Western Digital dévoile des disques CMR de 22 To et SMR de 26 To

Les Ultrastar DC HC570 de 22 To et Ultrastar DC HC670 de 26 To.

Dans le cadre du What’s Next Western Digital, Western Digital a officialisé l’échantillonnage de nouveaux disques durs CMR (Conventional Magnetic Recording) de 22 To et SMR (Shingled Magnetic Recording) de 26 To : les Ultrastar DC HC570 et Ultrastar DC HC670 respectivement. Pour contextualiser, l’entreprise avait commencé à livrer ses premiers disques durs SMR de 20 To en décembre 2019. Le concurrent Seagate propose des disques durs SMR de 22 To depuis février.

Pour de telles capacités, Western Digital ne mise donc pas sur la technologie HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). La société semble surtout concentrer ses efforts sur les technologies ePMR (electrical Perpendicular Magnetic Recording) et optiNAND, à l’œuvre sur les HDD CMR de 20 To commercialisés depuis septembre 2021. WD estime que sa technologie ePMR peut servir à l’élaboration de disques durs de plus de 30 To sans avoir recours au HAMR.

Toshiba prévoit des disques durs de 40 To dans 5 ans

De 9 à 10 plateaux

Les disques CMR de 22 To et SMR de 26 To scellés à l’hélium adoptent une conception à 10 plateaux, contre 9 autrefois, soutenue par la nouvelle technologie UltraSMR. L’article d’AnandTech explique que ce nouvel algorithme de correction d’erreur avancé permet l’encodage de blocs plus importants. Concrètement, dans le cas du disque dur Ultrastar DC HC670, il permet d’améliorer le TPI (tracks-per-inch) afin d’obtenir 2,6 To par plateau.

Les exploitants de centres de calculs (hyperscalers) testent actuellement les Ultrastar DC HC570 de 22 To et l’Ultrastar DC HC670 de 26 To . Le premier sera disponible en volume à partir du troisième trimestre. Le second respectera le même calendrier mais ne sera, en raison de sa nature, livré qu’à quelques clients sélectionnés.

OptiNAND ArmorCache

Par ailleurs, Western Digital est également revenu sur les performances de ses disques OptiNAND – ArmorCache de 20 To. L’ajout d’un de dispositifs UFS iNAND permettent d’améliorer de plus de 80 % les IOPS pour l’écriture aléatoire de blocs de grande taille (de 10 à 20 % pour ceux de plus petites tailles).