Les performances des GeForce RTX 3080 Ti et Radeon RX 6900 XT sur 14 jeux comparées sous Windows 11 / 10

Microsoft a officiellement lancé Windows 11 en octobre dernier. Sans surprise, le déploiement du nouveau système d’exploitation ne s’est pas fait sans accroc. On pense notamment aux mauvaises performances des processeurs Ryzen d’AMD, un problème désormais réglé ; actuellement, ce sont de potentiels ralentissements de certains HDD / SSD qui sont examinés. Si vous utilisez essentiellement votre PC pour jouer, à moins d’avoir un processeur Alder Lake, il ne semble pas y avoir de gros écarts de performance entre Windows 11 et Windows 10 dans les jeux.

C’est ce que démontre Jarred Walton de Tom’s Hardware US. Il a comparé les performances de deux GPU sur 14 jeux, parmi lesquels Red Dead Redemption 2, Metro Exodus ou Forza Horizon 5, sous Windows 11 et sous Windows 10. Pour ses essais, notre confrère a utilisé un PC équipé d’un processeur Intel Core i9-9990K et de 32 Go de DDR4-3200. Jarred Walton a mis à l’épreuve une GeForce RTX 3080 Ti (pilote NVIDIA 497.09) et une AMD Radeon RX 6900 XT (pilote AMD 21.21.1).

Windows 11 vs Windows 10 : les performances à la loupe

Des écarts négligeables

En matière de gaming, Windows 11 n’est ni rapide, ni plus lent que Windows 10 : l’écart de performance global moyen en 1080p, 1440p et 4K est inférieur à 1 %. Concrètement, le seul jeu où la différence est légèrement significative est Assassin’s Creed Valhalla avec la GeForce RTX 3080 Ti : le titre d’Ubisoft affiche un nombre d’images par seconde moyen légèrement supérieur (environ 3 %) sous Windows 10.

En revanche, le framerate minimal montre un peu plus de variabilité entre les deux OS : légèrement à l’avantage de Windows 11 avec la Radeon RX 6900 XT, à celui de Windows 10 en Full HD avec la RTX 3080 Ti mais la tendance s’inverse en 4K. Néanmoins, dans tous les cas, les écarts restent faibles.

Jarred Walton effectuera d’autres tests, avec un processeur Alder Lake cette fois, dans le courant du mois de janvier.