir une batterie de bonne capacité, mais ne pas avoir l’autonomie qui suit derrière, en raison des performances de l’appareil. En effet, c’est exactement ce qu’il se passe ici.

Pour avoir fait un test sur une de nos applications de benchmark, en visionnant un film en Wi-Fi avec la tablette, cette dernière n’a pas tenu 7 heures. C’est dommage, car elle aurait pu assurer de bonnes performances, mais ici, force est de constater que même en jeu, 5 heures restent un maximum, ce qui n’est pas si mal face aux Asus ROG Ally et autres concurrentes toutefois !

Nous avons cependant repéré une fonctionnalité très intéressante, permettant de séparer la charge de la batterie et l’utilisation de la tablette. En effet, avec la fonction Charge Separation, on peut brancher la tablette pour l’utiliser directement sur le secteur, sans charger la batterie et donc, l’user. C’est intelligent !

