Une nouvelle marque de cartes graphiques AMD : Soonfoals

Weikeng International lance une nouvelle marque de cartes graphiques AMD pour le marché asiatique appelée Soonfoals. Celle-ci fait son entrée avec une gamme de quatre références Radeon RX 6000 Lightning : Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 et Radeon RX 6650 XT ; soit une première fournée de cartes d’entrée et de milieu de gammes.

Comme mentionné ci-dessus, Soonfoals appartient à Weikeng International. Cette société vend déjà les produits de plus d’une cinquantaine de marques ; elle a finalement décidé de créer la sienne.

Le site de la société précise : « Fondé en 1977, Weikeng Industrial Group (Weikeng Group) est l’un des 5 plus grands distributeurs de la Grande Chine. Basé à Taipei (Taïwan), les ventes et les services techniques de Weikeng Group en Grande Chine et dans la région Asie-Pacifique couvrent 26 villes dans lesquelles les clients sont implantés, notamment Hong Kong, la Chine, Singapour, etc. En tant que partenaire du canal d’approvisionnement, Weikeng Group distribue plus de 50 marques internationales, dont AMD, Infineon + Cypress, Infineon, Microchip, Vishay, NXP, Lattice, Western Digital. Weikeng Group offre une gamme complète de composants couvrant les semi-conducteurs, l’interconnexion, les produits informatiques (CPU, HDD), ce qui permet aux clients de faire leurs achats en une seule fois. »

Pour AMD, un nouveau partenaire AIB dans la région APAC (Asie-Pacifique) devrait faciliter les ventes de ses Radeon dans cette partie du globe. Selon les données du Jon Peddie Research, NVIDIA, AMD et Intel ont livré 13,4 millions de cartes graphiques dédiées pour ordinateurs de bureau au premier trimestre 2022, contre 13,19 millions au quatrième trimestre 2021. Surtout, la hausse des expéditions pour le premier trimestre est de 32,2 % en glissement annuel. NVIDIA restait hégémonique avec 78 % de parts de marché, contre 17 % pour AMD.