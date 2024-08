Zotac officialise sa ZONE, une console portable hors de prix dépassée par ses ambitions

©Zotac

Zotac ne se contente plus de faire des mini-PC ou de revendre des cartes graphiques. L’entreprise s’attaque désormais au marché des consoles portables avec sa propre machine : la ZONE.

Cette console portable, qui vise le haut de gamme, a pour but de détrôner les ténors du marché comme ASUS, Lenovo et Valve. L’entreprise pourrait, cependant, ne pas avoir les moyens de le faire, la ZONE manquant clairement d’ambition.

Cette machine, qui vient tout juste d’être lancée au prix de 849 euros, semble avoir du mal à se démarquer. La console portable de Zotac n’apporte pas grand-chose de neuf par rapport à la concurrence. Si la console semble afficher des caractéristiques solides, certains points pourraient l’handicaper sévèrement.

Zotac, dans son communiqué, ne fait pas mention directe de l’autonomie de sa machine tournant sous Windows 11, par exemple (il faut chercher un peu pour trouver). Pourtant, la batterie d’une console portable est un élément crucial. Aussi puissante et ergonomique qu’elle soit, sans une durée de vie suffisante, l’expérience des joueurs pourrait ne pas être satisfaisante.

La ZONE adopte une configuration déjà vue

©Zotac

La ZONE est équipée d’un processeur Ryzen 7 8840U basé sur l’architecture Zen 4 et cadencé à 5,1 GHz. C’est aussi bien que les Z1 Extreme de la ROG Ally X et de la Legion Go. Côté graphique, la machine de Zotac se dote d’un iGP Radeon 780M (RDNA3) pouvant atteindre 2,7 GHz en boost.

Elle est dotée de 16 Go de mémoire LPDDR5X et d’un SSD M.2 NVMe de 512 Go avec une possibilité d’extension via carte SD. La ZONE prendra en charge le Fluid Motion Frame et le FSR d’AMD afin d’améliorer les performances et la stabilité.

Son écran AMOLED de 7 pouces offre une définition Full-HD de 1920 x 1080 pixels, le tout avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 800 nits. En somme, la ZONE fait tout comme les consoles concurrentes (ROG Ally X et Legion Go).

L’ergonomie comme fonctionnalité salvatrice ?

Pour se démarquer, le constructeur mise sur l’ergonomie de sa machine. Cette dernière aurait été poussée à l’extrême, notamment avec des gâchettes adaptatives, des capteurs d’effet Hall pour augmenter la précision et réduire les problèmes de dérive liés à l’usure.

Enfin, deux trackpads permettant d’émuler une souris sont également présents comme système de contrôle alternatif. La connectivité est également à l’honneur avec la prise en charge du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et la présence d’un lecteur d’empreintes pour sécuriser la machine via Windows Hello. Deux ports USB4 sont également de la partie.

Le design de la console portable, lui aussi ergonomique, doit offrir une expérience de jeu confortable aux utilisateurs, même après plusieurs heures d’utilisation. Malheureusement pour Zotac, il faudrait encore que sa console puisse tenir sur la durée pour que cette affirmation puisse être vérifiée.

Quid de l’autonomie ?

©Zotac ©Zotac

Les informations disponibles sur la capacité de la batterie (en fait très bien cachées) la placent en dessous de la concurrence, à peu près au même niveau que la Legion Go de Lenovo. Pour connaitre la capacité de la batterie il faut donc se tourner sur la fiche produit de la console sur le site du constructeur.

Ainsi, la console dispose d’une batterie de 48,5 Wh. Celle-ci ne permettrait pas une utilisation de la console portable que sur une durée limitée (estimée à un peu plus d’une heure). En comparaison, la ROG Ally X, vendue un tout petit peu plus cher, aurait une autonomie pouvant atteindre les 7 heures de jeu.

Si le seul moyen de jouer sur la durée est de brancher la ZONE, la machine de Zotac perdrait une grande partie de son intérêt. Il faut espérer que l’efficacité énergétique du processeur Ryzen 7 8840U puisse contrebalancer ce défaut flagrant de la console.

En l’état, la ZONE semble être une alternative aussi chère mais moins performante par rapport aux autres appareils du marché. Malheureusement, ce n’est pas le mois d’essai gratuit au Gamepass de Microsoft qui sauvera la console si son autonomie n’est pas à la hauteur.

La ZONE est actuellement disponible dans certaines régions en précommande au prix de 849 euros (dans les prochaines semaines en France). La console devrait être présente lors de la GAMESCON 2024 de Cologne en Allemagne afin d’être testée par les joueurs les plus curieux.

ZOTAC ZONE Steam Deck ROG Ally X Lenovo Legion Go Processeur AMD Ryzen 7 8840U

5,1 GHz AMD Sephiroth

3,5 GHz AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz Coeurs CPU 8 4 8 8 Threads CPU 16 8 16 16 GPU AMD Radeon 780M

12 CU

2,7 GHz AMD RDNA 2

8 CU

1,6 GHz AMD RDNA 3

12 CU

2,7 GHz AMD RDNA 3

12 CU

2,5 GHz Mémoire vive 16 Go

LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5-6400 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5X-7500 Stockage SSD 512 Go

M.2 NVMe SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 SSD 1 To

NVMe M.2 SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 Écran AMOLED

1920 x 1080

120 Hz OLED

1200 x 800

90 Hz 1920 x 1080p

120 Hz 2560 x 1600

144 Hz Batterie 48,5 Wh 50 Wh 80 Wh 49,2 Wh Autonomie Environ 1 heure

(estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Prix de départ 849 € 419 € 899 € 799,99 €