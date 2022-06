420W de conso pour la RTX 4080, des Ryzen 7000 plus performants de 35%, les CPU Loongson aussi rapides que Zen 3, c’est le recap du WE

Les Ryzen 7000 d’AMD bénéficieraient d’IPC en hausse de 8 à 10%, pour +35% de perfs en plus. Les processeurs chinois Loongson se rapprocheraient des performances de Zen 3. Enfin, les futures GeForce RTX 4080 et 4060 seraient énergivores.

Encore une grosse semaine de passée, particulièrement intéressante côté IT et nouvelles technologies. Le lancement des prochaines générations de processeurs AMD et de cartes graphiques (AMD et NVIDIA) se rapproche peu à peu, et les informations et rumeurs concernant ces produits deviennent par conséquent de plus en plus nombreuses, pour notre plus grand bonheur.

AMD Zen 4 : les Ryzen 7000 35% plus performant que Zen 3

Lors du Financial Analyst Day, AMD a donné quelques informations complémentaires concernant ses prochains processeurs Ryzen. Si l »on savait déjà que les perfs single-core des Ryzen 7000 (dont un exemplaire a récemment été « décapsulé ») augmenteraient de 15% avec cette nouvelle architecture, on apprend que le nombre d’IPC serait en hausse de 8% à 10% et que les performances globales progresseraient de 35%. Cerise sur le gâteau, le constructeur aurait amélioré l’efficacité énergétique, avec une hausse de 25% des performances par watt des Ryzen 7000 par rapport à la génération précédente.

Crédit : AMD

Roadmap AMD Ryzen : Granite Ridge, Strix Point (Zen 5) et Phoenix Point (Zen 4) d’ici 2024

Mais heureusement qu’AMD ne se repose pas sur ses lauriers et continue à travailler sur ses architectures CPU à venir : le constructeur chinois BLX IC Design vise en effet les performances de Zen 3 avec ses processeurs Loongson de prochaine génération. Les 3C6000 (16 cœurs) et 3D6000 (32 cœurs) atteindraient un nombre d’IPC similaire à celui des puces EPYC et Ryzen d’AMD sous architecture Zen 3. Les fréquences seraient toutefois moins élevées, mais beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici leur lancement prévu pour 2023 ou 2024.

Consommation en hausse avec les GeForce RTX 4000 Series

Enfin, les GeForce RTX 4000 Series de NVIDIA seraient plutôt énergivore : la GeForce RTX 4060 consommerait ainsi autant qu’une GeForce RTX 3070, soit 220W de TDP. Les TDP des RTX 4080 et RTX 4090 atteindraient de leur côté respectivement 420W et 450W, alors qu’on parlait précédemment de 450W et 600W. Dans l’absolu, et même si certaines valeurs supposées ont été revues à la baisse ces derniers temps, cette nouvelle génération de cartes graphiques GeForce risque bel et bien de rendre la vie dure à votre bloc d’alimentation.

La hausse de la consommation des composants PC : aubaine pour les uns, inquiétude pour les autres