Les développeurs de NiceHash ont aussi fait tomber la protection LHRv3

Début mai, les développeurs de NiceHash annonçaient qu’ils étaient venus à bout du limiteur de la plupart des RTX 3000 LHR. Deux références résistaient néanmoins, les GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3080 12 Go. Point commun de ces deux cartes graphiques : un lancement en janvier synonyme de limiteur LHRv3. L’équipe de NiceHash n’a toujours pas rendu à ces deux références leurs entières capacités minières, mais tout de même 90 % environ.

Une publication datée d’hier précise : « Chers mineurs de NiceHash, une nouvelle version de QuickMiner v0.5.4.2 Release Candidate a été publiée. Elle offre un déblocage partiel (~90%) des cartes LHRv3 (RTX 3080 12GB et RTX 3050) et des améliorations majeures de stabilité ».

Les développeurs n’ont pas publié de tableau vantant les performances avec l’algorithme DaggerHashimoto (Ethash) cette fois, mais il aurait ressemblé à ça :

Carte graphique NVIDIA GeForce Taux de hachage moyen RTX 3050 LHRv3 ~ *41 MH/s RTX 3060 LHR ou LHRv2 ~ 50 MH/s RTX 3060 Ti LHRv2 ~ 60 MH/s RTX 3070 LHRv2 ~ 60 MH/s RTX 3070 Ti LHRv2 ~ 81 MH/s RTX 3080 10 Go LHRv2 ~ 98 MH/s RTX 3080 12 Go LHRv3 ~ *90 MH/s RTX 3080 Ti LHRv2 ~ 120 MH/s

Un impact marginal ?

Comme nous l’écrivions dans la précédente actu sur le sujet, la mise au tapis du limiteur LHR de NVIDIA s’apparente plutôt à un épiphénomène désormais. Les cours du Bitcoin et de l’Ethereum ont beaucoup baissé ces derniers mois ; même si celui des cartes graphiques suit la même tendance, l’activité de minage est nettement moins rentable qu’autrefois pour un nouvel entrant. En outre, les détaillants vont possiblement devoir vendre leurs stocks de GPU à des tarifs encore plus attractifs à l’approche du lancement des cartes graphiques NVIDIA et AMD de nouvelle génération – GeForce RTX 4000 Ada Lovelace et Radeon RX 7000 RDND 3 ; les premières références pourraient être commercialisées dès l’été.

Source : NiceHash