Abandon de la RTX 4080 12 Go : NVIDIA remboursera ses partenaires

Nous vous en parlions hier, NVIDIA a finalement décidé d’abandonner la GeForce RTX 4080 12 Go. Une sage décision étant donné les écarts de prix et de performance entre les deux versions de la carte graphique : 370 euros et jusqu’à 30 % d’images par seconde en plus dans les jeux en faveur de celle dotée de 16 Go de VRAM à en croire les propres données de NVIDIA. Comme l’un de vous le soulignait, la RTX 4080 12 Go avait ainsi tout d’une GeForce RTX 4070. En conséquence, la coexistence des deux variantes risquait d’aboutir à pas mal de confusion. Nous nous demandions quand même ce que deviendraient les cartes et les boîtes de RTX 4080 12 Go déjà fabriquées. Côté emballage, tout partira à la poubelle – ou au recyclage espérons-le – selon l’auteur de la chaîne Gamers Nexus. Il rapporte également que NVIDIA remboursera les frais engagés par les marques.

Pas de bricolage type autocollant donc. Les partenaires devront sortir les cartes déjà emballées de leur carton en attendant un reconditionnement, très probablement sous forme de RTX 4070 Ti ou de RTX 4070, avec un possible flashage de BIOS. Forcément, ces opérations nécessiteront de pas mal de travail de manutention ; nous ne savons pas si l’engagement financier de NVIDIA couvrira aussi ces dépenses imprévues.

Les RTX 4080 16 Go et 12 Go étaient censées sortir le mois prochain, à des tarifs de respectivement 1469 et 1099 euros. Finalement, seule la première sera commercialisée à temps. Rappelons que les disparités entre ces deux références ne se limitaient pas à la VRAM, mais portaient aussi sur le GPU, le nombre de cœurs, le bus mémoire, et le TGP.