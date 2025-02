Dans ce pays, Intel n’a quasiment pas vendu de processeurs, AMD fait un carton

Intel ne vend pas beaucoup de processeurs dans ce pays d’Europe, alors que le marché est le plus important du continent. Pourquoi AMD continue de régner en Allemagne ?

Les données récentes issues du revendeur allemand Mindfactory révèlent une domination significative d’AMD sur Intel en termes de ventes de processeurs. Le 25 janvier 2025, AMD a enregistré plus de 93 % du chiffre d’affaires généré par la vente de processeurs, tandis qu’Intel se trouve à seulement 6,55 %.

Une présence écrasante d’AMD

Le AMD Ryzen 7 9800X3D s’impose comme le processeur le plus vendu avec 8 390 unités vendues en une journée, surpassant ainsi le Ryzen 7 7800X3D, précédemment en tête des ventes. D’autres modèles de la gamme X3D réalisent également de bonnes performances, notamment le Ryzen 5 7600X3D avec environ 2 430 ventes et le Ryzen 7 7800X3D avec 1640 unités. Les modèles plus anciens, comme le Ryzen 7 5700X3D, continuent également à se vendre avec 1230 unités vendues.

Intel en difficulté sur le marché des processeurs

Aucun processeur Intel ne figure parmi les 20 meilleures ventes sur cette journée. Le premier modèle Intel recensé, le Core i5 14600KF, occupe la 30e place, suivi du Core i7 14700K. Les processeurs Arrow Lake d’Intel peinent à s’imposer, avec le Core Ultra 7 265KF enregistrant seulement 50 ventes et le Core Ultra 9 285K atteignant 10 ventes. En tout, les ventes combinées des modèles Arrow Lake atteignent seulement 185 unités.

En revanche, Intel parvient à maintenir une certaine présence grâce aux générations précédentes Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh. Cependant, la plateforme AM4 d’AMD reste près de trois fois plus populaire que l’ensemble des plateformes Intel combinées, tandis que la plateforme AM5 continue de croître avec une part de marché de 71,84 %.

Bien plus de revenus pour AMD

En termes de volume de ventes, AMD a écoulé un total de 23 615 processeurs en une journée, soit une part de marché de 92,16 %, avec un prix moyen de vente de 352 euros. Intel, de son côté, a vendu 2 010 processeurs, soit 7,84 % du marché, avec un prix moyen de 290 euros. Le chiffre d’affaires généré par AMD s’élève à 8,3 millions d’euros, contre près de 600 000 euros pour Intel.

Intel ne compte pas en rester là

Face à ces résultats, la stratégie d’Intel pour regagner du terrain pourrait inclure des améliorations de performances en jeu ou l’attente d’une nouvelle génération de processeurs plus compétitive. Sans changement significatif, la gamme Arrow Lake pourrait voir ses parts de marché diminuer davantage face à la domination actuelle d’AMD.