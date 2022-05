Gigabyte lance des serveurs associant CPU Altra Max et GPU NVIDIA A100

Gigabyte présence son serveur G492-PD0, destiné aux applications IA et HPCU, associant un processeur Altra Max 128 cœurs et 8 GPU HGX A100 80 Go.

Plus précisément, le serveur de Gigabyte combine un processeur Ampere Altra Max (128 cœurs Arm v8.2) ou Altra (80 cœurs Arm v8.2) avec 8 GPU NVIDIA A100 80 Go interconnectés via NVLink (jusqu’à 600 Go/s).

Le système accepte jusqu’à 4 To de mémoire DDR4-3200 (16 barrettes), quatre SSD M.2, six SSD U.2 et dix cartes d’extension PCIe low profile. L’alimentation est assurée par trois alimentations 3000W 80+ Platinum auquel s’ajoute un bloc supplémentaire pour la redondance.

L’avènement des serveurs Arm

Jusqu’à présent, Gigabyte associait le GPU NVIDIA A100 avec des processeurs EPYC 7003 ou Intel Xeon Scalable Ice Lake. Le choix de l’entreprise de proposer des options avec des processeurs Altra peut s’expliquer par deux raisons : une volonté d’étoffer son catalogue avec des serveurs moins onéreux ; acquérir une expérience avec des CPU Arm en prévision du déploiement des CPU Grace de NVIDIA. En effet, NVIDIA proposera des plateformes associant des CPU Grace et des GPU de calcul H100 d’ici quelques mois.

De manière plus globale, la part des processeurs Arm dans les serveurs augmente depuis le début de la décennie. Ces systèmes représentent désormais 5,4 % de parts de marché, alors qu’ils ne pesaient quasiment rien il y a encore deux ans de cela.

De fait, les plateformes Altra Ampere, et par extension le serveur G492-PD0 de Gigabyte, profitent d’une certification Arm SystemReady visant à faciliter le déploiement de ce type de solutions. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce programme à travers la vidéo ci-dessous ou directement sur le site d’Arm.

