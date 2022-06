Le Core i9-13900 Raptor Lake affronte le Core i9-12900 dans SiSoftware

Une série de résultats de benchmarks provenant de SiSoftware donne un aperçu des performances d’un processeur Intel Core de 13e génération (Raptor Lake), en l’occurrence du Core i9-13900. Les scores obtenus par la puce sont mis en perspective avec ceux réalisés par le Core i9-12900, le Core i9-11900K ainsi que le Ryzen 9 5950X. Ces processeurs ont des configurations cœurs / threads et des TDP variables ; en outre, précisons que les processeurs Raptor Lake auront comme concurrents directs les Ryzen 7000 Zen 4.

Crédit : SiSoftware

Par rapport aux processeurs de 12e génération, ceux de 13e génération proposeront une quantité maximale d’E-cores accrue : jusqu’à 16 au lieu de 8. Ils bénéficient également de plus de cache L2 par cœur ; prennent en charge la mémoire DDR5-5600 et non plus seulement DDR5-4800.

Un système avec CPU Raptor Lake 24 cœurs et GPU A770 s’échauffent dans UserBenchmark

Spécifications des quatre processeurs

Processeur Intel Core i9-13900 8C+16c/32T (RPL) Intel Core i9-12900 8C+8c/24T (ADL) Intel Core i9-11900K 8C/16T (RKL) AMD Ryzen 9 5900X 12C/24T (Zen3) Architecture Raptor Cove + Gracemont / RaptorLake Golden Cove + Gracemont / AlderLake Cypress Cove / RocketLake Zen3 / Vermeer Cœurs / Threads 8C+16c / 32T 8C+8c / 24T 8C / 16T 12C / 24T Fréquence de base (GHz) ? 2,4 big / 1,8 LITTLE 3,5 3,7 Fréquence Turbo (GHz) 3,7 big / 2,76 LITTLE 5,0 big / 3,8 LITTLE 4,8 – 5,3 4,5 – 4,8 TDP / PBP / Puissance max 65 – 200 65 – 200 125 – 228 105 – 135 L1D / L1I Caches 8 x 48 Ko / 32 Ko + 16 x 64 Ko / 32 Ko 8 x 48 Ko / 32 Ko + 8 x 64 Ko / 32 Ko 8 x 48 Ko / 8 x 32 Ko 12 x 32 Ko / 12 x 32 Ko L2 Caches 8 x 2 Mo + 4 x 4 Mo (32 Mo) 8 x 1,25 Mo + 2 x 2 Mo (14 Mo) 8 x 512 Ko (4 Mo) 12 x 512 Ko (6 Mo) L3 Cache(s) 36 Mo 30 Mo 16 Mo 2 x 32 Mo (64 Mo) Microcode (Firmware) À déterminer 090672-1E 06A701-40 8F7100-1009 ISA VNNI/256, SHA, VAES/256 VNNI/256, SHA, VAES/256 AVX512, VNNI/512, SHA, VAES/512 AVX2/FMA, SHA SIMD unités / bus 2x 256-bit 2x 256-bit 512-bit (1x FMA) 2x 256-bit

Les écarts avec le processeur Alder Lake

Les tests ALU/FPU montrent une une amélioration globale des performances de 30 à 50 % par rapport au représentant Alder Lake et ce, malgré des fréquences assez basses pour l’échantillon d’ingénierie Raptor Lake (3,7 GHz P-core / 2,76 GHz E-core). Les gains sont plus marginaux dans les tests vectorisés/SIMD puisqu’ils se situent entre 5 et 8 %.

Intel pourrait lancer les premiers exemplaires de processeurs Raptor Lake en octobre prochain.

Source : SiSoftware via Tom’s Hardware US