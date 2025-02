Intel préparerait de nouvelles cartes graphiques encore plus performantes

Intel a récemment ajouté trois nouveaux identifiants PCI (0xe210, 0xe215 et 0xe216) au code du pilote graphique open-source Mesa 3D. Cette mise à jour laisse entendre que de nouvelles solutions graphiques dédiées de la gamme Battlemage pourraient être en préparation.

Des indices sur de nouveaux modèles Battlemage

Le suivi des mises à jour du pilote Mesa 3D a permis d’identifier ces nouveaux identifiants PCI, repérés sur la plateforme FreeDesktop. Ces ajouts viennent compléter les identifiants PCI déjà existants pour les GPU Battlemage G21. Cette évolution suggère qu’Intel pourrait étendre sa gamme de cartes graphiques basées sur l’architecture Xe2 au cours de l’année 2025.

Actuellement, les seules cartes graphiques Battlemage disponibles sur le marché sont les Arc B580 et Arc B570, toutes deux construites autour du GPU BMG G21. La présence de nouveaux identifiants PCI pourrait indiquer le développement de modèles supplémentaires, dont un potentiel Arc B770, bien que cela reste à confirmer.

Des GPU dédiés au gaming ou aux stations de travail ?

L’ajout de ces identifiants ne signifie pas nécessairement qu’Intel prépare exclusivement de nouvelles cartes graphiques destinées au grand public. Il est possible que ces modifications concernent des tests en cours ou le développement de GPU pour stations de travail avec une mémoire vidéo plus importante. Une rumeur récente mentionnait l’existence d’une carte Battlemage avec 24 Go de mémoire, spécifiquement conçue pour un usage professionnel.

À ce stade, il n’y a pas d’indications précises sur les performances ou les caractéristiques techniques des GPU associés à ces nouveaux identifiants. Toutefois, une annonce officielle de la part d’Intel pourrait apporter plus de détails sur d’éventuelles nouvelles références destinées aux segments d’entrée et de milieu de gamme, en concurrence avec les modèles AMD Radeon RX 9070 et NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/5060.

De nouveaux identifiants PCI dévoilés

Les nouveaux identifiants PCI ont été ajoutés à la branche de développement 25.1-devel du pilote Mesa. Ils seront également intégrés aux versions précédentes Mesa 24.3 et 2.50. Hormis cette mise à jour, aucune autre modification significative au niveau des pilotes n’a été signalée.

Intel n’a pas encore communiqué officiellement sur ces ajouts, mais leur présence dans le code source open-source du pilote laisse supposer que de nouvelles cartes graphiques Battlemage pourraient être annoncées dans un avenir proche.