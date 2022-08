AMD annonce six titres supplémentaires compatibles FSR 2.0

Au cours de la Gamescom, AMD a annoncé que six jeux supplémentaires prennent en charge ou vont supporter prochainement l’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, parmi lesquels Lies of P qui a récemment été dévoilé, ainsi que Dying Light 2 Stay Human, Edge of the Abyss Awaken, Ghostwire : Tokyo, Saints Row et Shibainu. De plus, deux nouveaux jeux – Thymesia et The Bridge Curse Road to Salvation – sortis récemment prennent en charge le FSR 2.0.

Crédit : AMD

AMD rappelle que le « FSR 2.0 est une technologie de suréchantillonnage temporel de pointe, conçu pour booster le nombre d’images par seconde tout en offrant une qualité d’image exceptionnelle. Le FSR 2.0 d’AMD fonctionne sur différents modèles de GPUs AMD mais également sur des GPUs concurrents. Le catalogue de jeux intègre désormais 34 titres AAA et des jeux de studios indépendants prennent en charge ou prendront prochainement en charge le support de cette technologie – avec plus de titres à venir ».

Le FSR est effectivement supporté par tous les composants ci-dessous :

Skull and Bones devrait être le premier jeu à prendre en charge le FSR, le DLSS et l’XeSS

120 jeux FSR 1.0 / FSR 2.0

FSR 2.0 et FSR 1.0 compris, plus de 120 jeux prennent en charge ou ont planifié d’ajouter ces technologies. Vous pouvez consulter la liste complète des titres supportés sur le site d’AMD.

Pour mémoire, le FSR a soufflé sa première bougie en juin dernier. À l’époque, la société revendiquait 110 jeux compatibles. La version 2.0, présentée en mars dernier, n’est disponible que depuis le 12 mai (introduit par le jeu Deathloop). Elle offre une meilleure qualité d’image mais des gains d’images par seconde plus modérés que le FSR 1.0. Nous l’avons vue à l’œuvre sur Deathloop et confrontée au NVIDIA DLSS sur God of War notamment.

‘Artefacts disgracieux’, ‘textures floues’ : NVIDIA dézingue le FSR d’AMD !