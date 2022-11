Deux fabricants d’adaptateurs 12VHPWR, pour des qualités de fabrication inégales

Depuis plusieurs jours, Igor Wallossek s’évertue à tirer au clair les problèmes de surchauffe des adaptateurs 12VHPWR. Notre confrère a publié récemment un article dans lequel il a “compilé quelques faits et documents techniques qui reflètent bien la complexité du problème”. Igor a notamment obtenu des informations de plusieurs sources, parmi lesquelles Christian Rex de be quiet! et Gabriele Gorla, directeur de l’ingénierie chez NVIDIA. Comme le rapporte Igor, l’entreprise ne prend pas du tout ce problème à la légère ; Gabriele Gorla s’est d’ailleurs rendu à Taipei pour rendre visite aux partenaires.

Pour résumer la publication d’Igor, il existe deux fabricants du connecteur 12VHPWR de NVIDIA : Astron et NTK, deux sociétés taïwanaises. Comme le montrent les clichés ci-dessus, les connecteurs des deux marques sont légèrement différents, à la fois sur la fixation mais également sur les contacts à ressort : design à un contact pour NTK, à deux contacts pour Astron. En outre, le moulage diffère, et la qualité de certains câbles Astron laisserait à désirer. Igor écrit : “Les tolérances de fabrication du connecteur Astron semblent être assez importantes dans certains cas, car le mécanisme de verrouillage est pratiquement inexistant sur certains adaptateurs, ou du moins imperceptible au toucher”. Dans l’ensemble, l’adaptateur Astron serait de moins bonne facture.

Astron écarté pour les connecteurs de la RTX 4070 Ti

Outre ces disparités en matière de connecteurs, qui pourraient donc expliquer certains des problèmes rencontrés, Igor pointe la conception de certaines cartes graphiques. Il estime que “de nombreux partenaires de cartes [ont] fait passer le design et l’aspect visuel avant le côté pratique”. Notre confrère montre, à travers les deux vidéos qui suivent, à quel point l’insertion et le retrait du câble peut être laborieux avec certaines cartes, jusqu’à entraîner des coupures sur les doigts.

À ce stade, Igor se garde cependant d’incriminer Astron. Il rapporte toutefois que NVIDIA utilisera un adaptateur d’alimentation 2×8 – 16 broches pour sa GeForce RTX 4070 Ti, sans avoir recours à Astron comme fournisseur.

D’autre part, pour ceux incriminant les utilisateurs, Igor Wallossek considère qu’il “serait erroné de faire de l’utilisateur le seul coupable, même si le facteur humain joue un rôle très important dans ce cas. La personne qui a un connecteur défectueux n’a même pas à se sentir coupable, car c’est toujours à l’industrie de produire des objets sûrs pour l’utilisateur”.

Les problèmes, les solutions

Enfin, notre confrère propose un tableau recensant les principaux problèmes rencontrés et les solutions pour y remédier.

Source : Igor’s LAB