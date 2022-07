Windows 11 vs Windows 10, nouveau match huit mois après le lancement

Après avoir organisé une confrontation entre les Ryzen Threadripper Pro 5000WX, les Intel Xeon W-3300 et le Core i9-12900K, les équipes de Puget Systems se sont penchées sur les écarts de performances entre Windows 11 et Windows 10 pour la création de contenu. Les tests englobent des applications de création telles que l’édition de photos ou de vidéos, ainsi que dans des benchmarks PugetBench.

Crédit : Puget Systems

La société a opposé quatre processeurs. Le premier n’est autre que le Ryzen Threadripper Pro 5995WX, le 64 cœurs / 128 threads de cette série. Son petit frère, le Threadripper Pro 5975WX (32 cœurs / 64 threads) est également de la partie. Pour la gamme Ryzen grand public, Puget Systems a choisi le Ryzen 9 5950X, porte-étendard des Ryzen 5000 avec ses 16 cœurs / 32 threads. Ces trois puces sont sous architecture Zen 3. Enfin, il y a un seul processeur Intel, le Core i9-12900K. C’est un 16 cœurs / 24 threads (8+8) appartenant à la famille Alder Lake-S.

Windows 10 vs Windows 11 : quelles performances pour un PC classique ?

Plateformes de test

Tous les processeurs collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go et un SSD Samsung 980 Pro de 2 To. Pour les versions des systèmes d’exploitation, ce sont Windows 11 Pro 64-bit (2009) et Windows 10 Pro 64-bit (2009).

Crédit : Puget Systems

Enfin, les Threadripper prennent place sur une carte mère Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI avec 128 Go de DDR4-3200 ; le Ryzen sur une carte mère Gigabyte X570 AORUS ULTRA avec 64 Go de DDR4-3200 ; le Core sur une carte mère Asus ProArt Z690-Creator WiFi avec 64 Go de DDR5-4800.

Résultats

Avec les logiciels de montage vidéo comme Premiere Pro, After Effects et DaVinci Resolve, pas de gros écarts à signaler, hormis dans le premier cas où Windows 10 a l’avantage.

Crédit : Puget Systems

Rien de très probant non plus avec les logiciels de retouche photo, Photoshop et Lightroom Classic, ainsi qu’avec les tests de rendu CPU ( Cinebench, V-Ray et Blender).

Crédit : Puget Systems

Pour les tests de rendu GPU en revanche (Octane, V-Ray, Blender), Windows 11 fait souvent mieux. Idem dans l’Unreal Engine, mais dans une moindre mesure. L’article suggère un bug pour le score du Core i9-12900K sous Windows 10.

Crédit : Puget Systems

Crédit : Puget Systems

Windows 11 : nos meilleures astuces hardware pour améliorer et optimiser votre système

Conclusion : pas de recommandation globale

L’auteur de l’article rappelle que lors de la précédente comparaison, peu après le lancement de Windows 11, Windows 10 offrait globalement de meilleures performances. Désormais, les écarts se sont amoindris : il n’y a plus de vainqueur incontestable. Pour les créateurs, l’auteur se dit donc bien incapable de recommander une version de l’OS plutôt qu’une autre. N’hésitez pas à consulter la source pour connaître tous les résultats.

Source : Puget Systems