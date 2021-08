Cyberpunk 2077 se montre en 4K/Extreme et arrangé par plus de 50 mods

Bien équipé avec sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et son processeur Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads), Digital Dreams met régulièrement sa configuration au défi de jeux en monde ouvert congestionnés de pléthore de mods. Au cours des semaines précédentes, il s’est ainsi attaqué à Skyrim, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto V. Il manquait à cette liste un autre titre phare du genre, bien que plus décrié : Cyberpunk 2077.

Rappelons que le titre développé par CD Projekt RED a paru en décembre dernier. Comme nous l’avions vu à travers des analyses des performances CPU mais aussi GPU, Cyberpunk 2077 est un titre assez exigeant, même sans mod. En conséquence, pour maintenir une fréquence d’images par seconde décente en 4K / Extrême avec plus de 50 mods, Digital Dreams a activé le DLSS 2.2 ; il ne précise toutefois pas à quel niveau de qualité.

La liste complète des mods

Concernant les mods utilisés, Digital Dreams fournit la liste complète au format PDF avec les liens de téléchargement à cette adresse. Nous avons cliqué au hasard sur quelques liens y figurant ; en voici les noms : 4k Complexion and Body for Female V, Better Vehicle Handling, NPCs Gone Wild, Alternate Crowd Behavior and other tweaks, Enhanced Police, DLSS 2.2 Update, GTA Travel. À l’évidence, les changements apportés ne se limitent donc pas à l’aspect visuel.

Le dernier patch pour Cyberpunk 2077 porte le numéro 1.23 ; les développeurs l’ont publié en juin 2021. À l’époque, Adam Kiciński, PDG de CD Projekt RED, estimait que le jeu développé par ses équipes avait atteint « un niveau satisfaisant » en matière de stabilité. Il ajoutait les propos suivants (traduits) : « Nous avons amélioré la qualité générale du jeu ; nous sommes plutôt satisfaits du résultat. Bien sûr, nous avons également supprimé les bugs et les problèmes visuels et nous allons poursuivre dans cette voie ».