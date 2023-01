Galax nomme la GeForce RTX 4070 ; la GeForce RTX 4060 Ti perd 60 W de TGP

NVIDIA n’a pas officialisé les prochaines GeForce RTX 4000, alors les spéculations vont pouvoir aller bon train : Galax soupçonnée de faire du teasing sur ses emballages, et la GeForce RTX 4060 Ti pressentie moins énergivore.

La GeForce RTX 4070 Ti est commercialisée depuis le 5 janvier. Officiellement, NVIDIA n’a pas détaillé la suite de ses projets ; seulement après les GeForce RTX 4090, RTX 4080 puis RTX 4070 Ti, nous attendons logiquement les GeForce RTX 4070 et RTX 4060 Ti. Voici de nouvelles informations concernant ces deux références : celles pour la première émanent de Galax, celles pour la seconde du divulgateur Kopite7Kimi.

© Galax / VideoCardz © Galax / VideoCardz

Pour la GeForce RTX 4070, les images de deux emballages de cartes graphiques Galax, partagées par VideoCardz, montrent le logo RTX 4070 en façade (RTX 4070 Ti sur le côté). Notre confrère n’exclut pas un erreur du graphiste, mais y voit plutôt un teasing volontaire de la part de la marque, habituée de ce genre de « bourde ». Pour notre part, nous penchons plus pour la simple erreur, mais libre à chacun de se faire son avis. Si vous souhaitez quelque chose de nettement plus concret à propos de la GeForce RTX 4070, la prétendue boîte de la Founders Edition a fait l’objet d’une fuite il y a quelques jours. Cette référence hériterait d’un GPU AD104 -250 ou AD104-251. Elle n’est attendue avant la fin du premier trimestre 2023.

La GeForce RTX 4080 adopte un nouveau GPU

Un TGP de 160 W pour la GeForce RTX 4060 Ti ?

À propos de la GeForce RTX 4060 Ti, le divulgateur en série Kopite7Kimi revient sur ses anciennes prédictions pour rectifier le TGP de la carte graphique. À en croire ce dernier, cette référence aura finalement un TGP de 160 W plutôt que de 220 W.

Pour le reste, pas de changement, la GeForce RTX 4060 Ti devrait embarquer un GPU AD106 avec 4352 cœurs CUDA et seulement 8 Go de GDDR6. L’un de vous nous ayant questionné sur cette quantité de VRAM, rappelons qu’elle reste bien sûr hypothétique à ce stade, bien que déduite des spécifications du GPU AD106 et des GeForce RTX 4000 mobiles.

Carte grahique RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 3060 Ti SKU PG141-SKU331 PG141-SKU336/337 PG190 PG142 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ampere (SAMSUNG 8N) GPU AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 GA104-200/202 Cœurs CUDA 7680 5888 4352 4864 Fréquence Boost 2,6 GHz À déterminer À déterminer 1,67 GHz VRAM 12 Go G6X 12 Go G6X 8 Go G6 8 Go G6 ou G6X Bus mémoire 192-bit 192-bit 128-bit 256-bit Bande passante mémoire 504 Go/s 504 Go/s 288 Go/s 448 ou 608Go/s TGP 285W 200W 220W→160W 200W Date de lancement 5 janvier 2023 T1 2023 ? T1 2023 ? Décembre 2020

Source : VideoCardz