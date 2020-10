Intel ajoute le Core i3-10100F à sa gamme Comet Lake-S

Un Core i3 sans iGPU à 4 cœurs / 8 threads, avec un TDP de 65 W, vendu entre 79 et 97 dollars.

Intel a lancé sa gamme de processeurs de 10e génération, baptisée Comet Lake-S, en avril dernier. Jusqu’à présent, pour les Core i3, il n’existait aucun modèle estampillé « F », c’est-à-dire dépourvu d’iGPU ; une déficience désormais corrigée, avec l’arrivée du Core i3-10100F.

Cette puce a comme principal rival le Ryzen 3 3300X d’AMD, lui aussi officialisé en avril aux côtés du Ryzen 3 3100. Deux processeurs que nous considérions comme les fleurons de l’entrée de gamme ; restera donc à savoir si le nouveau venu Intel les détrône. De fait, contrairement à son petit frère, le Ryzen 3 3300X est en rupture de stock depuis plusieurs mois. Dans les trois cas, il s’agit de modèle 4 cœurs / 8 threads sans solution graphique intégrée. Il faut donc obligatoirement les associer à une carte graphique dédiée.

Fréquence Boost de 4,3 GHz

Ce Core i3-10100F a une fréquence de base de 3,6 GHz, soit 200 MHz de moins que le Ryzen 3 3300X, et une fréquence Boost de 4,3 GHz, comme son rival. Le TDP est de 65W dans les deux cas. En revanche, la puce d’AMD se distingue par une quantité de mémoire cache L3 nettement supérieure, avec 19 Mo, contre 6 Mo pour l’Intel. Les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Processeurs Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) MSRP Core i3-10100F 4 / 8 3,6 / 4,3 6 65 79 – 97 dollars Ryzen 3 3300X 4 / 8 3,8 / 4,3 16 65 120 dollars

En ce qui concerne le système de refroidissement, AMD livre son Ryzen 3 3300X avec un ventirad Wraith Stealth, tandis qu’Intel accorde sa solution traditionnelle (qui n’a pas de nom). Niveau tarif, Intel annonce un prix de vente compris entre 79 et 97 dollars ; cela équivaut à 67 et 82 euros environ. Autant dire qu’avec un tarif aussi bas, ce Core i3-10100F peut devenir une solution intéressante dans des configurations à petit budget, d’autant plus si la société parvient à assurer un approvisionnement suffisant contrairement à AMD.

