CPU référence trois Ryzen 7000 non-X

Les trois Ryzen 7000 non-X à venir sont maintenant référencés par CPU-Z. Le logiciel confirme que ces Ryzen 7 9700, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 sont des processeurs à 65 W de TDP dotés de respectivement 12, 8 et 6 cœurs CPU. Lisa Su, la PDG d’AMD, officialisera probablement ces puces Zen 4 lors de sa présentation du CES 2023 prévue le 4 janvier 2023 à 18h30 (heure de Las Vegas) / 5 janvier 2023 à 3h30 (heure de Paris).

Selon CPU-Z, les Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 atteignent respectivement 4,94 et 4,99 GHz ; le Ryzen 9 7900 plafonnerait à 4,64 GHz. Ces fréquences Boost son inférieures à celles renseignées par deux diapositives de présentation publiées précédemment : ces dernières affichent des valeurs supérieures à 5 GHz pour les trois processeurs à venir.

Benchmark Ryzen 7 7700

La validation CPU-Z du Ryzen 7 7700 est la seule à proposer des résultats de benchmark. Installé sur une carte mère Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI et associé à de la mémoire DDR5-4800, le 8 cœurs / 16 threads obtient 626 points en mono-cœur et 6242 points en multicœurs. Le score mono-cœur est proche de la moyenne du Ryzen 5 5600X (624 points) ; le résultat en multicœurs de celle du Ryzen 7 5800 (6267 points).

Selon les anciennes diapositives, les Ryzen 7 9700, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 coûteront 429, 329 et 229 dollars. Leur commercialisation serait prévue à partir du 10 janvier 2023. Enfin, précisons qu’AMD devrait également profiter du CES 2023 pour lancer des Ryzen 7000 pour ordinateurs portables en plus des Ryzen non-X desktop : Lenovo a référencé sept APU Ryzen il y a quelques jours.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost TDP Prix de lancement

(USD) Prix de lancement (euros) Prix actuel Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 170W 699 dollars 849 euros 573 dollars / 664 euros Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 170W 549 dollars 669 euros 440 dollars / 549 euros Ryzen 9 7900 12 / 24 3,6-3,8 / 5,4 GHz 65W 429 dollars – – Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 105W 399 dollars 479 euros 348 dollars / 404 euros Ryzen 7 7700 8 / 16 3,6-3,8 / 5,3 GHz 65W 329 dollars – – Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 105W 299 dollars 359 euros 250 dollars / 288 euros Ryzen 5 7600 6 / 12 3,8 / 5,1 GHz 65W 229 dollars – –

