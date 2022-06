Une PS5 slim humide, les GeForce/Radeon moins chères en Allemagne, l’AVX-512 pour émuler la PS3, c’est le récap du WE

Un youtubeur a conçu sa propre console PS5 Slim watercoolée, les GeForce et Radeon sont désormais vendues à leur prix public conseillé en Allemagne et les instructions AVX-512 améliorent les performances des émulateurs.

Après plusieurs semaines très chargées au niveau des annonces et rumeurs, les sept derniers jours ont été un peu plus calmes. On retiendra tout de même que les cartes graphiques Arc d’Intel semblent mal parties pour affronter les GeForce et Radeon concurrentes, même si le constructeur prétend le contraire, benchs (plutôt partiaux) à l’appui.

Crédit : DIY Perks

Restons dans le monde des GPU avec le constat que toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce et AMD Radeon de dernière génération peuvent désormais être acquises à leur MSRP (prix public conseillé) en Allemagne. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, même si en France les tarifs affichés semblent encore quelques dizaines d’euros au dessus des prix « normaux » des cartes.

L’AVX-512 bénéfique pour l’émulation des consoles de jeu

Les instructions de type SIMD sont particulièrement bien adaptées au monde de l’émulation de consoles, permettant d’améliorer sensiblement les performances. L’un des développeurs de l’émulateur RPCS3 a détaillé pourquoi les instructions AVX-512 (parfois activables sur les processeurs Alder-Lake en désactivant les E-Cores), et ses registres plus nombreux et plus larges, étaient si utiles pour l’émulation PS3. Les comparaisons de performances sur RPCS3 suivant le jeu d’instructions utilisés (SSE2, SSE 4.1, AVX2/FMA et AVX-512) lui donnent effectivement raison.

Enfin, voici la première PlayStation 5 « slim », fabriquée par Matt de la chaîne DIY Perks. Avec 20 mm d’épaisseur seulement, cette PS5 Slim bénéficie en bonus de températures SoC/VRM/mémoire largement inférieures à celles relevées sur la PlayStation 5 originale. Mais il y a un loup…