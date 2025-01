Intel travaille sur un concept de PC portable révolutionnaire

Face à l’augmentation des déchets électroniques, Intel adopte une approche axée sur la modularité des PC pour promouvoir la durabilité et répondre aux enjeux environnementaux. L’entreprise cible l’ensemble des segments de marché avec cette initiative.

La problématique des déchets électroniques

Chaque année, plus de 60 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. Seulement 12 % de ces déchets sont recyclés, ce qui engendre une accumulation croissante de matériaux non réutilisés. Selon Intel, les ordinateurs représentent près de 70 % de ces déchets, équivalant à environ 65 milliards de dollars de matériaux récupérables.

Avec la montée en puissance du mouvement pour le « droit à la réparation », Intel s’engage à produire du matériel informatique durable en favorisant la modularité, une approche qui permet de prolonger la durée de vie des appareils et de limiter les déchets.

Des PC modulaires

Intel propose un modèle d’architecture modulaire pour rendre le matériel informatique plus réparable et évolutif. Contrairement aux conceptions monolithiques classiques, cette modularité vise à faciliter les réparations et les mises à niveau, évitant ainsi le remplacement complet des appareils.

La modularité peut être appliquée à trois niveaux :

Modularité en usine : Les personnalisations sont intégrées dès la phase de fabrication, ce qui réduit les coûts, améliore la flexibilité et diminue l’impact environnemental. Modularité sur le terrain : Les techniciens qualifiés peuvent effectuer des mises à niveau ou des réparations hors des usines, ce qui élargit les possibilités d’entretien des appareils. Modularité utilisateur : Les utilisateurs eux-mêmes peuvent effectuer des opérations de base, telles que l’ajout de mémoire ou de stockage, sans nécessiter d’assistance professionnelle.

Les différentes solutions expérimentées

Intel propose des solutions modulaires adaptées aux segments premium, d’entrée de gamme/milieu de gamme, et aux architectures de PC de bureau :

Architecture modulaire premium : Ce système repose sur trois cartes standardisées, incluant des composants tels que les SSD M.2 et les cartes mères, facilitant les mises à niveau et réparations.

: Ce système repose sur trois cartes standardisées, incluant des composants tels que les SSD M.2 et les cartes mères, facilitant les mises à niveau et réparations. Architecture modulaire entrée/milieu de gamme : Elle se concentre sur des composants remplaçables comme les cartes I/O, le Wi-Fi et les SSD, offrant des options accessibles pour un public plus large.

: Elle se concentre sur des composants remplaçables comme les cartes I/O, le Wi-Fi et les SSD, offrant des options accessibles pour un public plus large. Architecture modulaire pour PC de bureau : Les utilisateurs, en particulier les créateurs et les postes de travail d’entrée de gamme, peuvent remplacer ou mettre à jour des composants tels que le CPU, la mémoire SODIMM, ou encore le GPU.

Intel évoque également une modularité au niveau des sous-systèmes, permettant par exemple le remplacement simplifié de ports USB Type-C via des cartes PCB modulaires.

Une consommation de PC plus durable

Cette initiative reflète l’engagement d’Intel à réduire l’impact environnemental de l’industrie technologique tout en répondant aux attentes des consommateurs et des législations sur le droit à la réparation. Grâce à ces architectures modulaires, Intel vise à transformer la manière dont les ordinateurs sont conçus, utilisés et recyclés.

En adoptant cette approche, l’entreprise espère allonger la durée de vie des appareils tout en favorisant une consommation plus responsable et durable.