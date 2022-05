Les performances des Radeon RX 6X50 XT dans une vingtaine de jeux

À tour de rôle, nos confrères de VideoCardz et de WCCFTech dévoilent tout des Radeon RX 6X50 XT dont le lancement est prévu le 10 mai. Le premier site a récemment publié la diapositive officielle des MSRP. Le second révèle maintenant les performances des Radeon RX 6950XT, 6750XT et 6650XT dans plusieurs jeux, dont Cyberpunk 2077, Battlefield 5 ou Deathloop ; pour chaque carte, dans sa définition cible (2160p, 1440p, et 1080p). Ce sont des résultats issus de la documentation d’AMD ; autrement dit, obtenus à partir de tests internes. Comme toujours avec ce genre de données, recevez-les avec une certaine prudence.

La plateforme de test d’AMD mobilise un processeur Ryzen 7 5800X3D installé sur une carte mère X570. En moyenne, la Radeon RX 6950 XT se montre environ 4 % plus rapide que la Radeon RX 6900 XT et 11 % plus rapide que la GeForce RTX 3090 ; la Radeon RX 6750 XT domine la RX 6700 XT de 7 % et la GeForce RTX 3070 de 2 % ; enfin, la Radeon RX 6650 XT devance la RX 6600 XT de 2 % et la GeForce RTX 3060 de 23 %.

Vous pouvez consulter les résultats détaillés pour chaque référence / jeu dans les trois tableaux qui suivent. Nous vous proposerons un dossier complet sur les Radeon RX 6X50 XT dans le courant de la semaine prochaine.

La Radeon RX 6950 XT devance la GeForce RTX 3090 Ti dans 3DMark TimeSpy

AMD Radeon RX 6950XT en 2160p

Référence / Jeu AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3090 6950 XT vs RTX 3090 6950 XT vs 6900 XT Assassin’s Creed Valhalla (DX12 Ultra High) 81 77 67 21,00 % 5,00 % Battlefield 5 (DX11 Ultra) 129 123 120 8,00 % 5,00 % Borderlands 3 (DX12 Badass) 78 75 68 15,00 % 4,00 % Cyberpunk 2077 (DX12 High) 64 61 65 -2,00 % 5,00 % Deathloop (DX12 Ultra) 77 74 76 1,00 % 4,00 % Doom Eternal (Vulkan Nightmare) 159 152 144 10,00 % 5,00 % F1 2021 (DX12 Ultra High) 152 151 120 27,00 % 1,00 % Far Cry 6 (DX12 Ultra) 95 90 81 17,00 % 6,00 % Forza Horizon 5 (DX12 Max) 69 66 65 6,00 % 5,00 % GTA V (DX11 Ultra) 152 148 159 -4,00 % 3,00 % Hitman 3 (DX12 Ultra Dubai) 150 146 120 25,00 % 3,00 % Metro Exodus (DX12 Extreme) 72 70 70 3,00 % 3,00 % Resident Evil Village (DX12 Max) 140 135 115 22,00 % 4,00 % The Riftbreaker (DX12 Ultra) 229 221 213 8,00 % 4,00 % Deathloop (DX12 Ultra RT) 93 N/A 106 -12,00 % N/A Far Cry 6 (DX12 Ultra RT) 123 N/A 107 15,00 % N/A F1 2021 (DX12 Ultra High RT) 139 N/A 138 1,00 % N/A Resident Evil Village (DX12 Raytracing Max) 147 N/A 149 -1,00 % N/A AMD Radeon RX 6950XT (3840×2160) – nombre moyen d’IPS en jeu

AMD Radeon RX 6750XT en 1440p

Référence / Jeu AMD Radeon RX 6750 XT AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 6750 XT vs RTX 3070 6750 XT vs 6700 XT Assassin’s Creed Valhalla (DX12 Ultra High) 93 85 77 21,00 % 9,00 % Battlefield 5 (DX11 Ultra) 163 153 149 9,00 % 7,00 % Borderlands 3 (DX12 Badass) 88 82 82 7,00 % 7,00 % Control (DX12 High) 71 67 76 -7,00 % 6,00 % Cyberpunk 2077 (DX12 High) 73 67 77 -5,00 % 9,00 % Death Stranding (DX12 Very High) 209 193 179 17,00 % 8,00 % Dirt 5 (DX12 Ultra High) 103 97 103 0,00 % 6,00 % Doom Eternal (Vulkan Nightmare) 171 159 167 2,00 % 8,00 % Far Cry 6 (DX12 Ultra) 105 98 102 3,00 % 7,00 % Forza Horizon 5 (DX12 Max) 72 68 75 -4,00 % 6,00 % Hitman 3 (DX12 Ultra Dubai) 164 153 156 5,00 % 7,00 % Metro Exodus (DX12 Extreme) 68 64 73 -7,00 % 6,00 % Resident Evil Village (DX12 Max) 154 145 146 5,00 % 6,00 % Shadow of The Tomb Raider (DX12 Highest) 129 121 128 1,00 % 7,00 % Overwatch (DX11 EPIC) 241 223 274 -12,00 % 8,00 % AMD Radeon RX 6750XT (2560×1440) – nombre moyen d’IPS en jeu

AMD Radeon RX 6650XT en 1080p

Référence / Jeu AMD Radeon RX 6650 XT AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3060 6650 XT vs RTX 3060 6650 XT vs 6600 XT Assassin’s Creed Valhalla (DX12 Ultra High) 100 98 73 37,00 % 2,00 % Battlefield 5 (DX11 Ultra) 170 166 134 27,00 % 2,00 % Borderlands 3 (DX12 Badass) 103 101 74 40,00 % 3,00 % Cyberpunk 2077 (DX12 High) 77 75 70 15,00 % 2,00 % Deathloop (DX12 Ultra) 100 98 79 27,00 % 2,00 % F1 2021 (DX12 Ultra High) 176 172 123 43,00 % 2,00 % Far Cry 6 (DX12 Ultra) 122 119 97 26,00 % 3,00 % Forza Horizon 5 (DX12 Max) 73 71 60 21,00 % 3,00 % Ghostwire Tokyo (DX12, Max SSAO) 126 123 100 27,00 % 2,00 % God of War (DX11 Ultra) 64 63 55 17,00 % 2,00 % GTA V (DX11 Ultra) 170 169 174 -2,00 % 1,00 % Hitman 3 (DX12 Ultra Dubai) 197 193 157 25,00 % 2,00 % Metro Exodus (DX12 Extreme) 63 62 54 17,00 % 2,00 % RDR 2 (DX12 Ultra) 63 61 52 21,00 % 3,00 % Apex Legends (DX11 Ultra High) 201 197 166 21,00 % 2,00 % Fortnite (DX12 EPIC) 126 124 119 7,00 % 2,00 % AMD Radeon RX 6650XT (1920×1080) – nombre moyen d’IPS en jeu

Source : WCCFTech