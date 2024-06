Soldes d’été 2024 : origines, dates, bons plans, ce qu’il faut savoir

L’été est synonyme de soleil, de vacances et, pour les passionnés de shopping, de soldes ! Chaque année, les soldes d’été transforment les vitrines des magasins et les catalogues en ligne, les remplissant de bonnes affaires. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les soldes d’été 2024.

Les soldes d’été 2024 s’annoncent excitantes, en particulier pour les amateurs de nouvelles technologies, de domotique et de jeux vidéo. Que ce soit pour renouveler votre équipement high-tech, embellir votre maison avec des objets connectés, ou simplement pour profiter des derniers jeux vidéo à prix réduit, les soldes d’été sont le moment idéal pour réaliser des achats plaisir et utile tout en économisant. Découvrez comment maximiser vos chances de trouver les meilleures offres pendant cette saison promotionnelle.

🇫🇷 Les origines des soldes d’été en France

Les soldes d’été, tradition commerciale bien ancrée en France, trouvent leurs origines à la fin du XIXe siècle. À l’origine, l’idée fut introduite par Simon Mannoury, un grand commerçant de tissus qui souhaitait écouler ses stocks de marchandise invendus. Il mit en place un système de vente à prix réduit pour les articles de la saison passée, permettant ainsi à la fois de libérer de l’espace dans son magasin et d’attirer une clientèle plus large. Cette pratique, qui s’est rapidement étendue à d’autres commerçants, a posé les fondations des soldes tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Au fil du temps, les soldes d’été se sont institutionnalisés en France, leur régulation devenant de plus en plus stricte. Initialement laissée à la discrétion des commerçants, la pratique a été encadrée pour la première fois en 1906. Cette réglementation a évolué au fil des décennies, avec des ajustements visant à équilibrer les intérêts des vendeurs et des consommateurs. Le but principal des soldes d’été est devenu double : permettre aux commerçants de vendre rapidement leur surplus de stock avant l’arrivée de la nouvelle saison, et offrir aux consommateurs l’opportunité d’acquérir des produits à prix réduit.

Aujourd’hui, les soldes d’été en France sont un événement très attendu par les consommateurs. Elles débutent généralement en juillet et durent 4 semaines. L’aspect festif qui entoure cette période de l’année est accentué par l’arrivée des vacances. Si elle concernait à l’origine uniquement les boutiques physiques, elle s’est aujourd’hui étendue au monde numérique, la majorité des e-commerces proposant des réductions tout aussi intéressantes que les magasins, vous permettant de profiter des soldes bien au frais chez vous, et loin de la foule.

En 2024, les soldes d’été en France se dérouleront du mercredi 26 juin à 8 heures, pour se terminer le mardi 23 juillet.

Traditionnellement, les soldes d’été débutent en effet le dernier mercredi du mois de juin, sauf si celui-ci tombe après le 28, auquel cas ils commencent le mercredi précédent. La durée des soldes a été officiellement fixée à quatre semaines depuis la réforme de 2020.

Contrairement au Black Friday, un événement commercial qui dure généralement seulement un jour, voire un week-end, les soldes d’été s’étalent sur une période beaucoup plus longue. Au fur et à mesure que les soldes progressent, les commerçants introduisent la deuxième, la troisième et parfois même la quatrième démarque, offrant des réductions de plus en plus importantes pour écouler le maximum de produits invendus.

Il est important de noter que certaines régions peuvent avoir des dérogations spécifiques, notamment les départements d’outre-mer et les zones touristiques où les dates peuvent varier pour s’adapter aux flux de touristes ou aux spécificités économiques locales. Voici les exceptions :

Corse : du 10 juillet au 6 août

: du 10 juillet au 6 août Martinique : du 3 au 30 octobre

: du 3 au 30 octobre La Réunion : du 2 février au 1er mars

: du 2 février au 1er mars Guadeloupe : du 28 septembre au 25 octobre

: du 28 septembre au 25 octobre Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du 12 octobre au 8 novembre

: du 12 octobre au 8 novembre Saint-Pierre-et-Miquelon : du 28 septembre au 25 octobre

🛍️ Quelles boutiques en ligne participent aux soldes d’été 2024 ?

