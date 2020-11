Watch Dogs Legion : le ray tracing de la version Xbox Series X comparé à celui de la version PC

Sur PC, les joueurs peuvent expérimenter le ray tracing depuis plusieurs mois grâce aux cartes graphiques Turing puis Ampere de NVIDIA, et bientôt RX 6000 d’AMD. Mais avec la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series X/S dans quelques jours, la fonctionnalité arrivera aussi sur consoles : les machines embarquent des GPU AMD RDNA 2 qui prennent en charge le ray tracing matériel. Parmi les titres compatibles, figure le tout récent Watch Dogs Legion d’Ubisoft. Légitiment, on se demande quel est la qualité du rendu du ray tracing par rapport à ce que propose de l’Ultra sur PC. Élément de réponse dans la vidéo ci-dessous.

Sur YouTube, l’utilisateur Cycu1 a comparé le ray tracing sur deux supports : sur Xbox Series X et sur un PC muni d’une RTX 3080. S’il est toujours difficile de se livrer à une analyse à partir d’une vidéo compressée, il y a malgré tout quelques détails qui ne trompent pas.

Certains reflets carrément absents

À 0:45, on distingue nettement l’absence de reflets sur le panneau dans la version Xbox ; idem sur la statue de chat à 2:05. Concrètement, le ray tracing de Watch Dogs Legion sur la console de Microsoft équivaut aux réglages « Medium » de la mouture PC. Cela se traduit par des reflets plus flous et moins nombreux. Enfin, rappelons aussi que la version Xbox Series X ne bénéficie pas, a priori, de 4K native mais plutôt d’une définition dynamique susceptible de descendre jusqu’au 1440p.

Cependant, comme toujours, il faut mettre en perspective les tarifs : une RTX 3080 coûte 719 euros à elle seule. Elle est donc quasiment 50 % plus onéreuse qu’une Xbox Series X, dont le prix de lancement s’établit à 499 euros.

