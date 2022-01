GeForce NOW, les jeux attendus en janvier : Genshin Impact, Battlefield 4 et V, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction…

Battlefield 4 et Battlefield V rejoignent Battlefield 1 au sein du catalogue GeForce NOW.

NVIDIA a fini l’année 2021 en beauté avec son GeForce NOW, en lançant notamment l’offre RTX 3080 qui autorise des sessions de 1440p à 120 Hz. En 2022, l’entreprise semble décider à continuer de chouchouter son service de cloud gaming. Pour ce premier GFN Thursday de 2022, NVIDIA annonce l’ajout de neuf jeux à la bibliothèque GeForce NOW.

Le premier titre est Genshin Impact. NVIDIA précise que ce « populaire jeu de rôle et d’action en monde ouvert, arrivera sur le cloud cette année », et dès « aujourd’hui dans une bêta limitée pour les membres sur Windows PC. Les membres GeForce NOW possédant un compte miHoYo peuvent rechercher Genshin Impact dans l’application GeForce NOW Windows pour voir si la bêta est disponible ».

NVIDIA annonce 4 nouvelles cartes graphiques : GeForce RTX 3090 Ti / RTX 3050 desktop ; GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3070 Ti laptop

Battlefield 4, Battlefield V et Rainbow Six Extraction, entre autres

Le mois de septembre 2021 avait été marqué par le retour de quelques jeux Electronic Arts. En l’occurrence de Battlefield 1 Revolution, Dragon Age : Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst et Unravel Two. Deux titres supplémentaires, qui appartiennent à la franchise Battlefield, complètent cette collection EA : Battlefield 4 : Premium Edition (Steam et Origin) et Battlefield V : Definitive Edition (Steam et Origin).

Concernant les autres jeux attendus en janvier, on retrouve notamment Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, dont la sortie est prévue le 20 janvier. Ubisoft a d’ailleurs dévoilé les configurations PC il y a quelques heures.

Voici la liste des six jeux prévus en janvier :

The Anacrusis (nouvelle sortie sur Steam, 13 janvier)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, 20 janvier)

Mortal Online 2 (accès anticipé sur Steam)

Ready or Not (accès anticipé sur Steam)

Fly Corp (Steam)

Garfield Kart – Furious Racing (Steam)

Enfin, NVIDIA declare que le GeForce NOW sera disponible sur les téléviseurs Samsung plus tard dans l’année. Pour plus de détails sur toutes les annonces relatives au GeForce NOW faites lors du CES, vous pouvez consulter cette page.

Source : CP NVIDIA