Avec la digitalisation croissante du commerce, les soldes d’été 2024 bénéficieront d’une participation massive des boutiques en ligne, en plus des magasins physiques. Cette tendance permet aux consommateurs de profiter des soldes sans quitter le confort de leur domicile. Cette diversité d’options en ligne garantit que les soldes sont accessibles à tous, peu importe où l’on se trouve. Voici une liste non exhaustive des boutiques participantes :

👀 Quels produits seront en réduction pendant les soldes d’été 2024 ?

Durant les soldes d’été 2024, les produits high-tech et les objets connectés figurent parmi les catégories les plus prisées pour les réductions. Les consommateurs peuvent s’attendre à trouver d’excellentes offres sur des articles tels que les smartphones, les tablettes, les téléviseurs, les ordinateurs portables, ainsi que sur des accessoires comme les casques audio et les montres connectées. Cette période est idéale pour acquérir les derniers gadgets high-tech à des prix compétitifs, car les fabricants et les détaillants cherchent à écouler les modèles de l’année précédente avant le lancement des nouveautés automnales.

En outre, les produits de la domotique, tels que les prises connectées, les ampoules connectées, et les systèmes de sécurité domestique, les thermostats… Tous ces objets bénéficient également de remises significatives. Les soldes d’été offrent une occasion parfaite pour moderniser votre maison avec des technologies qui améliorent le confort, la sécurité et l’efficacité énergétique. Les réductions sur ces objets connectés permettent à un plus grand nombre de consommateurs d’intégrer la technologie dans leur quotidien.

Les amateurs de gaming et de technologie informatique ne sont pas en reste pendant les soldes d’été 2024, avec des réductions intéressantes sur les PC gamers, les écrans, les chaises gaming, les souris et les claviers. En parallèle, les jeux vidéo eux-mêmes, ainsi que les consoles (PS5 et Xbox Series) et accessoires de jeu, voient leurs prix considérablement réduits. C’est l’occasion idéale pour élargir sa bibliothèque de jeux avec des titres récents ou pour mettre à niveau ses équipements de jeu, tels que manettes, casques de réalité virtuelle et autres périphériques.

💡 Nos conseils pour profiter au mieux des soldes d’été 2024

Pour tirer le meilleur parti des soldes d’été 2024, la préparation est essentielle. Avant le début des soldes, il est judicieux de faire un inventaire de ce dont vous avez réellement besoin. Dresser une liste ciblée peut vous aider à éviter les achats impulsifs et à concentrer votre budget sur les articles qui vous manquent ou que vous souhaitez remplacer. Notre section Guides d’achat est là pour vous aider. En outre, il est conseillé de consulter les prix habituels des articles afin de pouvoir véritablement évaluer les offres lors des soldes. Avec l’avènement des comparateurs en ligne, suivre et comparer les prix est devenu facile, vous permettant de repérer les meilleures affaires dès leur apparition. D’autant plus que certaines boutiques ont tendance à gonfler les prix pour rendre leurs offres plus attrayantes, attention donc à ne pas vous faire avoir.

Ensuite, il est recommandé de commencer vos achats dès les premiers jours des soldes, lorsque la sélection est la plus large et les réductions les plus attrayantes. Bien que les démarques augmentent avec le temps, les articles les plus convoités peuvent rapidement disparaître. Pour ceux qui préfèrent éviter la foule, les achats en ligne sont une excellente alternative. Beaucoup de magasins offrent les mêmes réductions en ligne qu’en boutique, et certains proposent même des offres exclusives aux acheteurs en ligne. Avec ces différentes stratégies, vous serez prêt à faire de votre expérience de soldes d’été 2024 une réussite, tant en termes d’économies réalisées que de satisfaction des achats effectués.