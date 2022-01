La RTX 3090 Ti EVGA Kingpin serait alimentée par deux connecteurs 12 broches

La GeForce RTX 3090 Ti, que NVIDIA pourrait officialiser dans quelques heures à l’occasion du CES 2022, et qui devrait être commercialisée à partir du 27 janvier, aura droit à sa version Kingpin (K|NGP|N). Selon une publication sur QuasarZone, cette mouture serait alimentée par deux connecteurs 12 broches.

Quasar Zone

Une paire de ces connecteurs, vendu par certains comme « PCIe Gen5.0 Ready », peut théoriquement délivrer un peu plus de 1200 W. Par ailleurs, les blocs d’eau Hydro Copper existants ne seront pas compatibles avec la GeForce RTX 3090 Ti Kingpin.

TDP de 450 W pour la GeForce RTX 3090 Ti « classique »

Au sujet de la GeForce RTX 3090 Ti, celle-ci embarque apparemment un GPU GA201-350 fournissant 10 752 cœurs CUDA (10 496 cœurs CUDA pour la GeForce RTX 3090). Elle hériterait également de puces mémoires cadencées à 21 Gbit/s lui conférant une bande passante mémoire de 1008 Go/s et non plus « seulement » de 936 Go/s. Enfin, le TDP du modèle classique serait de 450 W, soit une hausse de 100 W par rapport à la GeForce RTX 3090.

Référence RTX 3090 Ti* RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base À déterminer 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost À déterminer 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement 27 janvier 2022 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

Source : VideoCardz