Intel met à la retraite ses processeurs Lakefield, Ice Lake-U et Comet Lake-U

Intel fait le ménage dans ses gammes de processeurs mobiles : l’entreprise a publié des notifications de changement de produit (PCN, product-change notifications) qui passent en statut EOL (End of Life) plusieurs séries, dont Lakefield. La décision de l’entreprise concerne également les références Ice Lake-U et Comet Lake-U (celles avec des TDP de 15 W). Les ultimes expéditions de puces auront lieu le 29 juillet 2022 au plus tard.

Lancé au deuxième trimestre, la gamme Lakefield contient deux processeurs gravés en 10 nm. Ils utilisent une conception de type big.LITTLE articulée autour de la technologie Foveros. La fin des expéditions pour ces puces est prévue en avril 2022. Plus classiques, les gammes Comet Lake-U et Ice Lake-U s’appuient sur des lithographies 14 nm et 10 nm respectivement. Elles ont été supplantées par les processeurs Tiger Lake depuis quelques mois, qui profitent d’une lithographie SuperFin 10 nm. À l’instar des Lakefield, la prochaine génération d’Intel, Alder Lake, adoptera une conception mêlant deux types de cœurs CPU.

Les processeurs concernés

Les tableaux ci-dessus recensent tous les processeurs qui passent en EOL. Le PCN 118334-00 cible les puces Lakefield ; les PCN 118339-00 et 118340-00, les Comet Lake-U ; enfin, le PCN 118348-00 les Ice Lake-U.

PCN Processeur 118334-00 Intel® Core™ i5-L16G7 Processor – Intel® Core™ i3-L13G4 Processor 118339-00 Intel® Core™ i7-10710U Processor – Intel® Core™ i3-10110U Processor – Intel® Core™ i5-10210U Processor – Intel® Core™ i5-10210U Processor – Intel® Core™ i7-10710U Processor – Intel® Core™ i7-10510U Processor – Intel® Core™ i5-10210U Processor – Intel® Core™ i3-10110U Processor 118340-00 Intel® Core™ i7-10810U Processor – Intel® Celeron® Processor 5205U – Intel® Core™ i7-10810U Processor – Intel® Core™ i7-10610U Processor – Intel® Core™ i5-10310U Processor 118348-00 Intel® Core™ i7-1065G7 Processor – Intel® Core™ i3-1005G1 Processor – Intel® Core™ i3-1005G1 Processor – Intel® Core™ i5-1035G1 Processor – Intel® Core™ i5-1035G7 Processor – Intel® Core™ i5-1035G4 Processor – Intel® Core™ i5-1035G1 Processor – Intel® Pentium® Processor 6805 – Intel® Celeron® Processor 5805

Source : Intel