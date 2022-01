The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’affiche en 8K avec du path tracing et un LOD amélioré

On ne vous présente plus la chaîne YouTube Digital Dreams, qui publie à un rythme effréné des séquences montrant des jeux métamorphosés par de nombreux mods. La dernière que nous avons partagée dévoilait The Witcher 3 en 8K avec une centaine de mods. L’auteur a décidé de s’attaquer à une autre référence du jeu en monde ouvert, The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Dans la vidéo ci-dessous, le jeu de Nintendo s’affiche en 8K avec du path tracing Reshade et un LOD boosté (grâce au mod Stop Time and LOD Enhancement).

Vous n’avez rien loupé, The Legend of Zelda : Breath of the Wild n’est pas disponible sur PC officiellement. Il fonctionne ici sous l’émulateur CEMU. Nous avions d’ailleurs déjà pu découvrir le jeu en réalité virtuelle ou sans cell shading par ce biais. En outre, CEMU autorise des mods, par exemple Second Wind qui ajoute de nouvelles quêtes et zones, des ennemis inédits et pas mal d’armes et armures. Pour en revenir à notre vidéo, le rendu visuel reste bien sûr moins impressionnant que d’autres open world PC, mais gardez à l’esprit que ce Zelda n’est en principe disponible que sur Nintendo Switch et WiiU.

Zelda dans l’Unreal Engine 4 / 5

Si les vidéos de ce genre vous plaisent, vous pouvez retrouver Red Dead Redemption 2 avec une cinquantaine de mods, Skyrim alourdi de 1200 mods, Oblivion avec plus de 200 mods, ou encore Cyberpunk 2077 en 4K/Extreme arrangé par plus de 50 mods dans de précédentes actus.

Pour ceux qui préfèrent avant tout Zelda, n’hésitez pas à jeter un œil au remake de Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4 réalisé par CryZENx ou du même jeu dans l’Unreal Engine 5.

