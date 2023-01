Intel détaille sa feuille de route des prochains mois pour les processeurs

À l’occasion de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre 2022, Pat Gelsinger, PDG d’Intel, a précisé le calendrier de lancement des futurs processeurs pour le grand public mais également pour les centres de données.

© Intel

Pour résumer, concernant les premiers, les processeurs Meteor Lake arriveront bien cette année. Le déploiement de Lunar Lake en 2024 est également en bonne voie. Du côté des centres de données, Emerald Rapids entrera en production cette année, tandis que la suite, Granite Rapids, est prévue pour 2024. Rappelons qu’après plusieurs mois de retard, Intel a finalement lancé ses processeurs Xeon Sapphire Rapids le 10 janvier dernier.

Au sujet des résultats financiers d’Intel, nous ne n’y attarderons pas ; mais vous le constaterez ci-dessous, l’entreprise subit de fortes baisses de revenus, les plus importantes depuis plusieurs années.

© Intel

Meteor Lake et Lunar Lake

Les processeurs Meteor Lake seront les premiers à bénéficier du processus de gravure Intel 4 (7 nm EUV) et d’une conception entièrement à base de tuiles. Ils seront constitués de quatre tuiles : une tuile de calcul CPU élaboré par Intel, une tuile de calcul GPU confiée à TSMC (en N5 ou N3), une tuile SoC et une tuile E/S. Toutes ces tuiles sont interconnectées à l’aide de la technologie 3D Foveros.

« Sur l’Intel 4, nous sommes aujourd’hui prêts pour la fabrication et nous attendons avec impatience la montée en puissance de MTL (Meteor Lake) au cours du second semestre de l’année » a déclaré Pat Gelsinger.

Il y a cependant une incertitude au sujet des Meteor Lake desktop. Cette gamme de processeurs pourrait se limiter au segment mobile. Cette stratégie ne serait pas inédite chez Intel : la société avait procédé de même pour Ice Lake et Tiger Lake. Intel proposerait plutôt des Raptor Lake-S Refresh pour les ordinateurs de bureau.

La génération Lunar Lake mettra l’accent sur l’efficacité énergétique. Ces puces doivent entrer en production en 2024. « Lunar Lake est optimisé pour des performances à ultra-basse consommation, ce qui permettra à un plus grand nombre de nos partenaires PC de créer des systèmes ultra-fins et légers pour les utilisateurs mobiles » a souligné Pat Gelsigner.

Emerald Rapids et Granite Rapids

Emerald Rapids et Granite Rapids correspondent aux 5e et 6e générations de processeurs pour centres de données. Les Xeon Emerald Rapids doivent sortir avant la fin d’année. Les processeurs Granite Rapids ainsi que les Sierra Forest, des puces dotées de cœurs haute efficacité énergétique, doivent entrer en production de masse en 2024.

Pat Gelsinger : « Emerald Rapids est en cours d’échantillonnage et a été mis sous tension par les principaux OEM et clients CSP [Customer Service Provider], et le lancement est toujours prévu pour le second semestre 2023. Granite Rapids, notre prochain ajout de cœurs performance au portefeuille Xeon, est sur la bonne voie pour un lancement en 2024, avec de multiples systèmes d’exploitation dans de nombreuses configurations différentes. En outre, notre premier produit à cœurs haute efficacité, Sierra Forrest, est également sur la bonne voie pour 2024 ».

Source : Intel