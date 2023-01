Intel augmente de 10 % le prix des processeurs Alder Lake

Intel a décidé d’augmenter le RCP (Recommended Customer Price – prix de vente recommandé) de ses processeurs Alder Lake. La hausse est de 10 %. L’augmentation est donc relativement contenue, en dollars, pour certains Core peu onéreux – 12 dollars de plus pour le Core i3-12100 par exemple – mais atteint 59 dollars dans le cas du Core i9-12900K.

Cette hausse rend les Raptor Lake plus attractifs que leurs ancêtres pour le moment. Le Core i9-13900K, un 24 cœurs / 32 threads, a ainsi un prix recommandé compris entre 589 et 599 dollars, contre 648 et 658 dollars pour le Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads). Il est cependant probable qu’Intel applique une hausse de tarifs à l’ensemble de ses gammes Core. Au cours de l’année, les dirigeants de l’entreprise ont répété à plusieurs reprises qu’ils envisageaient d’augmenter les prix des processeurs, sans donner les détails ; à l’évidence, les Core sont concernés. Cette décision est motivée par une baisse historique des revenus : Intel a perdu 500 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.

Processeur Prix lancement Nouveau prix Augmentation Core i9-12900K 589 dollars 648 dollars 59 dollars Core i9-13900K 589 dollars – – Core i7-12700K 409 dollars 450 dollars 41 dollars Core i7-13700K 419 dollars – – Core i5-12600K 289 dollars 318 dollars 29 dollars Core i5-13600K 319 dollars – – Core i5-12400 192 dollars 211 dollars 19 dollars Core i3-12100 122 dollars 134 dollars 12 dollars

Les Alder Lake toujours moins chers chez les détaillants

Pour le moment, sur Amazon, les Core de 12e génération coûtent toujours bien moins cher que leurs successeurs. Il faut débourser 555 euros environ pour le Core i9-12900K, 660 euros pour le Core i9-13900K ; 380 euros pour le Core i7-12700K, 475 euros pour le Core i7-13700K.

Du côté d’AMD, la tendance n’est pas à l’inflation en revanche. Les Ryzen 7000 n’ont jamais coûté aussi peu cher. Le Ryzen 5 7600 se négocie actuellement 286 euros sur la boutique d’AMD, alors que son prix de lancement s’élevait à 359 euros ; le Ryzen 9 7950X coûte 660 euros, contre 849 euros à sa sortie.

Nous verrons comment la situation évolue dans les prochains jours, mais une hausse de prix généralisée des Core rendrait les Ryzen plus compétitifs, surtout sur l’entrée de gamme. L’arrivée imminente de Raptor Lake non-K et de Ryzen 7000 non-X va de toute façon rebattre un peu les cartes.