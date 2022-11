Un premier Ryzen 5 7600X à deux CCD déniché

Les processeurs Ryzen 7000 utilisent toujours une conception à base de CCD, ou chiplets, renfermant chacun 8 cœurs CPU. En conséquence, sur le papier, seuls les Ryzen 9 (Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X à respectivement 10 cœurs / 20 threads et 16 cœurs / 20 threads) nécessitent deux CCD. Le Youtubeur der8auer a néanmoins constaté que son Ryzen 5 7600X, un 6 cœurs / 12 threads possédait deux CCD.

Ryzen 5 7600X – © der8auer Ryzen 5 7600X (gauche) et Ryzen 7 7700X (droite) – © der8auer

Pour l’utilisateur, cette particularité n’a pas d’incidence néfaste. En outre, c’est une pratique courante depuis plusieurs années : certains Ryzen7 5800X et Ryzen 5 5600X avaient déjà deux CCD. D’ailleurs, AMD ne cherche pas à la dissimuler. Il y a quelques mois, un représentant de la société avait commenté cette pratique auprès de nos confrères de Tom’s Hardware US, expliquant : “Les processeurs dont l’un des CCD est désactivé peuvent être fabriqués selon les spécifications d’un Ryzen 7 5800X ou d’un Ryzen 5 5600X sur le CCD restant. Peu d’unités sont concernées […]”. Cela permet simplement de maximiser la production et de minimiser les déchets. Et selon l’entreprise, le “CCD désactivé est définitivement désactivé en usine et n’a aucun effet sur celui qui reste actif”. À l’évidence, AMD applique toujours cette stratégie avec ses processeurs les plus récents.

Davantage de Ryzen en début d’année ?

La gamme Ryzen 7000 se borne pour l’instant à quatre références : les Ryzen 5 7600X, 7 7700X, 9 7900X et 9 7950X. AMD en introduira certainement davantage, dont le Ryzen 7 7700, à l’occasion du CES 2023. Lisa Su a confirmé qu’elle s’exprimerait lors de l’évènement. Les prochaines annonces importantes de la société concernent les cartes graphiques Radeon RX 7000 sous architecture RDNA 3, avec une présentation prévue demain, et les processeurs AMD EPYC Genoa, lesquels seront dévoilés le 10 novembre.